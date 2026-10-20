Alžírsko mění vojenskou doktrínu a utnulo vztahy s Emiráty

Prohlubující se nestabilita v Sahelu vede Alžírsko k přehodnocení jeho doktríny nevměšování, kterou se řídilo po dekády. Alžír nedávno vyslal letecký kontingent do Nigeru, aby pomohl potlačit pokus o převrat. Africké zemi se nelíbí posilování diplomatického i vojenského vlivu zahraničních mocností v regionu. V září proto utnula vztahy se Spojenými arabskými emiráty (SAE). Zhoršují se i vztahy Alžíru s Marokem, a to kvůli sporu o Západní Saharu. Ten má dopady na celý Maghreb, migraci i vztahy s Evropou.
Alžírská zahraničněpolitická doktrína se více než šest desetiletí opírala o základní princip: nikdy vojensky nezasahovat za hranicemi státu a nikdy neposílat vojáky ani vojenské vybavení do třetí země. Výjimkou byly arabsko-izraelské války v letech 1967 a 1973, kdy Alžírsko bojovalo po boku Egypta a Palestinců, ale tyto epizody spadaly do jiné éry a řídily se jinou logikou, uvádí server The Africa Report.
Alžír ale koncem letošního srpna veřejně oznámil, že na žádost nigerských úřadů nasadil v této africké zemi čtyři stíhačky Su-30, tankovací letadlo a vojenské transportní letadlo, aby pomohl svému sousedovi reagovat na pokus o destabilizaci. Niger vede od puče v roce 2023 generál Abdourahamane Tiani, který v létě ustál neúspěšný pokus o převrat. Tiani čelí hrozbě z vlastních řad i ze strany radikálních skupin, jako je takzvaný Islámský stát.
Možný konec dlouholeté doktríny
Analytici považují veřejné rozmístění vojenských prostředků Alžírska v Nigeru za známku odklonu od dlouhodobé doktríny nevměšování, kterou země dodržovala od získání nezávislosti na Francii v roce 1962.
„Alžírsko už nemůže bránit svou bezpečnost a národní zájmy pouze ochranou svých hranic. Musí bránit svou strategickou hloubku,“ řekl webu The Middle East Eye (MEE) projektový ředitel pro severní Afriku z think tanku International Crisis Group (ICG) Riccardo Fabiani. „Toto je součást nové, pragmatičtější zahraniční politiky, v níž je Alžírsko připraveno hrát bezpečnostní a vojenskou roli, a ne pouze diplomatickou,“ míní expert.
Alžír demonstrací síly reaguje také na kroky zahraničních mocností, jež se snaží posílit svůj vliv v regionu. „Mezi alžírskou a nigerskou společností existují tradiční a historické vazby. Existuje také zájem na ochraně suverenity zemí Sahelu před určitými zásahy států, jako je Maroko, Izrael nebo Spojené arabské emiráty,“ poznamenal Fabiani.
Zatímco Maroko posílilo spolupráci s Nigerem od vojenského převratu v roce 2023, Turecko dodává nigerijské armádě bojové drony. Na místní letecké základně 101 je také nasazeno více než tři sta italských vojáků a Rusko je v Nigeru přítomno prostřednictvím paramilitárních jednotek Afrického sboru, které pomohly zmařit srpnový pokus o převrat.
„Alžír se na tyto zahraniční angažovanosti dívá s podezřením, zejména na angažmá Spojených arabských emirátů, které obviňuje z nepřímého financování ozbrojených a separatistických skupin v Sahelu,“ píše MEE.
Alžírský parlament loni v červenci schválil vládní zákon o všeobecné mobilizaci, který vyvolal mezi obyvateli i v regionu obavy z možné přípravy africké země na válku. Legislativa nastiňuje scénář, jak by země přešla z mírového do válečného období a poskytla armádě rozsáhlé pravomoci k zabírání majetku, kontrole průmyslové výroby a dohledu nad klíčovými odvětvími, jako je energetika, doprava a vývoz, uvedl server New Arab.
Server Times of Israel varoval, že ačkoli je zákon mířen na odrazení možného vniknutí cizích sil za hranice a povstání v regionu, mohl by se teoreticky proměnit v geopolitickou zbraň – okamžitě omezit vývoz plynu do Evropy, posílit vliv Ruska a Číny v zemi a vyvolat závody ve zbrojení mezi státy Maghrebu a Sahelu.
