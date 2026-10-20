Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským

Zastánci tvrdé linie v Kremlu si vychutnávají veřejný rozkol mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro ukrajinskou hlavu státu byl uplynulý týden negativní, zatímco pro Rusko se vyvinul příznivě – přesto se v Moskvě šampaňské zatím stále chladí, píše v analýze agentura Reuters.
Ačkoli Moskva vítá napětí ve vztazích Kyjeva s jeho nejdůležitějším spojencem, považuje zároveň chování prezidenta USA za nepředvídatelné. Evropští lídři se minulý týden na summitu postavili za Zelenského. Kromě toho ukrajinské dronové útoky na Rusko nekončí, většina amerických sankcí vůči Moskvě v souvislosti s Ukrajinou zůstává v platnosti a Trumpovy kroky lze vnímat také v kontextu listopadových voleb do Kongresu.
Na první pohled měli ruští jestřábi (zastánci tvrdé linie – pozn. red.) mnoho důvodů k radosti. Trump opakovaně kritizoval ukrajinského lídra, který mu to oplatil, což amerického prezidenta přimělo k prohlášení, že „je načase, aby měla Ukrajina nového prezidenta“.
„Tohoto ‚Muže roku‘ a ‚nového Churchilla‘ jeho bývalý pán označil za překážku míru a zájmů Spojených států. Koneckonců pokousal do krve ruku, která ho krmila,“ prohlásil na platformě Telegram bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv, který nyní působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady.
Hlavní vyjednávač ruského vládce Vladimira Putina pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev sdílel obrázek, na kterém je vedle orla symbolizujícího USA medvěd představující Rusko, přičemž obě zvířata čelí Británii v podobě lva a Evropské unii. „Věci se změnily,“ stálo u vyobrazení. V jiném příspěvku Dmitrijev uvedl, že se podle něj Zelenského rozhodnutí kritizovat Trumpa obrátilo proti němu: „Zelenskyj to přehnal a jeho arogance a útoky na prezidenta Trumpa budou mít závažné důsledky,“ míní.
Zrušení sankcí na ruskou ropu
Trump 9. října prohlásil, že se s Putinem dohodl na dočasném zrušení sankcí na ruskou naftu a na jejím dovozu. A minulý týden upustil od uvalení nových sankcí na odběratele ruské ropy. V Kyjevě mezitím ukrajinské stížnosti na přerušení sdílení zpravodajských informací ze strany USA vyvolaly debatu o americké zradě.
V Moskvě ovšem zřejmě panuje shoda v tom, že rozkol mezi Trumpem a Zelenským zatím nepřinesl žádné významné výhody, píše Reuters.
Parlamentní lídr prokremelské strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov vnímá rozkol jako pokus „zapůsobit na domácí publikum před volbami do Kongresu“. „Americký prezident potřebuje pro své voliče nízké ceny pohonných hmot. Potřebuje také obětního beránka – někoho, na koho může svalit vinu za růst cen,“ podotkl. „Jde však o to, že to vše má s ruskými zájmy málo společného,“ dodal.
Někteří Rusové se také obávají toho, co vnímají jako časté změny Trumpova postoje.
Ruské zklamání z Trumpa
Moskva zpočátku vnímala loňské setkání Trumpa s Putinem na Aljašce jako průlom, který by mohl vést k mírové dohodě na Ukrajině za ruských podmínek. S odstupem času je však tento summit stále častěji vnímán jako zklamání.
Dopad dohody o naftě může být rovněž omezený, jelikož objemy vývozu – alespoň zpočátku – jsou relativně malé a Moskva zdaňuje spíše výrobu paliva než jeho vývoz, což omezuje příjmy plynoucí do ruského rozpočtu. Ani Trumpovo rozhodnutí upustit od sankcí vůči odběratelům ruské ropy – především Číně a Indii – není v Rusku vnímáno jako velký dar nebo překvapení, protože takový krok by zvýšil ceny ropy právě v okamžiku, kdy je chce snížit.
Hmatatelnějším přínosem pro Moskvu mohou být stížnosti Kyjeva, že v poslední době nedostával varování před ruskými raketovými údery a že je omezen americký družicový systém Starshield, který Kyjev využívá pro komunikaci na bojišti.
Komentátor Sergej Poletajev ve svém textu pro ruské státní médium RT uvedl, že Rusko musí být trpělivé. „Úkolem Ruska je uznat tuto vyvíjející se realitu, aniž by ji zaměňovalo za okamžité vítězství,“ sdělil komentátor. „Zelenskyj se rozhodl, zbývá už jen otázka, jak dlouho bude Washington tolerovat následky,“ míní Poletajev.