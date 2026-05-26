Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

Veřejnoprávní média zřejmě nečeká tolik změn, kolik plánovalo ministerstvo kultury. Koaliční politici připustili, že jim půjde pouze o financování. O přesunu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet má kabinet jednat v půlce června – až budou vypořádané všechny připomínky. Vedení médií společně s odbory a iniciativou Veřejnoprávně zároveň kritizují nový poslanecký záměr výrazně zkrátit příjmy obou institucí. Ve společném stanovisku znovu odmítly i zmíněný ministerský návrh.
K návrhu ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), který mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu na stát, přišlo více než čtyři sta připomínek. Po jednání špiček koalice přišli její zástupci s tím, že změn bude výrazně méně, než resort zamýšlel. Týkat se mají hlavně financování.
„To jsme neměli ve volebním programu – překopat celý zákon o Českém rozhlasu a České televizi,“ řekl k návrhu předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). „A právě i to meziresortní připomínkové řízení v podstatě ukázalo, že se ta záležitost svým způsobem příliš komplikuje. Takže tady jde o ty poplatky,“ upřesnil.
„To my říkáme od samého počátku, že naší hlavní ambicí a naším cílem je splnit to, co jsme slíbili našim voličům. A to je změna systému financování veřejnoprávních médií,“ podotkl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Obě instituce mají nově dostávat peníze přímo z rozpočtu ministerstva kultury. Podle představ kabinetu už od příštího roku.
Podle Klempíře se „koaliční rada dohodla, že po vypořádání připomínek budeme schvalovat náš zákon v půlce června na vládě“. Prioritou je podle něho zrušení koncesionářských poplatků s tím, že „ještě před tím budeme jednat s řediteli obou institucí, abychom si vyjednali podmínky“.
Poslanecký návrh destabilizuje financování, tvrdí opozice
„Za neměnnost způsobu financování budeme v Poslanecké sněmovně bojovat, jak jen to bude možné,“ řekl k situaci předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Po včerejším dni (pondělí), po tom, jak ministr Klempíř funguje, tak já chci jednoznačně vyzvat tohoto pána k rezignaci,“ sdělil.
Opozice kritizuje i další návrh vládních poslanců, který od poplatků osvobozuje seniory nad pětasedmdesát let nebo firmy do padesáti zaměstnanců. Veřejnoprávní instituce se v této souvislosti obávají, že by byla z měsíce na měsíc zrušena část příjmů z poplatků, a to bez jakékoliv kompenzace. ČT by změnou podle svých odhadů ročně přišla o víc než miliardu, rozhlas přibližně o tři sta milionů korun.
„Návrh ministra Klempíře i ten poslanecký návrh destabilizují financování, protože jej mění z měsíce na měsíc. Bez jakýchkoliv dat a a analýzy dopadů,“ je přesvědčená členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hoffmannová (Piráti).
Média trvají na pracovní skupině
Podle vedení médií, odborů i iniciativy Veřejnoprávně obě předlohy vznikají ve spěchu a bez odborné veřejné debaty. V prohlášení vládu vyzývají k zastavení kroků, které ohrožují nezávislost, stabilitu a aktuální rozsah služeb. Oba ředitelé médií chtějí ve středu dopisem oslovit premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli vytvoření slíbené pracovní skupiny.
„Myslím, že to musí být širší společenská diskuze – jednoznačně ministerstvo kultury, případně pan premiér osobně, zástupci rozhlasu, televize, zástupci komerčních vysílatelů, ale i široká odborná veřejnost, právníci,“ vyjmenoval generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
„Chceme vyzvat vládu, aby ustoupila od všech těch kroků, které v těchto chvílích podniká k oslabení pozice médií veřejné služby,“ nastínil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „To znamená, aby ustoupila od návrhu ministra Klempíře i té poslanecké iniciativy,“ upřesnil.
Kvůli plánovaným změnám odbory a pracovníci ČT, ČRo a iniciativa Veřejnoprávně vyhlásili už dříve časově neomezenou stávkovou pohotovost. Tvrdí, že návrh by vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat své poslání.