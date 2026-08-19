Ukrajinský parlament schválil návrh na jmenování Chmary ministrem obrany

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Senát vrátil předlohu ke znovuzavedení EET sněmovně Zobrazit

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Ruský dron zasáhl mikrobus v Chersonu, Ukrajina opět mířila na ruský průmysl

09:02Aktualizovánopřed 44 mminutami
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Teherán zvažuje útoky na vojenské základny USA v Evropě, řekly FT íránské zdroje

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Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhena Chmary ministrem obrany, informuje web RBK-Ukrajina.
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V Chorvatsku zatkli Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

V Chorvatsku byl zatčen ukrajinský státní příslušník podezřelý z útoku na baltské plynovody Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Úřad v prohlášení identifikoval zatčeného jako ukrajinského občana Vladimira Z. Dodal, že byl zadržen v chorvatské Pule místními policejními složkami, které jednaly na základě evropského zatykače.
před 22 mminutami

V demokratických primárkách na Floridě zvítězila socialistka Nixonová

Demokratické primárky na Floridě před doplňovacími volbami do Senátu vyhrála demokratická socialistka Angie Nixonová, informují média. Agentura Reuters píše o překvapivém vítězství nad bývalým činitelem Rady pro národní bezpečnost Alexem Vindmanem, který navíc na reklamu v kampani vybral šestnáctkrát víc peněz. Primárky se konaly také na Aljašce a ve Wyomingu.
11:33Aktualizovánopřed 39 mminutami

Ruský dron zasáhl mikrobus v Chersonu, Ukrajina opět mířila na ruský průmysl

Čtyři mrtvé a pět zraněných si vyžádal útok ruského FPV dronu na mikrobus v jihoukrajinském Chersonu, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Záporožské oblasti zase po ruských úderech zemřeli dva lidé. Ukrajinské drony v noci na středu útočily na průmyslovou oblast ve městě Ufa v Baškortostánu a zřejmě také na závod na výrobu výbušnin v Dzeržinsku v Nižegorodské oblasti, tvrdí média a někteří regionální činitelé.
09:02Aktualizovánopřed 44 mminutami

Ukrajinský útok na Roskosmos mohl způsobit Rusku závažné škody

Rusko je ve svém vesmírném programu odkázané na neustálou výrobu nových raket Sojuz, nedisponuje totiž stroji, které mohou startovat opakovaně. Víkendový útok na jedno ze zařízení státního podniku Roskosmos proto mohl způsobit výrobci raket a satelitů velké problémy.
před 55 mminutami

Teherán zvažuje útoky na vojenské základny USA v Evropě, řekly FT íránské zdroje

Irán zvažoval a zvažuje i útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy americké eskalovat válku s Teheránem. Ve středu to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva nejmenované íránské režimní zdroje. Íránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají USA základny, a v květnu pohrozil rozšířením války za hranice Blízkého východu.
před 1 hhodinou

Amazonský prales se sám regeneruje díky klíčovým stromům

Amazonský prales má pozoruhodnou schopnost obnovy. Když člověk vykácí část lesa a později ji opustí, o návrat vegetace se podle nové brazilské studie stará především malá skupina několika desítek druhů stromů. Přibližně 15 až 25 druhů dokáže rychle osídlit zničenou půdu, vytvořit podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začít znovu ukládat uhlík.
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Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře.
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Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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