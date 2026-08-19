Ukrajinský parlament schválil návrh na jmenování Chmary ministrem obrany

Teherán zvažuje útoky na vojenské základny USA v Evropě, řekly FT íránské zdroje
Irán zvažoval a zvažuje i útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy americké eskalovat válku s Teheránem. Ve středu to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva nejmenované íránské režimní zdroje. Íránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají USA základny, a v květnu pohrozil rozšířením války za hranice Blízkého východu.
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