Antimonopolní úřad potrestal kartelovou dohodu výrobců kabelů téměř dvoumiliardovou pokutou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal čtyři výrobce a prodejce kabelů pokutou v souhrnné výši 1,94 miliardy korun za kartelovou dohodu. Pátá firma, která se kartelu účastnila, vyvázla bez pokuty, šestá je v insolvenci. Pokuty 955 milionů korun pro společnost Prysmian z Velkého Meziříčí a 910 milionů korun pro firmu NKT z Kladna jsou nejvyššími sankcemi uloženými jednotlivým firmám v historii ÚOHS. Rozhodnutí úřadu je nepravomocné a účastníci řízení se proti němu mohou odvolat k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.
Společnosti Kablo Vrchlabí, NKT, PRAKAB Pražská Kabelovna, Precon, Prysmian Kabely a Tele-Fonika Kabely CZ se podle zjištění úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny metalických telekomunikačních a energetických kabelů obsahujících měď či hliník, takzvaného dopočtu kovů.
Firmy tak společně nastavily vzorec, jímž se počítala cena kovu, navzájem mezi sebou kontrolovaly správnost vypočtených hodnot dopočtu kovů a stanovovaly jeho platnost na různá časová období. Tyto hodnoty pak po předchozí vzájemné konzultaci případně upravovaly. Hodnoty dopočtu kovů zveřejňovalo profesní sdružení Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky v Hospodářských novinách.
Podle úřadu tím společnosti narušily hospodářskou soutěž na trhu prodeje metalických telekomunikačních a energetických kabelů v tuzemsku i obchod mezi členskými státy Evropské unie. Uvedená zakázaná cenová koordinace trvala u společností NKT, PRAKAB a Prysmian nejméně od roku 2010, u společnosti Tele-Fonika od 2011 a u Precon a Kablo Vrchlabí od roku 2020; k ukončení protisoutěžního jednání došlo v únoru 2022. Úřad provedl u soutěžitelů neohlášená místní šetření v červnu téhož roku.
Případ byl zahájen na žádost jedné z firem
Případ byl zahájen na základě žádosti společnosti PRAKAB o uplatnění shovívavosti (takzvaný leniency program), v níž předala úřadu základní informace o existenci a fungování kartelu a umožnila ÚOHS provést místní šetření, v jehož rámci získal další důkazy. Díky tomu se tato firma zcela vyhnula sankci za protisoutěžní jednání. Společnost Precon se v současné době nachází v insolvenčním řízení a nedisponuje žádným majetkem, proto jí nebyla sankce uložena.
Krom nejvyšších pokut 955 milionů korun pro Prysmian Kabely a 910 milionů pro NKT vyměřil úřad pokutu 49,6 milionu korun firmě Tele-Fonika Kabely CZ a 27,5 milionu firmě Kablo Vrchlabí. Při stanovení výše pokut ÚOHS postupoval dle své metodiky pro jejich ukládání, přičemž do jejich výše se promítla zejména velmi dlouhá doba trvání protisoutěžního jednání a rovněž vysoké hodnoty prodejů dotčeného zboží.
Za stejný postup, který nyní potrestal ÚOHS, vyměřil rekordní pokutu 97,4 milionu eur, tedy 2,4 miliardy korun, letos v březnu slovenský antimonopolní úřad deseti firmám z Česka i Slovenska. Mezi potrestanými byly také Prysmian Kabely, Kablo Vrchlabí a Tele–Fonika Kabely CZ. I proti rozhodnutí slovenského úřadu bylo možné podat odvolání.