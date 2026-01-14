Důležité
Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP Zobrazit

Samozvaným finančním poradcům lákajícím na nereálné výnosy se věnovali Reportéři ČT


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
30 minut
Reportéři ČT: Samozvaní finanční poradci lákají na nereálné výnosy
Zdroj: ČT24

Reportéři ČT se infiltrovali do blízkosti samozvaných finančních poradců a poznali jejich techniky. Svou činnost prezentují jako marketing, provozování finančního poradenství bez licence totiž porušuje zákon. „Zaměřili jsme se na prodejce a projekty, které se sice tváří seriózně, ale u kterých to vypadá, že slibují víc, než mohou zaručit,“ přiblížil reportér ČT Petr Vodseďálek. Tématu se věnoval poslední díl pořadu Reportéři +.

„Jako první se nám podařilo spojit s Janem Doležalem,“ sdělila reportérka ČT Barbora Loudová. „Jde o obchodníka z Pardubicka. Sám se na sociálních sítích prezentuje jako někdo, kdo rozumí financím,“ doplnil Vodseďálek.

První kontakt proběhl na Instagramu. Napsal, že momentálně hledá investory a že se jedná o dva projekty – Free heating a Coingarage, a sliboval vysoké zhodnocení.

Dluhopisy Free heating představují korporátní dluhopis, který jde vždy ruku v ruce s velkým rizikem, přiblížil advokát a expert na finanční regulaci Tomáš Novák. „U Coingarage jde o investici do kryptoměn – opravdu velmi riziková věc. Nepatří ve velkém do portfolia investora,“ doplnil.

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika
Sociální sítě, ilustrační foto

„Cílem je oslovit lidi a z toho všeho se generují peníze. Ti uživatelé nakoupí nebo prodají transakci a z toho je zisk,“ sdělil při osobním setkání prodejce Doležal. „Vy nejste ten, kdo obchoduje s kryptem, vy jste ten, kdo vydělává na tom, že ostatní ano,“ dodal.

„Takhle funguje každé pyramidové schéma nebo letadlo,“ komentuje analytička Anna Píchová z projektu One Family Office. Doplnila, že čím více lidí je v celém schématu, tak tím spíš jsou jeho tvůrci schopni z peněz, které přitékají od nově příchozích, vyplácet úroky lidem, kteří jsou již součástí schématu, anebo vybrat zisk sami pro sebe.

Lákání na investice do Glocinu

Doležal dříve lákal lidi také k investici do společnosti Glocin, která skončila v insolvenci a dluží tisícům lidí miliardy korun. Reportéři ČT o ní již dříve informovali. Podle kriminalistů i insolvenční správkyně se jedná o takzvané Ponziho schéma, kdy se jen vybírají peníze od klientů, ale žádné se nevydělávají. Vše funguje, dokud je od koho brát.

Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT
Glocin

„Kmen obchodních zástupců, kteří jsou schopní prodat cokoliv komukoliv a na který je navázán kmen klientů, je základ pro takový typ podnikání,“ sdělila insolvenční správkyně Monika Cihelková. Podle ní je s podstatou věci srozuměna aspoň část prodejců.

„Pro spoustu lidí je to živobytí. Už ty podvody dřív dělali a velice často se přestěhují z jednoho do druhého. Už to umí, jsou na to specializovaní a mají kontakty,“ přiblížil ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity v Praze.

Žaloba na Doležala i Kostroně

K investicím do Glocinu vybízel i David Kostroň, další prodejce, kterého Reportéři ČT vyhledali. Na Doležala i Kostroně je v rámci insolvenčního řízení podaná dokonce i žaloba.

V obou žalobách stojí: „Žalovaný byl s ohledem na svoje postavení v takzvané pyramidě obchodníků dle názoru žalobkyně od samého počátku srozuměn s tím, že se účastní na Ponziho schématu.“ Přesto projekt Kostroň i Doležal šířili dál. Teď po nich insolvenční správkyně v žalobě požaduje zaplatit škodu v řádech milionů korun.

Investoři utíkají od klíčových amerických dluhopisů
Ilustrační foto

„Jestli mi někdo ukáže, že jde dojít k bohatství efektivnějším způsobem, než být tvůrce a brát poplatek od těch, kteří hrají hru, tak ať mi to ukáže. Já jsem přesvědčený, že tohle je lepší cesta,“ prohlásil přitom při osobním setkání Kostroň.

„Já jsem investoval do Glocinu. Považuju to za svoji autenticitu... Někdy to lidi odradí, já jsem s tím v pohodě. Každý máme svoji cestu a všichni se vyvíjíme,“ tvrdí Doležal.

Právě o Doležalovi navíc Reportéři zjistili, že v minulosti kvůli investici do Glocinu lidem dokonce i nutil úvěr. V jednom případě se jednalo o půjčku dva miliony korun, které měl daný člověk investovat do Glocinu. „Manžel do úvěru nakonec naštěstí nešel. Doležal byl naštvaný, po telefonu to dal docela najevo,“ přiblížila poškozená v kauze Glocin.

Investory už nechávají Trumpovy hrozby cly chladnými
Newyorská burza (15. července 2025)

Prodejci odhalují praktiky

Pořad Reportéři + se pokusil zjistit, jak je vůbec možné stát se jedním z prodejců. „To je jednoduché,“ prohlásil Doležal a nabídl reportérce Loudové si zavolat a probrat všechna úskalí. Následně by vedl tři schůzky s dalšími zájemci a ona by ho sledovala. „Pak už to máte hotové a můžete to dělat sama,“ dodal.

