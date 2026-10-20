Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zastánci tvrdé linie v Kremlu si vychutnávají veřejný rozkol mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro ukrajinskou hlavu státu byl uplynulý týden negativní, zatímco pro Rusko se vyvinul příznivě – přesto se v Moskvě šampaňské zatím stále chladí, píše v analýze agentura Reuters.

Ačkoli Moskva vítá napětí ve vztazích Kyjeva s jeho nejdůležitějším spojencem, považuje zároveň chování prezidenta USA za nepředvídatelné. Evropští lídři se minulý týden na summitu postavili za Zelenského. Kromě toho ukrajinské dronové útoky na Rusko nekončí, většina amerických sankcí vůči Moskvě v souvislosti s Ukrajinou zůstává v platnosti a Trumpovy kroky lze vnímat také v kontextu listopadových voleb do Kongresu.

Na první pohled měli ruští jestřábi (zastánci tvrdé linie – pozn. red.) mnoho důvodů k radosti. Trump opakovaně kritizoval ukrajinského lídra, který mu to oplatil, což amerického prezidenta přimělo k prohlášení, že „je načase, aby měla Ukrajina nového prezidenta“.

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ
Ruský vládce Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump na srpnové schůzce v Anchorage

„Tohoto ‚Muže roku‘ a ‚nového Churchilla‘ jeho bývalý pán označil za překážku míru a zájmů Spojených států. Koneckonců pokousal do krve ruku, která ho krmila,“ prohlásil na platformě Telegram bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv, který nyní působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady.

Hlavní vyjednávač ruského vládce Vladimira Putina pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev sdílel obrázek, na kterém je vedle orla symbolizujícího USA medvěd představující Rusko, přičemž obě zvířata čelí Británii v podobě lva a Evropské unii. „Věci se změnily,“ stálo u vyobrazení. V jiném příspěvku Dmitrijev uvedl, že se podle něj Zelenského rozhodnutí kritizovat Trumpa obrátilo proti němu: „Zelenskyj to přehnal a jeho arogance a útoky na prezidenta Trumpa budou mít závažné důsledky,“ míní.

Zrušení sankcí na ruskou ropu

Trump 9. října prohlásil, že se s Putinem dohodl na dočasném zrušení sankcí na ruskou naftu a na jejím dovozu. A minulý týden upustil od uvalení nových sankcí na odběratele ruské ropy. V Kyjevě mezitím ukrajinské stížnosti na přerušení sdílení zpravodajských informací ze strany USA vyvolaly debatu o americké zradě.

V Moskvě ovšem zřejmě panuje shoda v tom, že rozkol mezi Trumpem a Zelenským zatím nepřinesl žádné významné výhody, píše Reuters.

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert
Estonský bezpečnostní expert Marek Kohv

Parlamentní lídr prokremelské strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov vnímá rozkol jako pokus „zapůsobit na domácí publikum před volbami do Kongresu“. „Americký prezident potřebuje pro své voliče nízké ceny pohonných hmot. Potřebuje také obětního beránka – někoho, na koho může svalit vinu za růst cen,“ podotkl. „Jde však o to, že to vše má s ruskými zájmy málo společného,“ dodal.

Někteří Rusové se také obávají toho, co vnímají jako časté změny Trumpova postoje.

Ruské zklamání z Trumpa

Moskva zpočátku vnímala loňské setkání Trumpa s Putinem na Aljašce jako průlom, který by mohl vést k mírové dohodě na Ukrajině za ruských podmínek. S odstupem času je však tento summit stále častěji vnímán jako zklamání.

Putin a Trump si telefonovali, řešit měli příměří v rusko-ukrajinské válce
Ruský vládce Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na Aljašce (srpen 2025)

Dopad dohody o naftě může být rovněž omezený, jelikož objemy vývozu – alespoň zpočátku – jsou relativně malé a Moskva zdaňuje spíše výrobu paliva než jeho vývoz, což omezuje příjmy plynoucí do ruského rozpočtu. Ani Trumpovo rozhodnutí upustit od sankcí vůči odběratelům ruské ropy – především Číně a Indii – není v Rusku vnímáno jako velký dar nebo překvapení, protože takový krok by zvýšil ceny ropy právě v okamžiku, kdy je chce snížit.

Hmatatelnějším přínosem pro Moskvu mohou být stížnosti Kyjeva, že v poslední době nedostával varování před ruskými raketovými údery a že je omezen americký družicový systém Starshield, který Kyjev využívá pro komunikaci na bojišti.

Komentátor Sergej Poletajev ve svém textu pro ruské státní médium RT uvedl, že Rusko musí být trpělivé. „Úkolem Ruska je uznat tuto vyvíjející se realitu, aniž by ji zaměňovalo za okamžité vítězství,“ sdělil komentátor. „Zelenskyj se rozhodl, zbývá už jen otázka, jak dlouho bude Washington tolerovat následky,“ míní Poletajev.