Přerušení vztahů s Emiráty
Letos v září Alžírsko v překvapivém kroku oznámilo, že přerušuje diplomatické styky se Spojenými arabskými emiráty, a uzavřelo svůj vzdušný prostor pro letouny SAE s výjimkou komerčních letů, jež mají do konce roku výjimku.
Ministerstvo zahraničí neuvedlo žádný konkrétní důvod tohoto rozhodnutí, ale odvolalo se na to, co označilo za „provokativní a nepřátelské kroky“ ze strany Abú Dhabí, a na jeho „politováníhodné a neopodstatněné chování“. Severoafrická země podle tamní diplomacie vyčerpala veškeré možnosti, jak zachovat bilaterální vztahy. Poradce prezidenta SAE Anwar Gargaš v reakci uvedl, že diplomatické vztahy by měly být založeny spíše na „racionalitě“ než na „hádankách“.
K přerušení vztahů došlo na pozadí neshod mezi oběma státy ohledně Izraele, Západní Sahary a rostoucího vlivu SAE v severní Africe a Sahelu. „Většina těchto rozporů existovala již léta. To, co se změnilo, byl jejich vzájemný vztah. Otázky, které Alžír dříve řešil odděleně, se postupně propojily a začaly se vztahovat k jedinému problému – k suverenitě a národní bezpečnosti,“ píše v analýze MEE.
Už během působení alžírského protestního hnutí Hirak, které zahájilo své akce v roce 2019 kvůli úsilí bývalého autoritářského prezidenta Abdelazíze Butefliky o páté funkční období, někteří demonstranti vyjádřili podezření vůči Abú Dhabí, přičemž jej obviňovali z podpory sil usilujících o zachování stávajícího politického řádu.
Alžírský prezident Abdal Madžíd Tabbúni v poslední době opakovaně obvinil Abú Dhabí ze zasahování do alžírských i regionálních záležitostí. Ve svých projevech hovořil o „mikrostátu“, který podle něj usiluje o destabilizaci zemí včetně Libye, Mali a Súdánu, kde byly Spojené arabské emiráty obviněny ze zapojení do konfliktů – podpory vzbouřeného vojenského vůdce Chálífy Haftara v Libyi a polovojenských Jednotek rychlé podpory v brutální občanské válce v Súdánu. Abú Dhabí své angažmá opakovaně popírá.
V televizním rozhovoru v červenci Tabbúni uvedl, že nejmenovaný stát má v regionu „velmi negativní dopad“, a dodal, že „kamkoli vkročí, teče krev“. „Chceme, aby se drželi dál, aby v naší zemi netekla krev,“ dodal podle katarské al-Džazíry v narážce na chování SAE.
„Není pochyb o tom, že přerušení diplomatických styků je reakcí na kroky Spojených arabských emirátů vůči Alžírsku na regionální úrovni – v zemích Sahelu, v Libyi a jinde, včetně nedávné mediální kampaně vedené ze strany SAE,“ citoval server Africa News profesora mezinárodních vztahů na Alžírské univerzitě III Smaila Debecheho.
Expert poukázal na nedávnou kampaň Emirátů, respektive jejich informování o ničivých lesních požárech v Alžírsku, které stát nejspíš považoval za projev nepřátelství. Média napojená na SAE kritizovala tamní zvládání krize, přestože oficiálně emirátská diplomacie vyjadřovala Alžírsku solidaritu a soustrast.
Alžírská státní televize už loni odsoudila podle svých slov nepřátelskou mediální kampaň poté, co stanice Sky News Arabia se sídlem ve SAE odvysílala rozhovor s historikem Mohamedem Aminem Belghitem. Ten v něm pronesl kontroverzní výroky, kterými zpochybnil existenci původní alžírské amazighské (berberské) kultury. Belghit byl v Alžírsku uvězněn, ale prezident Tabbúni mu později udělil milost.
Debeche upozornil, že obě země zůstávají členy Arabské ligy, proto by podle něj měly zahájit dialog. „Je nutné, aby se sešly ve snaze zachovat alespoň minimální úroveň společné arabské spolupráce,“ podotkl odborník.
