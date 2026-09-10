Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou


10. 9. 2026Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Knihovna Václava Havla ponese nové jméno 1. prezidentská knihovna, respektuje přání Dagmar Havlové. Sdělil šéf správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla.

Knihovna své nové jméno rovněž zveřejnila na svém webu a sociálních sítích. Nyní se podle Duška koná jednání správní rady 1. prezidentské knihovny a po něm bude o situaci knihovna podrobněji informovat. Instituce dříve avizovala, že hodlá rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. 

Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.

Loni v březnu se ředitelem stal ekonom Tomáš Sedláček. Situace se vyostřila na jaře poté, co správní rada postavila ředitele knihovny Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Správní rada poté rezignovala až na Duška. Vznikla nová správní rada, kterou vedle Duška tvoří hudebník Michael Kocáb, egyptolog a senátor Miroslav Bárta, krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin.

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou
Dagmar Havlová na snímku z roku 2019

Situaci se jménem knihovně zkomplikoval fakt, že Dagmar Havlová prostřednictvím Nadace Vize 97 vlastní ochranné známky související s Havlovým jménem. Jak před časem upozornil server Seznam Zprávy, ochranné známky se týkají i jmen Ferdinand Vaněk nebo Knihovna Ferdinanda Vaňka.

Ferdinand Vaněk je postavou několika Havlových her, mezi nimi Audience. Pod tímto jménem vyšel také v říjnu 1989 v Rudém právu inzerát s gratulací k Havlovým narozeninám.

Co bude s cenou za lidská práva?

Podobná situace jako u názvu nastala pro knihovnu u Ceny Václava Havla za lidská práva, která se předává na přelomu září a října, tedy kolem výročí exprezidentových narozenin. Cenu od roku 2013 dosud udělovalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Nadací Charty 77 a právě s Knihovnou Václava Havla. Havlová už dříve oznámila, že usiluje o zachování ceny a jedná s relevantními partnery.

O laureátovi ceny dosud rozhodovala sedmičlenná komise, tři z porotců jmenoval úřad Parlamentního shromáždění, další tři pak Knihovna Václava Havla spolu s Nadací Charty 77. Jak to bude letos, Dušek neuvedl.

V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením
Knihovna Václava Havla

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