Nvidia na výsluní. Mikročipy jsou „nové zlato a ropa“

Hodnota společnosti Nvidia v přepočtu přesahuje 3,3 bilionu dolarů. To je téměř osmdesát bilionů korun, tedy zhruba desetinásobek ročního hrubého domácího produktu České republiky. „Je to trochu překvapivé. Společnost se ale rozhodně pohybuje v odvětví, které by mělo zažívat výrazný růst a investoři už s tím zřejmě počítají,“ popsala analytička společnosti SinCorp Melissa Brownová.