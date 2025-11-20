USA schválily vývoz pokročilých čipů do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů

Americké ministerstvo obchodu schválilo vývoz pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) dvěma společnostem v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Oznámení přišlo po úterním setkání saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem v Bílém domě, informuje agentura Reuters.
Povolení dostaly společnosti G42, státní firma se sídlem v Abú Zabí věnující se AI, a saúdskoarabskou vládou podporovaný podnik Humain, a to na ekvivalent 35 tisíc čipů Blackwell společnosti Nvidia.
„Obě společnosti získávají souhlas s nákupem ekvivalentu až 35 tisíc čipů Nvidia Blackwell (GB300),“ uvedl americký resort obchodu.
Spojené státy omezují vývoz výkonných čipů pro AI do řady zemí, a to z obav o národní bezpečnost. Washington uvádí, že chce tuto vysoce pokročilou technologii udržet mimo dosah Ruska a Číny. Generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang nicméně opakovaně vyzval americkou vládu, aby omezení vývozu čipů uvolnila, neboť stávající politika pouze pomůže Pekingu v rozvoji vlastní technologie. Podle Huanga by volný vývoz pomohl udržet zbytek světa závislý na americké technologii.
Čipy pro AI byly jedním z témat úterní návštěvy bin Salmána v Bílém domě. Trump označil Rijád za výborného spojence a princ slíbil v USA investice ve výši jednoho bilionu dolarů (v přepočtu zhruba 20,8 bilionu korun).