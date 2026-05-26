Senát slaví 30 let. Bedlivě střeží ústavnost naší legislativy, řekl Pavel

Senát si připomíná třicáté výročí svého ustavení slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. K nim v úterý v podvečer promluvil prezident Petr Pavel, který ocenil různé role, které v českém systému instituce plní. Projev přednese i předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Jeho předchůdci a předchůdkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu.
Prezident ve svém projevu připomněl, že to Senát v době svého vzniku neměl lehké. Politické debaty o jeho potřebnosti ho podle hlavy státu poškodily dřív, než vznikl. „Svůj význam svým konáním opakovaně a přesvědčivě obhájil,“ zhodnotil následnou třicetiletou práci horní komory.
„Nepřesvědčil však všechny,“ podotkl Pavel, který poté zdůraznil pozitivní úlohy, které Senát zastává. „Bedlivě střeží ústavnost naší legislativy,“ připomněl a doplnil, že mimo jiné nastoluje společenská témata a pomáhá vznikající legislativě.
Upozornil, že Senát je z Ústavy slabší komorou tuzemského parlamentu. To podle hlavy státu není jen nevýhoda, ale zároveň to umožňuje pragmatičtější a věcnější pohled na věc, kultivovanější diskuzi a méně vyhrocené postoje. Stejně jako se prezident ohradil proti myšlenkám na rušení Senátu, vymezil se i proti tendenci jeho roli posilovat. „Nezkoušejme to,“ vyzval.
Symbolické setkání
Shromáždění zahájené symbolicky v 17:35, tedy v čas, kdy 26. května 1920 začala první schůze prvorepublikového Senátu, se koná ve Valdštejnské jízdárně, kterou obvykle využívá Národní galerie k pořádání výstav.
Prvorepublikový československý Senát měl 150 členů a poslední zákon schválil 12. května 1938. Rozpuštěn byl 21. března 1939 v souvislosti s nacistickou okupací, po necelých devatenácti letech existence.
Vznik českého Senátu s 81 členy předjímala česká ústava přijatá již v roce 1992 v souvislosti s rozdělením Československa. Její naplnění v tomto směru se podařilo až v roce 1996, přičemž první ustavující schůze se konala 18. prosince před třiceti lety. Současní i bývalí senátoři, jichž bylo dosud 285, si tento okamžik připomínají na předvánočním setkání v Hlavním sále Valdštejnského paláce.
Funkční období 81 senátorů je šestileté, každé dva roky se Senát obnovuje z jedné třetiny. Za tři desetiletí existence horní parlamentní komory se pouze dvěma stranám povedlo mít nadpoloviční většinu senátorů. Byli to občanští demokraté v letech 2006 až 2008 a sociální demokraté v letech 2010 až 2014.