Investice do čipů je klíčová, řekl Síkela. Příliš mnoho otazníků, oponoval Kolovratník

Česko čeká největší zahraniční investice v samostatné historii. Americká společnost Onsemi chce v tuzemsku mít kompletní výrobu čipů, investovat plánuje 44 miliard korun. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v Událostech, komentářích řekl, že když jde o největší investici v historii Česka, mělo by jít i o největší veřejnou pobídku. „Zatím jenom působíte otazníky,“ oponoval místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO).

Podle ministra jsou pobídky zahraničním investorům „naprostou samozřejmostí“ a vláda si byla vědoma, že společnost by dostala podporu jak doma ve Spojených státech, tak jinde v Evropě. Vyjednávací tým se podle ministra snažil zdůraznit výhodu Česka z hlediska výhodného investorského prostředí. Zároveň při jednání poukázal na finanční stabilitu tuzemské ekonomiky. „Těch faktorů, které rozhodly, bylo více,“ dodal ministr s tím, že důležitý byl i neustálý kontakt s vedením společnosti.

Síkela přiblížil, že na začátku roku se vydal do sídla firmy Onsemi v USA. Rozhodnutí o výběru Česka podle něj padlo při jednání v Chicagu, kde se snažil rozptýlit poslední pochyby vedení společnosti o českých předpisech. Sdělil, že generální ředitel Onsemi volbu ministrovi potvrdil minulý týden, když za ním přiletěl do Prahy. Zmínil také, že v průběhu jednání se do diskuzí zapojil i premiér Petr Fiala (ODS), a tím zdůraznil závazek Česka k celému projektu.

Jen otazníky, namítá Kolovratník

Pobídka pro firmu může dosáhnout až 27,5 procenta celkových projektových nákladů. „Výše se bude odvíjet od toho, kolik bude skutečně proinvestováno,“ vysvětlil ministr a řekl, že první, co vláda společnosti přislíbila, byla úprava zákona o veřejných pobídkách, tak aby odpovídala možnostem, které evropské právo umožňuje.

Podle Kolovratníka je zmiňovaný projekt pouze výjimkou. Domnívá se, že má stále mnoho otazníků, například není jasné, jaký objem financí bude pobídka představovat. Síkela zareagoval, že když jde o největší investici v historii Česka, půjde i o největší veřejnou pobídku. „Zatím jenom působíte otazníky,“ odpověděl Kolovratník.