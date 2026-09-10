V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK, The New York Times, Guardian, Euronews

Íránem podporovaní hútíové porazili jemenské vládní síly a obsadili strategický přístav Muchá v Rudém moři. Píší to agentury AFP a Reuters s odkazem na své místní zdroje. Dobytí přístavu poskytne islamistům silnější pozici k útokům na lodě v oblasti klíčové obchodní trasy procházející průlivem Báb al-Mandab.

Povstalci minulý týden zahájili ofenzivu směřující ke strategickému průlivu. Podle informací agentury AFP z místa džihádisté vstoupili do přístavního města a skandovali „smrt Izraeli, smrt Americe“. To, že rebelové mají kontrolu nad přístavním městem, sdělily agentuře Reuters také tři zdroje z jemenské vlády.

Pád přístavu, který byl dosud pod kontrolou generálporučíka Tareka Sáliha, znamená pro mezinárodně uznávanou vládu výrazný neúspěch. Naopak hútíe přiblížil k jejich cíli dostat pod kontrolu průliv Báb al-Mandab, který se nachází asi 80 kilometrů od Muchá. Klíčová obchodní námořní trasa spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav.

Možný bod zlomu

„Toto je potenciálně jeden z nejvýznamnějších zlomových bodů jemenského konfliktu, zejména v posledních letech,“ řekl listu The New York Times expert na Jemen Adam Baron, pracovník výzkumné organizace New America ve Washingtonu.

Význam úžiny se v poslední době zvýšil s výrazným poklesem námořní přepravy v Hormuzském průlivu kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem. Blokáda Hormuzu zvedla ceny ropy a zkomplikovala přepravu zboží.

Po vzoru Hormuzu. Úvahy o mýtném v klíčových průlivech sílí
Tankery v Malackém průlivu

Očekává se, že hútíové se nyní pokusí protlačit dále na jih a dobýt území podél průlivu, což je oblast, která je „pravděpodobně strategicky nejcennější nemovitostí Jemenu,“ uvedl Baron. Pokud se to islamistům podaří, mohly by se oba hlavní námořní uzly Arabského poloostrova – Báb al-Mandab a Hormuzský průliv – dostat pod kontrolu Íránu a jeho spojenců, upozornil expert.

V červenci milice vyhlásily blokádu saúdskoarabských ropných tankerů plujících Rudým mořem a ze svého území v severním Jemenu zahájily raketové útoky a útoky dronů na lodě a saúdskoarabská zařízení.

Konflikt se šíří do Rudého moře. Hútíové útočili na saúdské tankery
Příznivci hútíů v Jemenu

Hútíjské „ministerstvo zahraničí“ ve čtvrtečním prohlášení uvedlo, že skupina „nebude představovat hrozbu“ a že je „připravena být součástí regionálního bezpečnostního rámce, zejména s ohledem na ochranu námořní plavby“. Prohlášení se nicméně nezmiňovalo o bojích o přístav Muchá, informoval New York Times.

Sálih připustil, že zorganizoval strategický ústup jižně od přístavu, aby přeskupil vojsko na bezpečném místě. „Ozbrojené síly na západním pobřeží zaplatily v posledních dnech vysokou cenu – mučedníky a zraněnými – když čelily útoku hútíů plánovanému a podporovanému Íránem,“ řekl.

Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích
Tanker pohybující se v Rudém moři, ilustrační foto

Konflikt v Jemenu eskaluje

V posledních týdnech zesílily boje mezi povstalci, provládními jednotkami a Saúdskou Arábií, která podporuje protipovstaleckou koalici. Eskalaci konfliktu spustil červencový incident, kdy vysoce postavená delegace hútíů z této skupiny odletěla do Teheránu na pohřeb íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího a vrátila se v íránském letadle, kterému Saúdové odmítli povolit přistání v Saná ovládaném povstalci. Saúdové namísto toho ranvej vybombardovali.

Hútíové ve čtvrtek oznámili, že Rijád v uplynulých hodinách provedl na 40 úderů na jemenské území. Hútíové rovněž útočí na Saúdskou Arábii balistickými raketami a drony.

Od minulého týdne si boje v Jemenu vyžádaly více než 500 mrtvých, většinou bojovníků, uvádí AFP. Útoky hútíů na ropnou infrastrukturu a saúdské tankery dále přispěly k prudkému nárůstu cen ropy, které ve čtvrtek překonaly sto dolarů za barel, informoval server Euronews.

