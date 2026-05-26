Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Přirozené zapojení prezidenta do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu Petrem Pavlem. „I proto, aby Česko působilo srozumitelně,“ řekl. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka se uskutečnila na žádost šéfa opoziční strany.

„Zájmem prezidenta je aktivně se podílet na srozumitelné zahraniční politice i například z hlediska koordinace zahraničních cest. Jde nám o to, abychom dokázali například z hlediska ekonomické diplomacie zajistit pro české podniky co nejpříhodnější podmínky,“ uvedl po schůzce šéf občanských demokratů.

Dle Kupky je v zájmu občanů, aby se dařilo zahraniční politiku koordinovat. „Doufám, že se podaří obnovit koordinační schůzky čtyř nejvýznamnějších ústavních činitelů,“ dodal.

Spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace na summit se veřejně rozhořel začátkem dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že vláda by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu, jelikož má na starosti státní rozpočet. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc.

Pavel oznámil, že pokud ho kabinet do delegace na červencový summit nezařadí, má připravenou kompetenční žalobu, kterou může použít. Doufá ale, že ji nebude potřebovat, uvedl.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

12:21Aktualizovánopřed 1 mminutou
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 3 mminutami
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

13:56Aktualizovánopřed 4 mminutami
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice

14:02Aktualizovánopřed 8 mminutami
Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

01:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

před 3 hhodinami
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

09:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

11:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v Česku v souvislosti s převozem zakázaných látek, tvrdí, že duchovní byl propuštěn. Účet dále uvádí, že obvinění proti Ilarionovi úřady nevznesly. Rusko předtím předalo českému diplomatovi proti zadržení duchovního důrazný protest.
12:21Aktualizovánopřed 1 mminutou

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
13:56Aktualizovánopřed 4 mminutami

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu – z loňských osmnácti na současných devět. V úterý to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje nové obtíže. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje, uvedla, že mechanismus funguje a finance z jednotlivých zemí přichází průběžně.
15:52Aktualizovánopřed 5 mminutami

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice

Sněmovna má v úterý dle plánů koalice znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. První dvě hodiny schůze však vyplnili zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešením střetu zájmů premiéra či důležitějším agendám. V kritice kabinetu pokračují.
14:02Aktualizovánopřed 8 mminutami

Opozice se hodlá ptát na řešení Babišova střetu zájmů. Je vyřešen, říká premiér

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česko bito, uvedl před zahájením sněmovní schůze předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor českých daňových poplatníků. Babiš vzkázal, že střet zájmů vyřešil.
12:26Aktualizovánopřed 53 mminutami

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.
09:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
11:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
