Rusko útočilo na přístav a loď, na severu Ukrajiny připravilo statisíce lidí o elektřinu

Rusko v noci útočilo na přístav v ukrajinské Oděské oblasti a zasáhlo i nákladní loď plující do Oděsy. V Chmelnycké oblasti způsobily ruské drony požár v ropném skladišti, ve městě Umaň ruský dron zasáhl výškovou budovu a zranil pět lidí. Ve Volyňské oblasti zůstaly kvůli ruským útokům statisíce lidí bez elektřiny. Ukrajinci zase podle ruských zdrojů zasáhli ruskou mobilní radarovou stanici. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo a zničilo 644 ukrajinských dronů.
Ruské útoky dronů na ukrajinskou Volyňskou oblast na hranicích s Polskem připravily o elektřinu 370 tisíc lidí, zasáhly podnik se zahraničními investicemi a zranily dvě osoby, oznámila dle Reuters na telegramu hlava oblasti Roman Romaňuk.
Romaňuk také uvedl, že v obci Manevyči zasáhl dron jistý soukromý podnik. Při útoku utrpěli zranění nejméně dva lidé, osud pěti dalších zůstává nejasný. Další podnik zasáhly ruské síly v Lucku, kde podle Romaňuka nebyl nikdo zraněn.
Pád ruského dronu způsobil požár ve výškovém obytném domě v Umani, píše Ukrajinska pravda s odkazem na šéfa vojenské správy Čerkaské oblasti Ihora Taburetse. Pět lidí bylo zraněno, z trosek byl zachráněn jeden muž.
V Kyjevě byly během ruských útoků zavedeny nouzové výpadky elektřiny, uvedla soukromá energetická společnost DTEK na síti X.
V důsledku útoku ruských dronů na ropné skladiště v okrese Šepetivka v Chmelnycké oblasti vypukl požár, píše Ukrinform s odvoláním na vedoucího Chmelnycké regionální vojenské správy Serhije Tyurina.
Ukrinform také uvádí, že neidentifikovaný dron v noci narušil moldavský vzdušný prostor, jak informoval server NewsMaker s odvoláním na moldavské ministerstvo obrany. Podle ministerstva dron vletěl do Moldavska z ukrajinské Oděské oblasti, poté zamířil směrem k vesnici Purcari v moldavském okrese Ștefan Vodă, v 1:51 opustil moldavský vzdušný prostor a odletěl zpět směrem k ukrajinské osadě Starokozače.
Polské letectvo uvedlo, že kvůli ruským úderům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu stíhačky, aby zasáhly při případném narušení polského vzdušného prostoru. Letectvo následně sdělilo, že k narušení nedošlo, dodala agentura Reuters.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské síly zasáhly loď mířící do Oděsy, která měla na palubě vojenský náklad. Uvádí také, že udeřily i na logistické středisko v Teplodaru západně od Oděsy, kde se skladoval vojenský materiál a také zboží s dvojím využitím, tedy civilním i vojenským.
Bojovníci z ukrajinské brigády Predátor Útvaru hlídkové policie zasáhli pomocí útočných dronů mobilní radarovou stanici Irbis ruských okupantů, jejíž hodnota se pohybuje v řádu milionů dolarů, píše Ukrinform. Brigáda o tom informovala na facebooku, kde zveřejnila video z incidentu.
Podle Moskvy vyslala Ukrajina během noci 644 dronů, které ruská protivzdušná obrana sestřelila mimo jiné nad Brjanskou, Volgogradskou, Vladimirskou či Rostovskou oblastí, nad Krasnodarským krajem, Krymem, Tatarstánem nebo nad vodami Černého moře. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina se pátým rokem brání celoplošné ruské invazi. Kyjev i Moskva tvrdí, že se ve svých vzdušných útocích zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.