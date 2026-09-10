Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla ponese nové jméno 1. prezidentská knihovna, respektuje přání Dagmar Havlové. Sdělil šéf správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla.
Knihovna své nové jméno rovněž zveřejnila na svém webu a sociálních sítích. Nyní se podle Duška koná jednání správní rady 1. prezidentské knihovny a po něm bude o situaci knihovna podrobněji informovat. Instituce dříve avizovala, že hodlá rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů.
Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.
Loni v březnu se ředitelem stal ekonom Tomáš Sedláček. Situace se vyostřila na jaře poté, co správní rada postavila ředitele knihovny Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Správní rada poté rezignovala až na Duška. Vznikla nová správní rada, kterou vedle Duška tvoří hudebník Michael Kocáb, egyptolog a senátor Miroslav Bárta, krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin.
Situaci se jménem knihovně zkomplikoval fakt, že Dagmar Havlová prostřednictvím Nadace Vize 97 vlastní ochranné známky související s Havlovým jménem. Jak před časem upozornil server Seznam Zprávy, ochranné známky se týkají i jmen Ferdinand Vaněk nebo Knihovna Ferdinanda Vaňka.
Ferdinand Vaněk je postavou několika Havlových her, mezi nimi Audience. Pod tímto jménem vyšel také v říjnu 1989 v Rudém právu inzerát s gratulací k Havlovým narozeninám.
Co bude s cenou za lidská práva?
Podobná situace jako u názvu nastala pro knihovnu u Ceny Václava Havla za lidská práva, která se předává na přelomu září a října, tedy kolem výročí exprezidentových narozenin. Cenu od roku 2013 dosud udělovalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Nadací Charty 77 a právě s Knihovnou Václava Havla. Havlová už dříve oznámila, že usiluje o zachování ceny a jedná s relevantními partnery.
O laureátovi ceny dosud rozhodovala sedmičlenná komise, tři z porotců jmenoval úřad Parlamentního shromáždění, další tři pak Knihovna Václava Havla spolu s Nadací Charty 77. Jak to bude letos, Dušek neuvedl.