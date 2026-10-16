Rusko útočilo na přístav a loď, na severu Ukrajiny připravilo statisíce lidí o elektřinu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Ukrinform, Reuters, Ukrajinska pravda

Rusko v noci útočilo na přístav v ukrajinské Oděské oblasti a zasáhlo i nákladní loď plující do Oděsy. V Chmelnycké oblasti způsobily ruské drony požár v ropném skladišti, ve městě Umaň ruský dron zasáhl výškovou budovu a zranil pět lidí. Ve Volyňské oblasti zůstaly kvůli ruským útokům statisíce lidí bez elektřiny. Ukrajinci zase podle ruských zdrojů zasáhli ruskou mobilní radarovou stanici. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo a zničilo 644 ukrajinských dronů.

Ruské útoky dronů na ukrajinskou Volyňskou oblast na hranicích s Polskem připravily o elektřinu 370 tisíc lidí, zasáhly podnik se zahraničními investicemi a zranily dvě osoby, oznámila dle Reuters na telegramu hlava oblasti Roman Romaňuk.

Romaňuk také uvedl, že v obci Manevyči zasáhl dron jistý soukromý podnik. Při útoku utrpěli zranění nejméně dva lidé, osud pěti dalších zůstává nejasný. Další podnik zasáhly ruské síly v Lucku, kde podle Romaňuka nebyl nikdo zraněn.

Pád ruského dronu způsobil požár ve výškovém obytném domě v Umani, píše Ukrajinska pravda s odkazem na šéfa vojenské správy Čerkaské oblasti Ihora Taburetse. Pět lidí bylo zraněno, z trosek byl zachráněn jeden muž.

V Kyjevě byly během ruských útoků zavedeny nouzové výpadky elektřiny, uvedla soukromá energetická společnost DTEK na síti X.

V důsledku útoku ruských dronů na ropné skladiště v okrese Šepetivka v Chmelnycké oblasti vypukl požár, píše Ukrinform s odvoláním na vedoucího Chmelnycké regionální vojenské správy Serhije Tyurina.

Ukrinform také uvádí, že neidentifikovaný dron v noci narušil moldavský vzdušný prostor, jak informoval server NewsMaker s odvoláním na moldavské ministerstvo obrany. Podle ministerstva dron vletěl do Moldavska z ukrajinské Oděské oblasti, poté zamířil směrem k vesnici Purcari v moldavském okrese Ștefan Vodă, v 1:51 opustil moldavský vzdušný prostor a odletěl zpět směrem k ukrajinské osadě Starokozače.

V Moldavsku raketově přibývá přeletů a výbuchů ruských dronů
Ilustrační foto: Ruský dron, který se zřítil v Moldavsku, vystavený před ministerstvem zahraničí v Kišiněvě v den, kdy si tamní diplomacie předvolala ruského velvyslance (26. 11. 2025)

Polské letectvo uvedlo, že kvůli ruským úderům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu stíhačky, aby zasáhly při případném narušení polského vzdušného prostoru. Letectvo následně sdělilo, že k narušení nedošlo, dodala agentura Reuters.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské síly zasáhly loď mířící do Oděsy, která měla na palubě vojenský náklad. Uvádí také, že udeřily i na logistické středisko v Teplodaru západně od Oděsy, kde se skladoval vojenský materiál a také zboží s dvojím využitím, tedy civilním i vojenským.

Bojovníci z ukrajinské brigády Predátor Útvaru hlídkové policie zasáhli pomocí útočných dronů mobilní radarovou stanici Irbis ruských okupantů, jejíž hodnota se pohybuje v řádu milionů dolarů, píše Ukrinform. Brigáda o tom informovala na facebooku, kde zveřejnila video z incidentu.

Podle Moskvy vyslala Ukrajina během noci 644 dronů, které ruská protivzdušná obrana sestřelila mimo jiné nad Brjanskou, Volgogradskou, Vladimirskou či Rostovskou oblastí, nad Krasnodarským krajem, Krymem, Tatarstánem nebo nad vodami Černého moře. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ukrajina se pátým rokem brání celoplošné ruské invazi. Kyjev i Moskva tvrdí, že se ve svých vzdušných útocích zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

USA omezily Ukrajině systém Starshield na pokyn Bílého domu, píše Reuters
Ukrajinští vojáci instalují satelitní internetový systém Starlink poblíž Pokrovsku v Doněcké oblasti (10. dubna 2025)

