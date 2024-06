Pro Rožnov je rozšíření výroby Onsemi mimořádná příležitost, míní starosta

Pro Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku je rozšíření výroby společnosti Onsemi podle starosty Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) mimořádná příležitost. Město s více než šestnácti tisíci obyvateli chystá rozšíření kapacity škol, školek, přibydou byty. Americký výrobce polovodičů oznámil, že do rozšíření výroby v tamním závodě investuje dvě miliardy dolarů, tedy asi čtyřicet šest miliard korun. Přibýt by měla tisícovka zaměstnanců, nyní jich v závodu pracují dva tisíce.

„Je to až snová průmyslová investice. Protože je do výroby s vysokou přidanou hodnotou, ve stávajícím areálu, není tu obrovská dopravní zátěž kvůli dovozu materiálu. A zároveň je to firma, která v Rožnově dlouhodobě působí. Je seriózní, jeden z nejlepších partnerů, které máme,“ řekl Kučera.

Doprava, bydlení, místa ve školách

„Samozřejmě to přináší výzvy. Bude to příchod nových zaměstnanců a obyvatel a budeme na to potřebovat reagovat. Máme nachystaný plán zhruba za dvě miliardy korun a asi dvaačtyřicet projektů, které je potřeba zrealizovat ve čtyřech oblastech. Je to doprava, bydlení, kapacity škol, obecně veřejné služby a prostor pro život,“ vyjmenoval starosta.

Město si chystá vlastní zdroje a dotace, chce také využít zdroje státu. „Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo velmi otevřené diskusi. My jsme na základě včasné informace už začali pracovat. Vznikla meziresortní pracovní skupina. Začali jsme otevírat problémy,“ popsal starosta. Už na podzim se podle něj bude řešit jedna z nejkritičtějších křižovatek, která je vjezdem do průmyslového areálu. „Vznikne nová světelná křižovatka, která zvýší průjezdnost a bezpečnost,“ dodal.