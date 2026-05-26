Senát slaví 30 let. Bedlivě střeží ústavnost naší legislativy, řekl Pavel


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Senát si připomíná třicáté výročí svého ustavení slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. K nim v úterý v podvečer promluvil prezident Petr Pavel, který ocenil různé role, které v českém systému instituce plní. Projev přednese i předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Jeho předchůdci a předchůdkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu.

Prezident ve svém projevu připomněl, že to Senát v době svého vzniku neměl lehké. Politické debaty o jeho potřebnosti ho podle hlavy státu poškodily dřív, než vznikl. „Svůj význam svým konáním opakovaně a přesvědčivě obhájil,“ zhodnotil následnou třicetiletou práci horní komory.

„Nepřesvědčil však všechny,“ podotkl Pavel, který poté zdůraznil pozitivní úlohy, které Senát zastává. „Bedlivě střeží ústavnost naší legislativy,“ připomněl a doplnil, že mimo jiné nastoluje společenská témata a pomáhá vznikající legislativě.

Upozornil, že Senát je z Ústavy slabší komorou tuzemského parlamentu. To podle hlavy státu není jen nevýhoda, ale zároveň to umožňuje pragmatičtější a věcnější pohled na věc, kultivovanější diskuzi a méně vyhrocené postoje. Stejně jako se prezident ohradil proti myšlenkám na rušení Senátu, vymezil se i proti tendenci jeho roli posilovat. „Nezkoušejme to,“ vyzval.

Shromáždění zahájené symbolicky v 17:35, tedy v čas, kdy 26. května 1920 začala první schůze prvorepublikového Senátu, se koná ve Valdštejnské jízdárně, kterou obvykle využívá Národní galerie k pořádání výstav.

Prvorepublikový československý Senát měl 150 členů a poslední zákon schválil 12. května 1938. Rozpuštěn byl 21. března 1939 v souvislosti s nacistickou okupací, po necelých devatenácti letech existence.

Vznik českého Senátu s 81 členy předjímala česká ústava přijatá již v roce 1992 v souvislosti s rozdělením Československa. Její naplnění v tomto směru se podařilo až v roce 1996, přičemž první ustavující schůze se konala 18. prosince před třiceti lety. Současní i bývalí senátoři, jichž bylo dosud 285, si tento okamžik připomínají na předvánočním setkání v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Funkční období 81 senátorů je šestileté, každé dva roky se Senát obnovuje z jedné třetiny. Za tři desetiletí existence horní parlamentní komory se pouze dvěma stranám povedlo mít nadpoloviční většinu senátorů. Byli to občanští demokraté v letech 2006 až 2008 a sociální demokraté v letech 2010 až 2014.

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu – z loňských osmnácti na současných devět. V úterý to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje nové obtíže. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters.
15:52Aktualizovánopřed 11 mminutami

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Přirozené zapojení prezidenta do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu Petrem Pavlem. „I proto, aby Česko působilo srozumitelně,“ řekl. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka se uskutečnila na žádost šéfa opoziční strany.
15:39Aktualizovánopřed 46 mminutami

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

Sněmovna má v úterý dle plánů koalice znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také dle programu čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. První hodiny schůze však vyplnili zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či důležitějším agendám.
14:02Aktualizovánopřed 52 mminutami

Opozice má otázky ke střetu zájmů Babiše. Je vyřešen, říká premiér

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česko bito, uvedl předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor tuzemských daňových poplatníků. Babiš však vzkázal, že střet zájmů vyřešil. Úředníci v Bruselu podle něj jen reagují na „posedlost“ opozice.
12:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
před 1 hhodinou

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ocenění pro psí hrdiny Statečné psí srdce se udělovala již po šestnácté

V historických prostorách Písecké brány na Praze 6 proběhlo vyhlášení výsledků 16. ročníku záchranářské ankety Statečné psí srdce. Anketa, kterou pořádá nezisková organizace Animal Eye, oceňuje psy, kterým se v uplynulém roce podařilo zachránit lidský život, a také ty, kteří pomáhají při ochraně lidských životů dlouhodobě.
před 1 hhodinou