Výběr redakce

Česko čeká druhé kolo senátních voleb

Česko čeká druhé kolo senátních voleb

před 4 hhodinami
O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

před 5 hhodinami
Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Sněmovna podpořila zvýšení trestů za narušování životního prostředí

Sněmovna podpořila zvýšení trestů za narušování životního prostředí

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sankce zůstanou, zní z EU. Trump má útoky na ruské rafinerie za „ostudné“

Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině. Při příchodu na summit EU to uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruselu poděkoval spojencům za podporu. Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) Zelenskyj přichází na summit s tím, že nemá peníze a rakety Patriot.
10:50Aktualizovánopřed 3 mminutami

Hurikán Simon rozvibroval atmosféru desítky kilometrů nad Zemí

Hurikán Simon způsobil nejen velké škody v Mexiku, ale také se projevil mnohem výš. Podle pozorování NASA rozkmital atmosféru asi osmdesát kilometrů na povrchem tak, že vyvolal jev známý jako atmosférické gravitační vlny.
před 13 mminutami

Česko a další státy prosadily do závěrů summitu EU nové požadavky na ETS 2

Několika členským státům EU včetně Česka se do závěrů summitu EU podařilo dostat novou výzvu Evropské komisi, aby znovu vyhodnotila dopady systému emisních povolenek ETS 2. Vyplývá to z konečných závěrů prvního dne jednání, který proběhl ve čtvrtek. Evropská rada rovněž nově výslovně zdůraznila, že v rámci přezkumu systému ETS je třeba omezit kolísání cen povolenek a zmírnit jejich dopad na ceny elektřiny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se také vyjádřil k přípravě budoucího víceletého rozpočtu EU.
08:54Aktualizovánopřed 35 mminutami

Rusko útočilo na přístav a loď, na severu Ukrajiny připravilo statisíce lidí o elektřinu

Rusko v noci útočilo na přístav v ukrajinské Oděské oblasti a zasáhlo i nákladní loď plující do Oděsy. V Chmelnycké oblasti způsobily ruské drony požár v ropném skladišti, ve městě Umaň ruský dron zasáhl výškovou budovu a zranil pět lidí. Ve Volyňské oblasti zůstaly kvůli ruským útokům statisíce lidí bez elektřiny. Ukrajinci zase podle ruských zdrojů zasáhli ruskou mobilní radarovou stanici. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo a zničilo 644 ukrajinských dronů.
před 1 hhodinou

„Lidé si zvykli na smrt.“ Příměří v Gaze doprovází bomby a bezpráví

Rok od uzavření příměří zůstává klid zbraní v Pásmu Gazy jen na papíře. Většina obyvatel žije ve stanech, do kterých jim běhají krysy, elektřina i pitná voda jsou spíše vzácností a izraelské bombardování má civilní oběti. Podle Lékařů bez hranic místní týmy zdravotníků ošetřily za dobu příměří desetitisíce traumatických poranění. Frustrovaní Gazané, kteří žijí v bídě a de facto v bezpráví, viní ze své zoufalé situace kromě Jeruzaléma a Hamásu i Bílý dům.
před 3 hhodinami

USA omezily Ukrajině systém Starshield na pokyn Bílého domu, píše Reuters

Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
před 6 hhodinami

Střelec na základní škole v Oregonu zabil tři děti a učitele

Tři žáci ve věku pět, osm a jedenáct let a jeden učitel zemřeli po čtvrteční střelbě na základní škole ve městě Bend v americkém státě Oregon, informovala místní policie. Mrtvý je i šestnáctiletý střelec, kterého zastřelil jeden z místních lidí. Další dva zraněné převezly sanitky do nemocnic, uvádí americká média.
00:50Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

Prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie projednávali na summitu v Bruselu návrh nového dlouhodobého unijního rozpočtu, potvrdil na síti X ve čtvrtek odpoledne předseda Evropské rady António Costa. Irské předsednictví o víkendu navrhlo o osm procent nižší rozpočet, než byl ten původní z pera Evropské komise. Mnohé země jsou ale s návrhem i nadále nespokojené. Český premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ráno při příchodu na summit uvedl, že názorové rozdíly jsou obrovské. Večer mluvčí šéfa Evropské rady informoval, že proběhla debata mimo jiné o rozšíření EU. Tématem na summitu byly ve čtvrtek také vysoké ceny energií.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

před 19 hhodinami
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026