Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty


Zdroj: ČT24, ČTK
Veřejnoprávní média zřejmě nečeká tolik změn, kolik plánovalo ministerstvo kultury. Koaliční politici připustili, že jim půjde pouze o financování. O přesunu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet má kabinet jednat v půlce června – až budou vypořádané všechny připomínky. Vedení médií společně s odbory a iniciativou Veřejnoprávně zároveň kritizují nový poslanecký záměr výrazně zkrátit příjmy obou institucí. Ve společném stanovisku znovu odmítly i zmíněný ministerský návrh.

K návrhu ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), který mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu na stát, přišlo více než čtyři sta připomínek. Po jednání špiček koalice přišli její zástupci s tím, že změn bude výrazně méně, než resort zamýšlel. Týkat se mají hlavně financování.

„To jsme neměli ve volebním programu – překopat celý zákon o Českém rozhlasu a České televizi,“ řekl k návrhu předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). „A právě i to meziresortní připomínkové řízení v podstatě ukázalo, že se ta záležitost svým způsobem příliš komplikuje. Takže tady jde o ty poplatky,“ upřesnil.

„To my říkáme od samého počátku, že naší hlavní ambicí a naším cílem je splnit to, co jsme slíbili našim voličům. A to je změna systému financování veřejnoprávních médií,“ podotkl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř
Česká televize

Obě instituce mají nově dostávat peníze přímo z rozpočtu ministerstva kultury. Podle představ kabinetu už od příštího roku.

Podle Klempíře se „koaliční rada dohodla, že po vypořádání připomínek budeme schvalovat náš zákon v půlce června na vládě“. Prioritou je podle něho zrušení koncesionářských poplatků s tím, že „ještě před tím budeme jednat s řediteli obou institucí, abychom si vyjednali podmínky“.

Poslanecký návrh destabilizuje financování, tvrdí opozice

„Za neměnnost způsobu financování budeme v Poslanecké sněmovně bojovat, jak jen to bude možné,“ řekl k situaci předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Po včerejším dni (pondělí), po tom, jak ministr Klempíř funguje, tak já chci jednoznačně vyzvat tohoto pána k rezignaci,“ sdělil.

Opozice kritizuje i další návrh vládních poslanců, který od poplatků osvobozuje seniory nad pětasedmdesát let nebo firmy do padesáti zaměstnanců. Veřejnoprávní instituce se v této souvislosti obávají, že by byla z měsíce na měsíc zrušena část příjmů z poplatků, a to bez jakékoliv kompenzace. ČT by změnou podle svých odhadů ročně přišla o víc než miliardu, rozhlas přibližně o tři sta milionů korun.

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo
Hlavní budova České televize na Kavčích horách v Praze

„Návrh ministra Klempíře i ten poslanecký návrh destabilizují financování, protože jej mění z měsíce na měsíc. Bez jakýchkoliv dat a a analýzy dopadů,“ je přesvědčená členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hoffmannová (Piráti).

Média trvají na pracovní skupině

Podle vedení médií, odborů i iniciativy Veřejnoprávně obě předlohy vznikají ve spěchu a bez odborné veřejné debaty. V prohlášení vládu vyzývají k zastavení kroků, které ohrožují nezávislost, stabilitu a aktuální rozsah služeb. Oba ředitelé médií chtějí ve středu dopisem oslovit premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli vytvoření slíbené pracovní skupiny.

„Myslím, že to musí být širší společenská diskuze – jednoznačně ministerstvo kultury, případně pan premiér osobně, zástupci rozhlasu, televize, zástupci komerčních vysílatelů, ale i široká odborná veřejnost, právníci,“ vyjmenoval generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

„Chceme vyzvat vládu, aby ustoupila od všech těch kroků, které v těchto chvílích podniká k oslabení pozice médií veřejné služby,“ nastínil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „To znamená, aby ustoupila od návrhu ministra Klempíře i té poslanecké iniciativy,“ upřesnil.

V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo
Akce Milionu chvilek na podporu ČT a ČRo, 24. května 2026

Kvůli plánovaným změnám odbory a pracovníci ČT, ČRo a iniciativa Veřejnoprávně vyhlásili už dříve časově neomezenou stávkovou pohotovost. Tvrdí, že návrh by vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat své poslání.

ŽivěSněmovna po řadě hodin schválila program schůze, má řešit odvody živnostníků

Sněmovna má v úterý dle plánů koalice znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Schůzi však dlouho vyplňovali převážně zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či jiným agendám, které zároveň navrhovali zařadit do programu. K hlasování o něm se komora dostala až po téměř sedmi hodinách.
Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
Senát slaví 30 let. Bedlivě střeží ústavnost naší legislativy, řekl Pavel

Senát si připomíná třicáté výročí svého ustavení slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. K nim v úterý v podvečer promluvil prezident Petr Pavel, který ocenil různé role, které v českém systému instituce plní. Projev přednese i předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Jeho předchůdci a předchůdkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu.
Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Přirozené zapojení prezidenta do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu Petrem Pavlem. „I proto, aby Česko působilo srozumitelně,“ řekl. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka se uskutečnila na žádost šéfa opoziční strany.
Opozice má otázky ke střetu zájmů Babiše. Je vyřešen, říká premiér

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česko bito, uvedl předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor tuzemských daňových poplatníků. Babiš však vzkázal, že střet zájmů vyřešil. Úředníci v Bruselu podle něj jen reagují na „posedlost“ opozice.
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
