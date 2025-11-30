Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Finančních influencerů po celém světě přibývá. Internet je nejčastější místo, kde investoři informace o trzích hledají. Hlavně u mladých lidí už on-line zdroje překonávají odborníky na pobočkách. Experti ovšem upozorňují na případy problematického počínání, kdy influenceři například dostatečně neupozorňují na rizika spojená s investováním.
Videa o investování natáčí například Jindřich Pokora. Svět financí ho bavil odjakživa. Natolik, že se rozhodl vzdělávat i další lidi. Pomáhá se v trzích zorientovat a doporučovat slibné investice. „Když mě někdo třeba sleduje delší dobu, vytvoří si určitou důvěru a já se musím chovat s respektem k té důvěře,“ říká influencer.
Finanční rady může na internetu dávat kdokoli – tedy vzdělaný odborník i laik, který vychází pouze ze svých osobních zkušeností. To může být podle České národní banky výhodou, ale i potenciálním problémem.
Část odborníků je vítá
„Dneska mladí lidé nechodí na internetové stránky, vzdělávají se na TikToku, na Instagramu. Takže pro nás určitě převažuje ta pozitivní stránka – kontaktovali jsme některé finfluencery, ty významnější, vedeme nějaký dohledový dialog,“ sdělil člen bankovní rady ČNB Jan Procházka.
Finanční influencery tak část odborníků vítá – stejně jako dohled nad nimi. Osvěta o finanční gramotnosti je podle nich potřebná, neméně důležité je ale upozorňovat i na možná rizika.
„Bylo by špatně, kdyby vznikaly díry a možnosti obcházet ta pravidla jen tím, že stejný typ rady poskytují trochu jiným způsobem, než který ve vedlejší místnosti nebo ve vedlejší budově regulován je,“ podotkl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. „Myslím si, že každý, kdo dá nějakou radu, co udělat s penězi, tak by za to měl být zodpovědný, měl by skládat účty,“ dodává investiční ředitel Broker Consulting Petr Šimčák.
Investice nejsou hračka, říká Hildová
Podobný názor zastává ředitelka ČBA EDUCA Zdeňka Hildová, která se k fenoménu vyjádřila v sobotních Událostech, komentářích z ekonomiky. Podle ní je určitá regulace finančních influencerů v zahraničí běžná. Připomněla také, že zákony ohledně finančního poradenství existují i v Česku. „Ano, radit, ať jsou tady finfluenceři, ale ať se řídí těmi standardy, které my jsme zvyklí na tom trhu mít, tak jako naši bankovní poradci,“ vyzývá Hildová.
Rostoucí popularitu těchto on-line rádců si vysvětluje tím, že jednoduše a atraktivní formou vysvětlují složité věci.
„Je tam motivátor toho, že lidé nechtějí číst dlouhé texty, nechtějí se tím zabývat. Finfluenceři jsou trend, i celosvětový. Poptávka po nic všude stoupá, oni nějakým stylem tu poptávku vyplňují,“ míní zástupkyně České bankovní asociace.
Ne vždy je přitom poradenství v této formě zcela důvěryhodné. „Varovným signálem by mělo být, že (influencer) mluví tendenčně o nějakém jednom typu, co vlastně prodává. Je to přesně o tom, že jsou někým placeni,“ uvedla. Podle ní tito internetoví rádci často nezmiňují rizika a jen divákům říkají, jak můžou zbohatnou. „Investice jsou ale dlouhodobá věc, není to hračka,“ upozorňuje Hildová.