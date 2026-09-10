V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

Íránem podporovaní hútíové porazili jemenské vládní síly a obsadili strategický přístav Muchá v Rudém moři. Píší to agentury AFP a Reuters s odkazem na své místní zdroje. Dobytí přístavu poskytne islamistům silnější pozici k útokům na lodě v oblasti klíčové obchodní trasy procházející průlivem Báb al-Mandab.
Povstalci minulý týden zahájili ofenzivu směřující ke strategickému průlivu. Podle informací agentury AFP z místa džihádisté vstoupili do přístavního města a skandovali „smrt Izraeli, smrt Americe“. To, že rebelové mají kontrolu nad přístavním městem, sdělily agentuře Reuters také tři zdroje z jemenské vlády.
Pád přístavu, který byl dosud pod kontrolou generálporučíka Tareka Sáliha, znamená pro mezinárodně uznávanou vládu výrazný neúspěch. Naopak hútíe přiblížil k jejich cíli dostat pod kontrolu průliv Báb al-Mandab, který se nachází asi 80 kilometrů od Muchá. Klíčová obchodní námořní trasa spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav.
Možný bod zlomu
„Toto je potenciálně jeden z nejvýznamnějších zlomových bodů jemenského konfliktu, zejména v posledních letech,“ řekl listu The New York Times expert na Jemen Adam Baron, pracovník výzkumné organizace New America ve Washingtonu.
Význam úžiny se v poslední době zvýšil s výrazným poklesem námořní přepravy v Hormuzském průlivu kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem. Blokáda Hormuzu zvedla ceny ropy a zkomplikovala přepravu zboží.
Očekává se, že hútíové se nyní pokusí protlačit dále na jih a dobýt území podél průlivu, což je oblast, která je „pravděpodobně strategicky nejcennější nemovitostí Jemenu,“ uvedl Baron. Pokud se to islamistům podaří, mohly by se oba hlavní námořní uzly Arabského poloostrova – Báb al-Mandab a Hormuzský průliv – dostat pod kontrolu Íránu a jeho spojenců, upozornil expert.
V červenci milice vyhlásily blokádu saúdskoarabských ropných tankerů plujících Rudým mořem a ze svého území v severním Jemenu zahájily raketové útoky a útoky dronů na lodě a saúdskoarabská zařízení.
Hútíjské „ministerstvo zahraničí“ ve čtvrtečním prohlášení uvedlo, že skupina „nebude představovat hrozbu“ a že je „připravena být součástí regionálního bezpečnostního rámce, zejména s ohledem na ochranu námořní plavby“. Prohlášení se nicméně nezmiňovalo o bojích o přístav Muchá, informoval New York Times.
Sálih připustil, že zorganizoval strategický ústup jižně od přístavu, aby přeskupil vojsko na bezpečném místě. „Ozbrojené síly na západním pobřeží zaplatily v posledních dnech vysokou cenu – mučedníky a zraněnými – když čelily útoku hútíů plánovanému a podporovanému Íránem,“ řekl.
Konflikt v Jemenu eskaluje
V posledních týdnech zesílily boje mezi povstalci, provládními jednotkami a Saúdskou Arábií, která podporuje protipovstaleckou koalici. Eskalaci konfliktu spustil červencový incident, kdy vysoce postavená delegace hútíů z této skupiny odletěla do Teheránu na pohřeb íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího a vrátila se v íránském letadle, kterému Saúdové odmítli povolit přistání v Saná ovládaném povstalci. Saúdové namísto toho ranvej vybombardovali.
Hútíové ve čtvrtek oznámili, že Rijád v uplynulých hodinách provedl na 40 úderů na jemenské území. Hútíové rovněž útočí na Saúdskou Arábii balistickými raketami a drony.
Od minulého týdne si boje v Jemenu vyžádaly více než 500 mrtvých, většinou bojovníků, uvádí AFP. Útoky hútíů na ropnou infrastrukturu a saúdské tankery dále přispěly k prudkému nárůstu cen ropy, které ve čtvrtek překonaly sto dolarů za barel, informoval server Euronews.
Jemenští šíitští rebelové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Tato skupina je součástí takzvané Osy odporu – volné sítě militantních skupin v několika zemích regionu, včetně Hizballáhu v Libanonu, Hamásu v Gaze a milicí v Iráku, které všechny v různé míře podporují, cvičí a vybavují Islámské revoluční gardy.
V občanské válce hútíové bojují s podporou Teheránu proti mezinárodně uznávané, převážně sunnitské, vládě, která sídlí v Adenu a kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií. Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN.
Londýnský expertní tým pro obranu a bezpečnost Royal United Services Institute (Rusi) poznamenal, že se situace v zemi vymyká kontrole, a dodal, že jemenská vláda otevírá nové fronty proti hútíům v naději, že na rebely vyvine větší tlak.
Boje také vyvolaly otázky, zda Saúdská Arábie aktivuje obrannou dohodu z Mekky a požádá další signatáře, Pákistán a Turecko, o vyslání sil. Dohoda je nicméně koncipována jako obranná a pravděpodobně se nebude vztahovat na saúdskoarabské vojenské aktivity v Jemenu, píše deník Guardian.