„Stačilo jedno setkání, krátká chvíle a prozradili nám výši své provize, procenta, různé fígle, co smím a nesmím říkat, abych prý neporušila zákon,“ přiblížila Loudová.

Doležal zdůraznil, že svou činnost bere jako marketing, takže pro ni nepotřebuje licenci. Naznačil, že prodávající může své investiční rady prezentovat, že „je to jako správně“. Advokát Novák ovšem upozornil, že pokud někdo prodává investiční produkty, musí na to mít licenci od České národní banky, jinak porušuje zákon.

Stát při zpětném odkupu bitcoinů kvůli tržní hodnotě vyplatil o 45 milionů více
Ilustrační snímek

Výmluva na marketing

Když s tím byli prodejci konfrontováni, tak takové obvinění odmítli. Kostroň prohlásil, že nikomu investiční rady nedává, a dodal, že „když někde děláte videa, marketing, tak vám za to někdo platí“.

„Já jsem marketér pro společnost Free heating,“ uvedl Doležal. „Když půjdete pod smlouvu Free heatingu, můžete dělat to stejné,“ doplnil.

„Je to taková šedá až černá zóna, kdy se snaží obejít pravidla, že nedělají finanční poradenství. Ale jakmile vám nabídne, že tady máte nějaký token a že máte do něho investovat, nebo že tady máte dluhopis a máte do něho investovat, tak je to nabízení investic,“ uvedla Píchová.

Novák varoval, že sankce jsou v daných případech vysoké. „Záleží, který produkt prodává neoprávněně, anebo co porušuje, ale jsou to desítky milionů korun, někde dokonce stovky. A zároveň, pokud by to bylo v nějakém větším rozsahu, tak dokonce hrozí trestný čin neoprávněného podnikání,“ dodal.

Výběr redakce

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

03:13Aktualizovánopřed 27 mminutami
Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

před 56 mminutami
Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

před 1 hhodinou
Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Prokuratura chce pro jihokorejského exprezidenta trest smrti

Prokuratura chce pro jihokorejského exprezidenta trest smrti

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Samozvaným finančním poradcům lákajícím na nereálné výnosy se věnovali Reportéři ČT

Reportéři ČT se infiltrovali do blízkosti samozvaných finančních poradců a poznali jejich techniky. Svou činnost prezentují jako marketing, provozování finančního poradenství bez licence totiž porušuje zákon. „Zaměřili jsme se na prodejce a projekty, které se sice tváří seriózně, ale u kterých to vypadá, že slibují víc, než mohou zaručit,“ přiblížil reportér ČT Petr Vodseďálek. Tématu se věnoval poslední díl pořadu Reportéři +.
před 11 mminutami

Malý Jakub trpí těžkou obrnou. S drahou léčbou mu pomohl nadační fond

Čtyřletý Jakub Hájek z Mladé Boleslavi se potýká s nejtěžší formou mozkové obrny. I proto, že se narodil dva měsíce před termínem. Nemoc ho vážně omezuje, ale díky každodennímu cvičení se jeho stav postupně zlepšuje. Rodina věří, že hoch bude jednou samostatnější – například by mohl sám chodit. Pomůcky, pravidelné rehabilitace a fyzioterapie však vyjdou na nemalé peníze. Například ortézy na chození stojí 160 až 180 tisíc korun a vydrží maximálně rok a půl. Rodině však pomohl Nadační fond Marka Koštíře z vedlejšího Řepova. Pětice kamarádů ho založila poté, co přišli o blízkého přítele. Rodina Hájkových může díky této pomoci pokračovat v synově léčbě.
před 26 mminutami

Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna se bude ve středu druhým dnem zabývat žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Samotné hlasování o vyslovení důvěry se očekává nejdříve večer kvůli vysokému počtu poslanců přihlášených do diskuze. Těch bylo při přerušení schůze v úterý večer na šest desítek.
před 1 hhodinou

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

Na první letošní řádné schůzi se zákonodárci v úterý celý den zabývali vyslovením důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), jehož součástí jsou také SPD a Motoristé. Na úvod promluvil premiér Babiš, podle něhož je cílem kabinetu sebevědomé, bezpečné, prosperující a úspěšné Česko. V dolní komoře pak hovořili jednotliví ministři, kteří poslancům představili své priority. Po nich vystupují zástupci opozice. Ta v úterý neprosadila doplnění programu schůze o projednání návrhu k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela dolní komory. Schůze byla v úterý večer přerušena do středečního rána.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel třináctiletý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. O neštěstí informovala agentura APA s tím, že záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili asi 45 minut oživit. APA původně informovala o tom, že chlapci bylo 12 let, na základě informací salcburské policie následně věk opravila.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Silná ledovka zkomplikovala dopravu

Silná ledovka zkomplikovala železniční i silniční dopravu na řadě míst po celém Česku. Ve středních Čechách ráno nejezdila velká část příměstských a regionálních autobusových linek, zrušeny byly i některé dálkové spoje. Pražské letiště fungovalo několik hodin v omezeném provozu. Ledovka se někde udržela až do odpoledních hodin, hlavně na severu a severovýchodě republiky hrozí i ve středu a ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhoduje o tom, kam potečou stamiliardy, a její šéf Zdeněk Kabátek bývá označován za mocnějšího než ministr zdravotnictví. Kriminalisté ale vyšetřují IT zakázky pojišťovny a obvinili i jejího zaměstnance. VZP figuruje také v kauze Dozimetr a Kabátek musel vysvětlovat kontakty s kontroverzními postavami. Staronový ministr Adam Vojtěch (za ANO) už před nástupem do funkce avizoval, že pojišťovnu čekají velké změny. Situaci ve VZP mapoval pro Reportéry ČT Ondřej Golis.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...