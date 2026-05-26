Ocenění pro psí hrdiny Statečné psí srdce se udělovala již po šestnácté

V historických prostorách Písecké brány na Praze 6 proběhlo vyhlášení výsledků 16. ročníku záchranářské ankety Statečné psí srdce. Anketa, kterou pořádá nezisková organizace Animal Eye, oceňuje psy, kterým se v uplynulém roce podařilo zachránit lidský život, a také ty, kteří pomáhají při ochraně lidských životů dlouhodobě.
Celým ceremoniálem provedla účastníky patronka ankety Kateřina Brožová, ceny oceněným předali mimo jiné olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, herec Ondřej Vetchý či manželé Vendula a Lešek Wronkovi.
„Letošní ročník potvrdil, že hranice mezi běžným dnem a okamžiky, kdy rozhodují minuty, je velmi tenká. Vidíme psy, kteří pracují v extrémních podmínkách, i ty, kteří tiše doprovázejí své majitele a reagují na změny, které člověk sám často nedokáže včas rozpoznat. Právě tato šíře je pro Statečné psí srdce zásadní,“ uvedla ředitelka ankety Zuzana Rennerová.
„Každý z oceněných příběhů je jiný, ale spojuje je jedna věc – pes, který nezůstal stranou, když se člověk ocitl v ohrožení nebo v bezvýchodné situaci. Vždy se jedná o pouto, které má neuvěřitelnou sílu a hloubku,“ dodala k výsledkům ankety její patronka Brožová.
V kategorii Záchranný čin služebních a záchranářských psů zvítězil německý ovčák Leader European s psovodkou Kristýnou Schusterovou z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kterému se podařilo v lednu loňského roku nalézt zraněného a silně podchlazeného pohřešovaného muže v Hrádku nad Nisou a krátce poté i dalšího muže z Liberce, který byl v ohrožení života.
Ron, kříženec vlčáka a rotvajlera, získal ocenění v kategorii Záchranný čin neslužebních psů – laiků za záchranu života své majitelky poté, co venku omdlela a zranila se. Kdyby se mu nepodařilo přivolat štěkotem poblíž procházející policisty, pravděpodobně by umrzla. Spolu s Ronem převzala ocenění jeho majitelka, Lenka Svozílková z Vyškovska.
Specialista na plošné vyhledávání
Cenu Spící srdce, udělované In memoriam, převzala za velkého knírače Gandalla Venduna jeho psovodka Jana Nováčková. Patřil mezi policejní služební psy se specializací na plošné vyhledávání osob, na kterém se opakovaně podílel. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patřil nález devětašedesátiletého muže z Klášterce nad Ohří, který se ztratil v lese. Gandallovi se podařilo muže třetího dne pátrání nalézt a tak jej zachránit. Ve druhé polovině roku 2024 však byla Gandallovi diagnostikována rakovina a i přes veškerou péči 1. ledna 2025 ve věku nedožitých sedmi let zemřel.
Ocenění Pomáhající srdce, které je udělováno dlouhodobě pomáhajícím psům, získala fenka zlatého retrívra Tara of Clear Passion se svou majitelkou Kateřinou Špokovou. Tara byla předána organizací Helppes jako asistenční pes pro osobu s posttraumatickou stresovou poruchou – pomáhala zvládat panické stavy, bránila sebepoškozování a dodávala pocit bezpečí v situacích, kdy bylo fungování v běžném každodenním režimu téměř nemožné.
Dokázala fyzicky přerušit sebepoškozování tím, že zalehla při panických stavech a svou přítomností pomáhala navracet klid a pocit jistoty. I když Tara nebyla nikdy speciálně vycvičena k rozpoznávání epileptických záchvatů, začala své majitelce spontánně několik minut před záchvatem signalizovat nebezpečí. Po záchvatech Tara zůstává po boku své majitelky, zahřívá ji a poskytuje jí oporu v nejtěžších chvílích – doma i v nemocnici. Její schopnost intuitivně reagovat na zdravotní stav člověka změnila život Kateřiny Špokové k nepoznání. Dnes zvládá pracovat na částečný úvazek, chodit sama ven, nakupovat bez panických stavů a žít plnohodnotnější život.
Cena hlavního partnera soutěže byla udělena německému krátkosrstému ohařovi Darrenovi od Tekly. Darren byl oceněn za téměř sedm let náročné služby u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje jako specialista na vyhledávání osob v sutinách. Patřil mezi nejzkušenější záchranářské psy v Česku. Mezi nejvýznamnější zásahy, kterých se účastnil, bylo vyhledávání přeživších i obětí po ničivém výbuchu v libanonském Bejrútu nebo po zemětřesení v Turecku. Oba zásahy byly vzhledem k prostředí i situacím nesmírně náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Mimo jiné se Darren stal i dárcem krve, čímž pomohl zachránit další psí život. S přibývajícím věkem přišel čas na odchod na odpočinek. Dál žije s psovodem Davidem Hynkem, spolu s nímž ocenění převzal.