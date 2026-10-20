V Indonésii potřebuje kvůli lesním požárům zachránit stále více orangutanů

V džunglích indonéského Bornea přijímá rehabilitační centrum stále více orangutanů. Lesy, které jsou domovem těchto kriticky ohrožených zvířat, totiž zachvátily nejhorší lesní požáry v zemi za posledních deset let, píše agentura Reuters.
Intenzivní lesní požáry, které zuří především na ostrovech Borneo a Sumatra, začaly v červenci a podle varování vlády by mohly trvat až do listopadu. Jejich průběh ještě zhoršuje silný klimatický jev El Niňo.
„Myslím, že to zatím vypadá docela podobně jako při požárech v roce 2015,“ uvedla Karmele Llano Sanchezová, spoluzakladatelka organizace Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), která v Indonésii působí již více než 20 let. „Je možné, že v nadcházejících měsících budou i orangutani postiženi nedostatkem potravy či prostoru,“ doplnila.
Všechny tři druhy orangutanů na světě se vyskytují výhradně na Borneu a Sumatře. Centrum YIARI se v oblasti Ketapang v indonéské provincii Západní Kalimantan v současné době stará o 90 orangutanů, přičemž od srpna jich zachránilo 49, upřesnil mluvčí nadace Heribertus Suciadi. Dodal, že v posledních třech letech přitom centrum zachraňovalo tři až pět zvířat ročně.
Části Bornea, k němuž patří také malajské státy Sarawak a Sabah, požáry a kouř zahalily do nebezpečného smogu, který se rozšířil i do Singapuru a na Malajský poloostrov, což donutilo některé školy k uzavření a způsobilo nárůst respiračních onemocnění.
V tuto chvíli má YIARI podle Sanchezové pro přijímání orangutanů dost místa. Vzhledem k tomu, že požáry nevykazují téměř žádné známky ústupu, však není jisté, na jak dlouho. „Je těžké odhadnout, kolik orangutanů bude třeba zachránit,“ přiznala. „Jednou z našich obav je, zda budeme mít dostatečnou kapacitu, abychom skutečně mohli všechny tyto zachráněné orangutany přijmout do našeho centra.“