Havlová jmenovala členem dozorčí rady knihovny Tomáše Šídla


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dozorčí i správní rada Knihovny Václava Havla je usnášeníschopná. Dagmar Havlová jmenovala před svým odstoupením od dohody o spolupráci na projektu knihovny do dozorčí rady knihovny Tomáše Šídla, někdejšího výkonného ředitele knihovny. Vyplývá to z informací ve sbírce listin a vyjádření člena správní rady knihovny Davida Duška pro agenturu ČTK. Stále ale nejsou vyřešena práva k pokračování knihovny, dodal.

Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení.

„V tuto chvíli nemohu říct, že knihovna je na dobré cestě a může existovat dál, protože v tuto chvíli si tím nejsem jistý. Stále ta situace může skončit tím, že budeme muset činnost knihovny ukončit. Jde o postoj držitelky práv,“ řekl Dušek.

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla
Dagmar Havlová na snímku z roku 2024

Instituce je tedy nyní podle něj schopna přijímat rozhodnutí, například jakým způsobem nakládat s účtem, či řešit otázky nájmu kanceláří. „Problém je jiný, abychom byli schopni pro tu instituci zajistit obsah,“ uvedl. Už v minulém týdnu ČTK řekl, že je to o přesvědčení Havlové, aby přenechala osobnostní práva k názvu Knihovny Václava Havla a práva ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti. S Havlovou se Dušek zatím nesetkal, řekl v úterý.

Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi oznámila minulý čtvrtek, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala až na Duška.

Ekonom Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny. Ředitelem se stal v březnu 2025, do května 2023 ji dlouho vedl diplomat Michael Žantovský.

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Knihovna Václava Havla

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