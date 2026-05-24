V centru Prahy protestují tisíce lidí na podporu ČT a ČRo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na Staroměstském náměstí v Praze se odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před Úřad vlády ČR, kam dorazili zhruba po hodině a půl. Lidé protestují proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a žádají jeho rezignaci či odvolání.

Akci pořádá spolek Milion chvilek, který zorganizoval v hlavním městě protest se stejným názvem „Ruce pryč od médií“ již na počátku května. Zúčastnily se ho tehdy podle pořadatelů desítky tisíc lidí. Minulý týden se demonstranti sešli i v dalších krajských městech.

Milion chvilek zorganizoval pochod na podporu ČT a ČRo
Shromáždění a pochod spolku Milion chvilek na podporu Českého rozhlasu a České televize (5. května 2026)

Podle spolku je čas, aby ministr kultury rezignoval. „Místo, aby českou kulturu chránil, ji opakovaně poškozuje,“ prohlásil předseda spolku Mikuláš Minář. Demonstranti s jeho slovy vyjádřili hlasitý souhlas opakovanými výkřiky: „Oto, zabal to.“ Na náměstí si přinesli transparenty s nápisy „Vzdej to měkOto,“ „Morální prázdnOta,“ „Co den, to bOta,“ a dalšími.

Lidé nesouhlasí s rozpočtovými škrty, záměrem změnit rozhodování o dotacích ze Státního fondu audiovize či způsobem odvolání svého předchůdce ve funkci Martina Baxy (ODS) ze správní rady Pražského jara. Minář upozornil i na další kroky současné vlády, například na přesun agend z úřadu vlády. Nesouhlas s ním přišli sdělit i zástupci neziskových organizací.

Petice za Klempířův odchod

I během pochodu před Strakovu akademii, na který se podle policistů na místě vydaly tisícovky lidí, skandovali demonstranti zejména „Oto, zabal to“ či „Média nedáme“. Účastníci protestu již také začali podepisovat novou petici žádající Klempířův odchod. Cestou k Úřadu vlády se zastavili u budovy ministerstva kultury na Maltézském náměstí. Obehnali ji páskou, jakou označují policisté místa činu, s nápisem „zabaveno ANO-fertem“ a polepili letáky.

„Pochod je dlouhý alespoň kilometr a půl,“ prohlásil Minář před Strakovou akademií. Pořadatelé u úřadu rozdali lidem křídy, aby napsali politikům na chodník své vzkazy. Po celou dobu doprovázeli protest i policisté.

Organizátoři chtějí donést do Strakovy akademie petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. „Klempířův zákon na zestátnění médií je takový paskvil, že proti němu mají stovky výhrad i ministerstva spadající pod ANO. Podle odborníků je nejenom zfušovaný, je i nebezpečný. A především – je neopravitelný,“ uvedl spolek Milion chvilek v pozvánce na akci.

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích
Ministerstvo financí

Podle návrhu ministra kultury by ČT a ČRo měly místo koncesionářských poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Změna by měla nabýt účinnosti od příštího roku. Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Ministerstvo financí tento týden uvedlo, že požaduje přepracování právní úpravy. Má podle něj velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Již dříve vzneslo zásadní připomínky ministerstvo vnitra, výhrady mají i téměř všechny další resorty.

Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila. Ministerstvo kultury v minulosti uvedlo, že cílem návrhu zákona není oslabit nebo poškodit veřejnoprávní instituce, ale naopak nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost
Stávková pohotovost

V centru Prahy protestují tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