Odpor ke sbližování s Izraelem a Marokem
Významných bodů sváru je ale více. Alžírsko se staví proti normalizaci vztahů s Izraelem, zatímco Spojené arabské emiráty navázaly diplomatické vztahy se židovským státem prostřednictvím Abrahámovských dohod zprostředkovaných USA v roce 2020 a od té doby státy budují hospodářské, diplomatické a obranné vazby.
Alžír přitom vnímá jako velkou hrozbu a jakési „spiknutí“ prohloubení vojenské spolupráce mezi Marokem a Jeruzalémem. Země v posledních letech kupříkladu podepsaly memorandum o sdílení zpravodajských informací, spolupráci ve zbrojním průmyslu a přípravách na společná vojenská cvičení. Šlo o vůbec první takovou dohodu mezi židovským státem a arabskou zemí.
Další zásadní neshodou mezi Alžírem a Abú Dhabí je jejich rozdílný postoj k Západní Sahaře. Spojené arabské emiráty podporují nárok Maroka na sporné území, zatímco Alžírsko podporuje snahy Fronty Polisario o vytvoření nezávislé Západní Sahary. V roce 2020 se SAE staly první arabskou zemí, která otevřela konzulát v západosaharském provinčním městě Al-'Ajún. Podle webu The Middle East Monitor je navíc samotné sbližování Rabatu s Abú Dhabí pro Alžír silně znepokojivé, protože země se cítí v „obklíčení“.
Podle MEE sehrály Emiráty svou roli, pokud jde o žádost Alžírska připojit se k rozšířenému uskupení BRICS. Podle médií blízkých vládě stály za neúspěchem země námitky právě od SAE proti této kandidatuře.
Napjaté vztahy
Zhoršují se i vztahy Alžírska s některými sousedními zeměmi, zejména s Mali a zmíněným Marokem. Malijské síly a jejich ruští partneři dobyli v listopadu 2023 správní středisko Kidal na severovýchodě země z rukou koalice převážně tuarežských separatistických povstalců a hlavní město Bamako následujícího ledna vypovědělo mírovou dohodu z roku 2015, kterou Alžírsko zprostředkovalo. Tato dohoda dávala Alžíru institucionální roli při zvládání konfliktu podél jeho jižní hranice.
„Její kolaps snížil vliv Alžírska v severním Mali a oslabil jeden z mechanismů, jejichž prostřednictvím řídilo své bezprostřední bezpečnostní prostředí. Abú Dhabí v Mali také nechybělo: rozvinulo bezpečnostní spolupráci s Bamakem, přispělo částkou 30 milionů eur (730 milionů korun) regionálním protiteroristickým silám G5 Sahel a dodalo malijské armádě obrněná vozidla,“ uvedl MEE s tím, že „otisk“ SAE v sousední zemi Alžír znepokojil.
Alžírsko a Mali sice letos v červenci obnovily kontakty mezi velvyslanci a znovu otevřely svůj vzdušný prostor, napětí ale trvá. To vztahy s Marokem jsou zejména kvůli otázce Západní Sahary napjaté dlouhodobě. Pozemní hranice mezi oběma zeměmi je uzavřena od roku 1994. Příměří, které z velké části platilo po tři desetiletí, se koncem roku 2020 zhroutilo, což vyvolalo obavy z obnovení konfliktu. V roce 2021 Alžír přerušil diplomatické styky s Rabatem.
Organizace spojených národů považuje Západní Saharu za nesamosprávné území. Bývalou španělskou kolonii o rozloze Velké Británie, bohatou na nerostné suroviny, z velké části však již téměř pět desetiletí kontroluje Rabat, který oblast považuje za nedílnou součást svého území.
Alžírsko v tomto sporu podporuje Frontu Polisario, která se zasazuje o nezávislost Západní Sahary, a její výzvy k sebeurčení. Organizace sídlí v uprchlických táborech v jihovýchodním Alžírsku.
Svárem se nyní zabývá Rada bezpečnosti OSN. Alžír varoval před očekávaným usnesením, jež by udělilo suverenitu Maroku, a zopakoval své odmítavé stanovisko vůči vnucenému řešení. Fronta Polisario v této souvislosti pohrozila, že přehodnotí spolupráci se zvláštním vyslancem generálního tajemníka OSN pro Saharu Staffanem de Misturou.
