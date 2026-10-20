Vybudovat důvěru a zpeněžit ji. Reportéři ČT zmapovali manipulace influencerky

Influencerka Karolína Kostroňová, kterou na instagramu sleduje skoro třicet tisíc lidí, a její manžel David Kostroň kolem sebe vybudovali komunitu lidí, jimž nabízejí jak placené životní poradenství, tak investice do pochybných projektů. Jedním z nich byl i Glocin, jeden z největších podvodných projektů v historii Česka. Reportéři Barbora Loudová a Petr Vodseďálek anonymně vyzpovídali lidi poškozené aktivitou Kostroňových a Kostroňovou i přímo konfrontovali.
Influencerka pod jménem kerolajnaa s dvaceti sedmi tisíci sledujícími a vlastní komunitou a samozvaný finanční poradce, podle své ženy expert v oboru, prodají téměř cokoliv – strach, apokalypsu, konec světa, odpor k očkování nebo lékařům a mezi tím také nějaké to investiční doporučení – a mají na to i velmi dobře vymyšlený systém, popisují Reportéři ČT.
Zvládli už takto prodat více než šesti stům lidem projekt Glocin, jeden z největších investičních krachů v historii Česka. A pokračovali dál, nabízeli další pochybné investice. Postupně začali prodávat také svá doporučení a kurzy.
Toho, kdo nesouhlasí, prý tvrdě zarazí. I proto dost lidí, s nimiž Reportéři ČT mluvili, nakonec vůbec nevystoupilo na kameru. A ti, kteří promluvili, chtějí z většiny zůstat v anonymitě. Když na praktiky Kostroňových někdo upozorní a ohrozí tak jejich byznys, neváhají proti němu vystoupit i mimo on-line svět.
Influencerka Zdeňka Šíp Staňková, která s Kostroňovými veřejně nesouhlasila, popsala, jak jednou přijeli k ní před dům. „Chodili sem tam, fotili si náš dům, natáčeli si náš dům. A když už to trvalo hodinu, tak jsme zavolali policii,“ vylíčila.
Komunita s rysy sekty
Manželé Kostroňovi kolem sebe tvoří komunitu na sociálních sítích, ale i v reálném životě. Podle zjištění Reportérů ČT už skrze to zmanipulovali vyšší stovky lidí. Na konci července došlo na osobním setkání těchto lidí k tragédii. Malý chlapec vylezl na sloup vysokého napětí a následkům těžkých zranění poté podlehl.
Největší vlnu kritiky pak vyvolala vyjádření, která z komunity zaznívala. V souvislosti se smrtí chlapce mluvila Kostroňová třeba o sjednocení nebo požehnání. Videa po nesouhlasných reakcích smazala. Tragická událost ale nasvítila, co všechno se kolem Kostroňových už delší dobu dělo.
„Mnoho lidí mi povídalo, že jejich setkání poslední měsíce nebo rok měla opravdu rysy sekty, že měli zákaz vynášet věci a zákaz mluvit o tom, co se tam děje,“ vypověděl jeden z poškozených. Podle jiné poškozené Kostroňová nesnesla kritiku vůči své osobě nebo odlišný názor. „Na začátku by mě vůbec nenapadlo, že to takhle může mít efekt v reálném životě,“ zmínila také.
I podle klinického psychologa z Národního ústavu duševního zdraví Marka Preisse to může být v něčem podobné fungování sekt. „Je těžké odolat kouzlu osobnosti, těm manipulativním technikám,“ podotýká. Ředitelka Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová popisuje, že influenceři si postupně získávají pozornost, navazují vztahy a ukazují poměrně dost ze svého soukromí. „A co je na tom nejhorší? Vy věříte, že to je člověk, který vám může poradit, jak máte vy žít váš život,“ zdůrazňuje.
Zpeněžení vztahu
Na webu nabízejí Kostroňovi spoustu placených kurzů a webinářů. Týkají se zejména témat zdraví a psychické pohody. Většinou stojí pár tisíc korun, v nabídce je ale i balíček za 99 tisíc korun.
„Ono je to v podstatě takové namotávání smyčky,“ vysvětluje advokát Tomáš Novák. „Lidi vstupují do těch kurzů s nějakými očekáváními. Zjistí, že nemají dostatek peněz, (...) smyčka se utahuje a pak na konci se nabídnou ty investice a smyčka sklapla,“ uzavírá.
Kostroň, prodejce nejrůznějších investic, své zákazníky nejčastěji získával přes sociální sítě své ženy a její komunitu. Povedlo se mu takto prodat i zmiňovaný Glocin. Projekt skočil v insolvenci, vyšetřuje ho policie a dluží tisícovkám klientů miliardy korun. Podle žaloby insolvenční správkyně prodejci jasně věděli, že prodávají podvodné schéma, rizika měli zamlčet.
„Chtěli jsme být jako oni. Oni byli takovým tím ideálem, tím vzorem,“ popsala jedna z poškozených budování vztahu s Kostroňovými. Další poškozená pak popsala, že „přesně na své osmnáctiny jsem šla do banky, vybrala jsem celé svoje stavební spoření a vložila ho do Glocinu“.
Kostroňová: Rozhodně je nezneužívám
Ačkoli Kostroňová na žádost o rozhovor s Reportéry ČT nereagovala, tak když přijeli přímo za ní, na otázky jim odpovídala. Nedomnívá se, že by porušovala zákon poskytováním zdravotního poradenství nebo terapeutických služeb bez licence. „Já nikomu věci neradím, já říkám svůj osobní postoj nebo názor,“ prohlásila.
Reportéři Kostroňovou konfrontovali i s tím, že prezentuje svého manžela jako experta, ačkoli ten nemá licenci na doporučování ani prodej finančních produktů. „A kde jsem řekla, že doporučuju experta? Já jsem říkala, že my něco využíváme a nám to funguje,“ kontrovala influencerka.
Ačkoli řada lidí z blízkosti Kostroňových přišla kvůli jejich radám o peníze, influencerka odmítá, že by je zneužívala kvůli profitu. „Já jsem rozhodně nikoho nezneužila, neměla jsem ani v plánu nikoho zneužít a mně je opravdu líto, že ty lidi mají problémy,“ řekla Kostroňová reportérům.