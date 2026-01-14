Samozvaným finančním poradcům lákajícím na nereálné výnosy se věnovali Reportéři ČT

Reportéři ČT se infiltrovali do blízkosti samozvaných finančních poradců a poznali jejich techniky. Svou činnost prezentují jako marketing, provozování finančního poradenství bez licence totiž porušuje zákon. „Zaměřili jsme se na prodejce a projekty, které se sice tváří seriózně, ale u kterých to vypadá, že slibují víc, než mohou zaručit,“ přiblížil reportér ČT Petr Vodseďálek. Tématu se věnoval poslední díl pořadu Reportéři +.
„Jako první se nám podařilo spojit s Janem Doležalem,“ sdělila reportérka ČT Barbora Loudová. „Jde o obchodníka z Pardubicka. Sám se na sociálních sítích prezentuje jako někdo, kdo rozumí financím,“ doplnil Vodseďálek.
První kontakt proběhl na Instagramu. Napsal, že momentálně hledá investory a že se jedná o dva projekty – Free heating a Coingarage, a sliboval vysoké zhodnocení.
Dluhopisy Free heating představují korporátní dluhopis, který jde vždy ruku v ruce s velkým rizikem, přiblížil advokát a expert na finanční regulaci Tomáš Novák. „U Coingarage jde o investici do kryptoměn – opravdu velmi riziková věc. Nepatří ve velkém do portfolia investora,“ doplnil.
„Cílem je oslovit lidi a z toho všeho se generují peníze. Ti uživatelé nakoupí nebo prodají transakci a z toho je zisk,“ sdělil při osobním setkání prodejce Doležal. „Vy nejste ten, kdo obchoduje s kryptem, vy jste ten, kdo vydělává na tom, že ostatní ano,“ dodal.
„Takhle funguje každé pyramidové schéma nebo letadlo,“ komentuje analytička Anna Píchová z projektu One Family Office. Doplnila, že čím více lidí je v celém schématu, tak tím spíš jsou jeho tvůrci schopni z peněz, které přitékají od nově příchozích, vyplácet úroky lidem, kteří jsou již součástí schématu, anebo vybrat zisk sami pro sebe.
Lákání na investice do Glocinu
Doležal dříve lákal lidi také k investici do společnosti Glocin, která skončila v insolvenci a dluží tisícům lidí miliardy korun. Reportéři ČT o ní již dříve informovali. Podle kriminalistů i insolvenční správkyně se jedná o takzvané Ponziho schéma, kdy se jen vybírají peníze od klientů, ale žádné se nevydělávají. Vše funguje, dokud je od koho brát.
„Kmen obchodních zástupců, kteří jsou schopní prodat cokoliv komukoliv a na který je navázán kmen klientů, je základ pro takový typ podnikání,“ sdělila insolvenční správkyně Monika Cihelková. Podle ní je s podstatou věci srozuměna aspoň část prodejců.
„Pro spoustu lidí je to živobytí. Už ty podvody dřív dělali a velice často se přestěhují z jednoho do druhého. Už to umí, jsou na to specializovaní a mají kontakty,“ přiblížil ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity v Praze.
Žaloba na Doležala i Kostroně
K investicím do Glocinu vybízel i David Kostroň, další prodejce, kterého Reportéři ČT vyhledali. Na Doležala i Kostroně je v rámci insolvenčního řízení podaná dokonce i žaloba.
V obou žalobách stojí: „Žalovaný byl s ohledem na svoje postavení v takzvané pyramidě obchodníků dle názoru žalobkyně od samého počátku srozuměn s tím, že se účastní na Ponziho schématu.“ Přesto projekt Kostroň i Doležal šířili dál. Teď po nich insolvenční správkyně v žalobě požaduje zaplatit škodu v řádech milionů korun.
„Jestli mi někdo ukáže, že jde dojít k bohatství efektivnějším způsobem, než být tvůrce a brát poplatek od těch, kteří hrají hru, tak ať mi to ukáže. Já jsem přesvědčený, že tohle je lepší cesta,“ prohlásil přitom při osobním setkání Kostroň.
„Já jsem investoval do Glocinu. Považuju to za svoji autenticitu... Někdy to lidi odradí, já jsem s tím v pohodě. Každý máme svoji cestu a všichni se vyvíjíme,“ tvrdí Doležal.
Právě o Doležalovi navíc Reportéři zjistili, že v minulosti kvůli investici do Glocinu lidem dokonce i nutil úvěr. V jednom případě se jednalo o půjčku dva miliony korun, které měl daný člověk investovat do Glocinu. „Manžel do úvěru nakonec naštěstí nešel. Doležal byl naštvaný, po telefonu to dal docela najevo,“ přiblížila poškozená v kauze Glocin.
Prodejci odhalují praktiky
Pořad Reportéři + se pokusil zjistit, jak je vůbec možné stát se jedním z prodejců. „To je jednoduché,“ prohlásil Doležal a nabídl reportérce Loudové si zavolat a probrat všechna úskalí. Následně by vedl tři schůzky s dalšími zájemci a ona by ho sledovala. „Pak už to máte hotové a můžete to dělat sama,“ dodal.
„Stačilo jedno setkání, krátká chvíle a prozradili nám výši své provize, procenta, různé fígle, co smím a nesmím říkat, abych prý neporušila zákon,“ přiblížila Loudová.
Doležal zdůraznil, že svou činnost bere jako marketing, takže pro ni nepotřebuje licenci. Naznačil, že prodávající může své investiční rady prezentovat, že „je to jako správně“. Advokát Novák ovšem upozornil, že pokud někdo prodává investiční produkty, musí na to mít licenci od České národní banky, jinak porušuje zákon.
Výmluva na marketing
Když s tím byli prodejci konfrontováni, tak takové obvinění odmítli. Kostroň prohlásil, že nikomu investiční rady nedává, a dodal, že „když někde děláte videa, marketing, tak vám za to někdo platí“.
„Já jsem marketér pro společnost Free heating,“ uvedl Doležal. „Když půjdete pod smlouvu Free heatingu, můžete dělat to stejné,“ doplnil.
„Je to taková šedá až černá zóna, kdy se snaží obejít pravidla, že nedělají finanční poradenství. Ale jakmile vám nabídne, že tady máte nějaký token a že máte do něho investovat, nebo že tady máte dluhopis a máte do něho investovat, tak je to nabízení investic,“ uvedla Píchová.
Novák varoval, že sankce jsou v daných případech vysoké. „Záleží, který produkt prodává neoprávněně, anebo co porušuje, ale jsou to desítky milionů korun, někde dokonce stovky. A zároveň, pokud by to bylo v nějakém větším rozsahu, tak dokonce hrozí trestný čin neoprávněného podnikání,“ dodal.