V posledních měsících se k nelibosti Alžíru postavila na stranu Rabatu řada zemí Perského zálivu a subsaharské Afriky. Patří mezi ně Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Gabon a státy Perského zálivu včetně Saúdské Arábie, Bahrajnu, Kataru a Kuvajtu.
A Spojené státy letos v červenci oznámily, že poskytnou vůbec poprvé federální podporu projektu zelené energie v Západní Sahaře a podpoří navrhované zařízení na výrobu zeleného amoniaku v hodnotě 4,5 miliardy dolarů (97,54 miliardy korun) ve sporné oblasti. Projekt podporuje i Dánsko nebo Řecko.
Desítky zatčených Maročanů
Alžírské úřady uvedly, že začátkem tohoto měsíce zatkly 61 marockých občanů pro podezření z plánování „sabotáže“. Podezřelí byli dle marockého generálního ředitelství národní bezpečnosti součástí „mezinárodní marocké zločinecké sítě“.
Do Alžírska se údajně dostali po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Mezi zatčenými je i bývalý voják marocké armády, informoval server Africa News. Alžírsko tvrdí, že se „připravovali na sabotážní činy podkopávající bezpečnost a veřejný pořádek“.
Marocko-alžírská rivalita přitom v současnosti sahá daleko za hranice sporného území Západní Sahary, podotýká německá stanice Deutsche Welle. Španělský premiér Pedro Sánchez letos v červenci odcestoval do Alžírska, kde jednal s nejvyššími představiteli země o urovnání diplomatického sporu, jenž vypukl v roce 2022 poté, co se Španělsko – ke značnému zděšení Alžíru – postavilo na stranu marockého návrhu na autonomii.
Je otázkou debaty, zda sblížení Španělska s Alžírskem Maroko natolik pobouřilo, že koncem července úmyslně dovolilo desítkám tisíc migrantů vtrhnout do španělské exklávy Ceuta. Rabat tyto spekulace odmítl, podle expertů ale mohla k bleskové migrační krizi přispět právě nečinnost marockých pohraničníků.
Vliv na migraci i vztahy s Evropou
Konflikt v Západní Sahaře se stal symbolem hlubší rivality mezi Alžírskem a Marokem o vliv v regionu Maghreb, uvádí se ve studii Výzkumné jednotky pro mezinárodní bezpečnost a spolupráci (UNISCI), nezávislé výzkumné skupiny se sídlem v Madridu.
Podle expertů UNISCI toto napětí po celá desetiletí brzdí ekonomickou integraci severní Afriky. Instituce, jako je Arabská maghrebská unie, jsou do značné míry paralyzované a regionální ekonomické a bezpečnostní projekty dosahují jen malého pokroku. To snižuje ekonomickou dynamiku a mezinárodní postavení regionu, tvrdí analytici UNISCI.
Experti z think tanku ICG pak popisují vztah mezi Alžírskem a Marokem jako klasické bezpečnostní dilema, kdy oba státy vnímají své vojenské a zahraničněpolitické akce jako obranné tahy, zatímco akce druhé strany vnímají jako hrozbu. To vede k rostoucímu hromadění zbraní a prohlubující se nedůvěře, přestože ani jedna z vlád nemá zájem na otevřené válce. Právě tato logika, píší experti ICG, činí konflikt tak nebezpečným, protože i drobné incidenty nebo chybné výpočty mohou vyvolat eskalaci.
Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR) dokonce píše, že napjaté vztahy mezi Rabatem a Alžírem se vyvinuly v širší soutěž o mezinárodní partnery a politický vliv, která zahrnuje i vazby s Evropskou unií. Oba národy se snaží zdůraznit svůj strategický význam pro blok využitím svých příslušných silných stránek v zahraniční politice, uvádí ECFR.
Zatímco Maroko se prezentuje jako klíčový partner v oblastech migrace, boje proti terorismu a hospodářské spolupráce, Alžírsko zdůrazňuje svou roli dodavatele energie a bezpečnostního vlivu v regionu Maghrebu a Sahelu.
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