Hútíové útočili na Saúdskou Arábii, podle jí vedené koalice zranili 73 lidí
Příslušník ozbrojených sil jemenských hútíů

Jemenští šíitští rebelové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Tato skupina je součástí takzvané Osy odporu – volné sítě militantních skupin v několika zemích regionu, včetně Hizballáhu v Libanonu, Hamásu v Gaze a milicí v Iráku, které všechny v různé míře podporují, cvičí a vybavují Islámské revoluční gardy.

V občanské válce hútíové bojují s podporou Teheránu proti mezinárodně uznávané, převážně sunnitské, vládě, která sídlí v Adenu a kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií. Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN.

Londýnský expertní tým pro obranu a bezpečnost Royal United Services Institute (Rusi) poznamenal, že se situace v zemi vymyká kontrole, a dodal, že jemenská vláda otevírá nové fronty proti hútíům v naději, že na rebely vyvine větší tlak.

Boje také vyvolaly otázky, zda Saúdská Arábie aktivuje obrannou dohodu z Mekky a požádá další signatáře, Pákistán a Turecko, o vyslání sil. Dohoda je nicméně koncipována jako obranná a pravděpodobně se nebude vztahovat na saúdskoarabské vojenské aktivity v Jemenu, píše deník Guardian.

Nové „muslimské NATO“ čelí výzvám. Do války se nehrne
Podpis obranné dohody mezi Tureckem, Saúdskou Arábií a Pákistánem (7. srpna 2026)

Výběr redakce

Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

13:39Aktualizovánopřed 21 mminutami
V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

před 24 mminutami
Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

před 33 mminutami
Ve sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví a jednalo o dálničních známkách

ŽivěVe sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví a jednalo o dálničních známkách

09:01Aktualizovánopřed 35 mminutami
Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

11:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

před 2 hhodinami
Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

11:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

07:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

Minimálně 25 lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Čching-tao. Informují o tom místní státní média. Z celkem 42 lidí na palubě se dvanáct podařilo evakuovat a pět dalších bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Jejich stav je stabilní, píše agentura AFP.
13:39Aktualizovánopřed 21 mminutami

V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

Íránem podporovaní hútíové porazili jemenské vládní síly a obsadili strategický přístav Muchá v Rudém moři. Píší to agentury AFP a Reuters s odkazem na své místní zdroje. Dobytí přístavu poskytne islamistům silnější pozici k útokům na lodě v oblasti klíčové obchodní trasy procházející průlivem Báb al-Mandab.
před 24 mminutami

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Armády zemí Severoatlantické aliance překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmořských kabelů. Operaci, při níž Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje.
před 2 hhodinami

Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

Ukrajinské drony v noci na čtvrtek zaútočily na Machačkalu, která leží na jihu Ruské federace na západním pobřeží Kaspického moře. Ukrajinské přístavní město Mykolajiv hlásí po ruském útoku čtyři mrtvé. Další oběti jsou v Dnipru.
07:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

Možná ztráta republikánské většiny v Kongresu po listopadových volbách by pro USA znamenala peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu Republikánů v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami pořádanými v polovině prezidentského mandátu. Šéf Bílého domu slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi pět tisíc dolarů (skoro 104 300 korun).
06:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, uvedl Copernicus

Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020, uvedla ve čtvrtek služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024.
před 5 hhodinami

Goethe ano, Bauhaus ne. AfD si může vyzkoušet vlasteneckou kulturu v praxi

Po vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zaznívají od zástupců německé kulturní sféry obavy, jaké důsledky bude mít volební výsledek pro kulturu. Tím spíš, že AfD má silnou podporu i celostátně. Strana považovaná německou tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou se netají tím, že upřednostňuje „vlasteneckou kulturní politiku“.
před 5 hhodinami

Spor o Falklandy přiživuje Izrael. Jde o ropu i volby

Izrael a Spojené státy využívají gradujícího sporu o Falklandy a tamní ropná pole k zesílení diplomatického tlaku na Velkou Británii v jiných oblastech. Vztahy mezi Buenos Aires a Jeruzalémem se prohloubily s nástupem pravicového prezidenta Javiera Mileie. V minulém století židovský stát tajně vyzbrojoval argentinskou diktaturu. Izraelská krajní pravice volá po sankcích vůči Spojenému království, pokud neukončí „okupaci“ ostrovů. Svár podle expertů umocňují blížící se volby v Argentině i židovském státě.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

před 21 hhodinami
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

před 22 hhodinami
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026