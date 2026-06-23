Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování instituce. Nechce také nadále nést odpovědnost za způsob, jakým bylo jméno prvního českého prezidenta používáno. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti.
Havlová je přesvědčena, že odkaz Václava Havla se stal součástí moderních dějin České republiky. „Za přirozené bych považovala poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s mým manželem do veřejné instituce, pro jejich trvalou ochranu, profesionální péči a zpřístupnění veřejnosti,“ uvedla. Dodala, že pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina lidí schopná dlouhodobě odkaz Václava Havla rozvíjet, je připravena o souhlasu znovu jednat.
Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
Poté správní rada rezignovala až na předsedu správní rady knihovny Davida Duška, v dozorčí radě zůstal jen bývalý ředitel knihovny a někdejší český velvyslanec ve Spojených státech Martin Palouš. Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny. Po doplnění členů se správní i dozorčí rada knihovny staly usnášeníschopnými, vedení knihovny ale čekalo právě na poskytnutí osobnostních práv k názvu a práv ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti.
Havlová dříve uvedla, že nová správní rada byla jmenována bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami knihovny. Správu možnosti použití jména Václava Havla předala hned počátkem června Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, upozornila.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Ekonom Sedláček se ředitelem knihovny stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.