Ukrajina začne znovu útočit na rafinerie v Rusku, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Výběr redakce

Noční zákaz vycházení zajistil ve Francii klid, prohlásil Lecornu

Noční zákaz vycházení zajistil ve Francii klid, prohlásil Lecornu

08:26Aktualizovánopřed 35 mminutami
Drony zabily v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem desítky lidí, píše Reuters

Drony zabily v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem desítky lidí, píše Reuters

07:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským

Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským

před 1 hhodinou
Do volebního boje v Texasu promlouvá i spor o barbecue

VideoDo volebního boje v Texasu promlouvá i spor o barbecue

před 3 hhodinami
Mobilní operátoři představují nové nástroje proti podvodníkům

VideoMobilní operátoři představují nové nástroje proti podvodníkům

před 3 hhodinami
Hegseth se při neohlášené návštěvě Izraele setkal s Netanjahuem, píše Axios

Hegseth se při neohlášené návštěvě Izraele setkal s Netanjahuem, píše Axios

před 4 hhodinami
Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Malijští vojáci s ruskými spojenci nahodile útočili drony a zabíjeli civilisty, uvádí HRW

Malijští vojáci s ruskými spojenci nahodile útočili drony a zabíjeli civilisty, uvádí HRW

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Noční zákaz vycházení zajistil ve Francii klid, prohlásil Lecornu

Noční zákaz vycházení, který po několika dnech násilných demonstrací francouzské úřady vyhlásily v částech Paříže i v jiných městech, pomohl v noci na úterý zajistit klid, prohlásil dle agentury Reuters francouzský premiér Sébastien Lecornu. Francie v uplynulých dnech zažila velké demonstrace, které na některých místech provázelo násilí a rabování. Policie zadržela přes 2500 lidí.
08:26Aktualizovánopřed 35 mminutami

Drony zabily v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem desítky lidí, píše Reuters

Nejméně 73 lidí zabily v pondělí drony na tržišti v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem. Agentuře Reuters to řekl místní dočasný ministr informací Yohana Akol Ngor, podle něhož za útokem stála súdánská armáda. Tvrzení ale podle agentury ničím nedoložil. Region Abyei si nárokují Súdán i Jižní Súdán.
07:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským

Zastánci tvrdé linie v Kremlu si vychutnávají veřejný rozkol mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro ukrajinskou hlavu státu byl uplynulý týden negativní, zatímco pro Rusko se vyvinul příznivě – přesto se v Moskvě šampaňské zatím stále chladí, píše v analýze agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Alžírsko mění vojenskou doktrínu a utnulo vztahy s Emiráty

Prohlubující se nestabilita v Sahelu vede Alžírsko k přehodnocení jeho doktríny nevměšování, kterou se řídilo po dekády. Alžír nedávno vyslal letecký kontingent do Nigeru, aby pomohl potlačit pokus o převrat. Africké zemi se nelíbí posilování diplomatického i vojenského vlivu zahraničních mocností v regionu. V září proto utnula vztahy se Spojenými arabskými emiráty (SAE). Zhoršují se i vztahy Alžíru s Marokem, a to kvůli sporu o Západní Saharu. Ten má dopady na celý Maghreb, migraci i vztahy s Evropou.
před 2 hhodinami

VideoDo volebního boje v Texasu promlouvá i spor o barbecue

V Texasu začalo předčasné hlasování do kongresových voleb. Druhý největší a zároveň druhý nejbohatší stát USA dlouhé dekády ovládají republikáni. Průzkumy ale tentokrát předpovídají těsný souboj, hlavně o křeslo senátora. O něj se utkají za republikány úřadující generální prokurátor Texasu Ken Paxton, jenž za sebou táhne stín vyšetřování kvůli podezření z korupce, a demokratický člen texaské Sněmovny reprezentantů James Talarico. Toho protistrana osočuje, že ohrožuje samotnou podstatu státu – svobodné barbecue. Před lety totiž řekl, že pro minimalizaci změny klimatu je potřeba snížit spotřebu masa.
před 3 hhodinami

Hegseth se při neohlášené návštěvě Izraele setkal s Netanjahuem, píše Axios

Americký ministr obrany Pete Hegseth se v pondělí při předem neohlášené návštěvě Izraele setkal s tamním premiérem Benjaminem Netanjahuem. S odvoláním na dva informované zdroje o tom napsal portál Axios. Návštěva se uskutečnila osm dní před izraelskými parlamentními volbami a v době, kdy Spojené státy s Jeruzalémem jednají o možném obnovení rozsáhlých vojenských operací proti Íránu.
před 4 hhodinami

Při sesuvu v nelegálním zlatém dole v Kolumbii zemřelo čtrnáct lidí

Při závalu v nelegálním zlatém dole na jihozápadě Kolumbie zahynulo čtrnáct lidí a dalších sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters. Podle místních úřadů se pohřešuje dalších dvanáct až patnáct horníků, informovala stanice al-Džazíra. Neštěstí se stalo v odlehlé oblasti departementu Nariño, která je přístupná pouze lodí nebo malými letadly.
před 5 hhodinami

Ruský útok na Charkovskou oblast má šest obětí včetně dvou dětí

Ruský dronový útok na park v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest lidí, z toho dvě děti, uvedl šéf tamní správy Oleh Syněhubov. Ten dříve informoval o třech dětských obětech. Moskva se nevyjádřila. Agresor udeřil i v noci, v Kyjevě zemřel nejméně jeden člověk a dalších osm lidí bylo zraněno. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zahynula 21letá dívka, sdělil starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Mimo Kyjev útoky zabily ještě nejméně dva lidi.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

před 15 hhodinami
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

před 16 hhodinami
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026