SOUHRN: Zásadní události neděle 14. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 14. června 2026.
Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu
Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu, útočit by podle něj neměla ani druhá strana. Prohlásil rovněž, že dohoda, která by zajistila mír v regionu, je velmi blízko. Izrael v neděli zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu.
Írán se zatím nerozhodl, jestli podepíše dohodu s USA, píší média
Írán zatím nepřijal definitivní rozhodnutí, jestli podepíše dohodu se Spojenými státy, napsala v neděli íránská polooficiální agentura Fars s odvoláním na dobře informovaný zdroj blízký vyjednávacímu týmu. Informuje o tom agentura AFP. Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že dohoda má být podepsána ještě v neděli. Agentura Reuters napsala, že návrh dohody počítá mimo jiné s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu či ukončením americké blokády íránských přístavů.
U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi
U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi, uvedl Radiožurnál s odvoláním na vedoucího konzulárního oddělení českého zastupitelského úřadu v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka. Další čtyři čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný.
ODS a STAN se v modelu Kantaru vyrovnaly. ANO se drží na špici
Hnutí ANO má podle květnového volebního modelu agentury Kantar CZ nadále výrazný náskok před zbytkem stran. Oproti dubnu ale opět jeho podpora lehce oslabila. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN, následují Piráti, SPD a Motoristé, kteří se dlouhodobě pohybují na pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny.
Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily
Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. S odvoláním na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters.
Ukrajina hlásí zásah ruského ropného zařízení a chemické továrny
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly ukrajinské bezpilotní drony ropná zařízení v Jaroslavské oblasti. Gubernátor této správní jednotky v ruské centrální části Michail Jevrajev uvedl, že vypukl požár v místních skladech paliv. Zelenskyj informoval rovněž o zásahu chemické továrny v Tulské oblasti nedaleko Moskvy. Na Ukrajině si ruské útoky vyžádaly jednoho mrtvého v ukrajinské Záporožské oblasti a další dva v Sumské oblasti, uvedly v neděli místní úřady.
Švýcaři v referendu rozhodují o omezení počtu obyvatel na nejvýše deset milionů
Švýcaři v referendu rozhodují o tom, zda by konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše deset milionů. Hlasování, které je podle německé stanice SWR první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie (EU), která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost.
Demonstranti proti summitu G7 zapálili auto a rozbili okno banky
V Ženevě se sešly tisíce lidí k protestnímu pochodu namířenému proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu protestují proti kapitalismu, demonstrují také například za větší podporu Palestinců. Během protestů zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank, píše Reuters.
Kosti jako nástroje, mozek odebraný z hlavy. Skotští archeologové luští hádanku
Jeden z nejpodivnějších nálezů z poslední doby oznámili archeologové z Velké Británie. Popsali hrob dvou lidí, z nichž jeden měl velmi netypická poškození kostí. A s největší pravděpodobností mu byl odstraněn krátce po smrti mozek.