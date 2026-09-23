Soud potvrdil falešným bankéřům více než jedenáctileté tresty vězení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bratři Marek a Robert Petříště a Dmytro Rožkov, kteří působili v česko-ukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů, si odpykají jedenáct a půl až dvanáct a půl roku vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než osm set lidí o celkem 195 milionů korun. Hlavní organizátor podvodů je podle dřívějších informací stíhaný na Ukrajině.

„Trestná činnost je mimořádně závažná a má velký dopad na důvěru poškozených vůči policii a bankovnímu systému. Průnik do soukromí poškozených a zákeřný, organizovaný způsob, jakým získávali jejich důvěru, obžalovaným velmi přitěžuje při úvaze o druhu a výměře trestu,“ sdělil předseda odvolacího senátu Radek Hartmann. Tresty označil za „důvodně velmi přísné“.

Nejpřísnější trest z trojice mužů si odpyká třicetiletý Robert Petříště z Hrádku na Rokycansku. Soudy mu uložily dvanáct a půl roku vězení a také propadnutí zajištěné techniky a peněz. O půl roku nižší trest dostal stejně starý Ukrajinec Rožkov, který se v minulosti dopustil také vydírání.

Pětadvacetiletý Marek Petříště z Domažlicka si za mřížemi odsedí jedenáct a půl roku a propadl mu telefon a auto. Společně a nerozdílně mají muži podle zmocněnce poškozených uhradit zhruba 150 milionů korun.

Terčem se může stát každý. Jak se bránit pokusům o bankovní podvod?
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Členové gangu oběti kontaktovali z Ukrajiny

Členové gangu se podle verdiktu vydávali za pracovníky krizových oddělení bank nebo za policisty. Využívali nerozpoznatelnou technologii s falšováním identit volajících. Oběti podvodů kontaktovali z Ukrajiny, kde chodili společně do call-centra každý všední den od devíti dopoledne do pěti hodin večer. Tvrdili jim, že jejich bankovní účty jsou v ohrožení a že je zapotřebí vybrat z nich peníze.

Nejprve lidi nechali peníze převádět na jiné účty, později jim radili, aby je vkládali do takzvaných bitcoinmatů. Zároveň je přesvědčovali, že kvůli utajení vyšetřování je nutné, aby o všem pomlčeli. Neměli se svěřovat ani nikomu z rodiny.

Organizovaná zločinecká skupina fungovala od roku 2020, policie ji ve spolupráci s ukrajinskými kolegy rozbila na jaře 2023. K odhalení gangu přispěl jiný navolávač, který spolupracoval s policisty. Se státním zástupcem následně uzavřel dohodu, v níž přijal pětiletý trest vězení.

Padly tresty v případu gangu falešných bankéřů
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