Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
4 minuty
Horizont ČT24: Nervozita na akciových trzích
Zdroj: ČT24

Nervozita na akciových trzích narůstá. Obavy z prasknutí investiční bubliny kolem umělé inteligence se nadále šíří. Mnoho hlasů odkazuje na takzvanou internetovou krizi světových financí z počátku milénia. Klíčový producent nejvýkonnějších čipů světa – americká společnost Nvidia – přesto opět vyhlíží astronomické zisky.

Globální akciové trhy čekaly na oznámení lídra v oblasti čipů poháněných umělou inteligencí s napětím. Odhady hrubých příjmů společnosti Nvidia pro závěrečné čtvrtletí fiskálního roku nakonec vystoupaly celkem na 65 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun).

„Nvidia opět překonala očekávání všech analytiků i trhu. A prozatím tu máme šťastnou hodinku. Ta ale podle mého názoru nebude pravděpodobně trvat dlouho,“ komentoval výsledky vedoucí investičního oddělení finanční skupiny ODDO BHF Oliver Roth. Jeho předpověď se naplnila beze zbytku. Zájem o investice opadl stejně rychle, jako se zdvihl.

Investice do vývoje umělé inteligence přitom rostly dlouho a raketově. Uvolnily lavinu příjmů a výdajů v celém informačně-technologickém sektoru. To bez váhání potvrzují i klíčoví hráči digitálního byznysu. „Když sečteme, co dělají všechny společnosti, máme investice přesahující bilion dolarů, které jdou momentálně na infrastrukturu (umělé inteligence),“ říká generální manažer společnosti Alphabet Sundar Pichai.

Žádná společnost nebude imunní, říká šéf společnosti Alphabet

Takový objem i tempo se ale mnohým začaly jevit jako podezřelé. A nad vysokou tržní hodnotou akcií firem, které mají s fenoménem AI cokoli společného, se octnul otazník. Stále častěji je pak skloňován pojem bublina. Především to, zda a kdy může prasknout, a také to, o jak velký třesk by se mohlo jednat, pokud k tomu dojde. „Žádná společnost nebude imunní, včetně naší. Pokud nadměrně investujete, budeme si muset touto fází projít,“ sdělil Pichai.

Nedávno zveřejněná studie Massachusettského technologického institutu vyhodnotila průběžnou bilanci celkem tří set projektů v oblasti umělé inteligence. Zatímco úhrnem spolykaly desítky miliard dolarů, celých 95 procent z nich zatím nevykázalo profit. Přesto se stále najdou optimisté, kteří věří v další růst finanční síly fenoménu AI. Například ředitel finanční poradenské firmy Wedbush Securities Dan Ives očekává „robustní čísla, která neakceleruje jen poptávka po čipech Nvidia, ale po revoluci umělé inteligence“.

USA schválily vývoz pokročilých čipů do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů
Ilustrační foto

Podobnosti s internetovou bublinou

Skeptici ale upozorňují, že se současná euforie podobá té, která provázela nástup webu v závěru uplynulého milénia. Trhy i tehdy rostly několik let až k rekordním hodnotám. Hlavním akcelerátorem byly právě internetové projekty. Právě ty se ale později staly břemenem, které strhlo akciové trhy k volnému pádu. Řada dříve atraktivních on-line firem ho nepřežila. Aktuální signály především ze Spojených států pak naznačují, že podobný scénář by se mohl opakovat.

„Index S&P 500 je v současné podobě na cestě k nejdelší sérii ztrát od srpna kvůli obavám z potenciální bubliny na trhu s umělou inteligencí,“ podotýká vedoucí investičního oddělení firmy Henion & Walsh Asset Management Kevin Manh.

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky
Ilustrační foto (bitcoin)

Nikoli identický, ale obdobný trend zaznamenává i obchod s některými kryptoměnami. Ta nejcennější, tedy bitcoin, na začátku týdne poprvé od dubna klesla pod hranici devadesáti tisíc dolarů (asi 1,9 milionu korun), a jen do pátku oslabila o další tisíce. Jde o trend, který bude podle analytiků s největší pravděpodobností pokračovat.

Jonáš: Nakonec získáme účinnější a bezpečnější nástroje

Podle investičního bankéře Ondřeje Jonáše, který byl hostem Horizontu ČT24, je správné, že investoři mají možnost projevit svůj zájem, vsadit na tuto transformační technologii (AI). „Vidíme, že kapitál se přemisťuje tam, kam má. Že všichni nebudou vítězi, je samozřejmé, protože v digitálním světě typicky vítěz bere vše, a i kdyby devadesát procent investic, více než trilion dolarů, bylo investováno do AI a i kdyby devadesát procent z toho bylo vyhozených, tak to bude stát za to,“ řekl.

Když podle Jonáše na jaře přišla čínská firma DeepSeek s velice zjednodušenou formu AI, ukázala směr, jakým se může vývoj ubírat, aby to byl výsledek levnější, vyžadovalo to méně energie, a přitom to bylo z 99 procent stejně účinné jako ty nejdražší modely. „Nakonec z toho budeme profitovat my všichni, protože budeme mít lepší, účinnější a bezpečnější nástroje,“ uzavřel.

4 minuty
Horizont ČT24: Hrozí, že praskne bublina kolem AI?
Zdroj: ČT24

Nervozita na akciových trzích narůstá. Obavy z prasknutí investiční bubliny kolem umělé inteligence se nadále šíří. Mnoho hlasů odkazuje na takzvanou internetovou krizi světových financí z počátku milénia. Klíčový producent nejvýkonnějších čipů světa – americká společnost Nvidia – přesto opět vyhlíží astronomické zisky.
