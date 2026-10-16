Mrtvým na Slovensku je muž podezřelý z pokusu o vraždu v Česku


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Mrtvý, kterého ve čtvrtek našli slovenští policisté u Myjavy na západním Slovensku, je muž podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Na případu spolupracují kriminalisté z obou zemí. Více informací budou kriminalisté poskytovat postupně, napsala v pátek policie na síti X.

Pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého kriminalisté ze středečního pokusu o vraždu podezírají, vyhlásila policie ve čtvrtek ráno. Slovenská televize Joj tentýž den večer informovala, že hasiči přivolaní k požáru osobního auta v lese na západě Slovenska po uhašení plamenů objevili ve vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávací značkou tělo bez hlavy. Ta byla několik metrů od auta. Nález televize spojila právě s pátráním po podezřelém muži.

Násilným trestným činem se kriminalisté zabývají od noci ze středy na čtvrtek. Při vyhlášení pátrání uvedli, že muž může být nebezpečný. Zároveň policie zveřejnila informaci, že se může pohybovat osobním vozidlem Škoda Fabia šedé barvy. O pomoc při hledání muže žádali policisté také veřejnost.

Místo, kde se násilný trestný čin kvalifikovaný jako pokus o vraždu stal, ani další podrobnosti o případu, policie dosud nezveřejnila. Česká televize však na sociální síti sdělila, že policisté muže hledali v Uherském Ostrohu. Muž dle informací ČT ve středu zaútočil na ženu, která utrpěla těžká poranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice.

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