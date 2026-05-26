Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Přirozené zapojení prezidenta do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu Petrem Pavlem. „I proto, aby Česko působilo srozumitelně,“ řekl. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka se uskutečnila na žádost šéfa opoziční strany.
„Zájmem prezidenta je aktivně se podílet na srozumitelné zahraniční politice i například z hlediska koordinace zahraničních cest. Jde nám o to, abychom dokázali například z hlediska ekonomické diplomacie zajistit pro české podniky co nejpříhodnější podmínky,“ uvedl po schůzce šéf občanských demokratů.
Dle Kupky je v zájmu občanů, aby se dařilo zahraniční politiku koordinovat. „Doufám, že se podaří obnovit koordinační schůzky čtyř nejvýznamnějších ústavních činitelů,“ dodal.
Spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace na summit se veřejně rozhořel začátkem dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že vláda by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu, jelikož má na starosti státní rozpočet. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc.
Pavel oznámil, že pokud ho kabinet do delegace na červencový summit nezařadí, má připravenou kompetenční žalobu, kterou může použít. Doufá ale, že ji nebude potřebovat, uvedl.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.