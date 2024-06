Americká firma v Česku investuje přes čtyřicet miliard korun, rozšíří výrobu čipů

„Díky úzké spolupráci s českou vládou by rozšíření výroby posílilo naši produkci inteligentních výkonových polovodičů, které jsou nezbytné pro to, aby Evropská unie byla schopna výrazně zredukovat svoje emise uhlíku a snižovat celkový negativní dopad na životní prostředí,“ poznamenal prezident Onsemi Hassane El-Khoury.

Nový závod v Rožnově by vyráběl inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. „Investice umožní, abychom pokryli celý výrobní řetězec, to znamená od prášku karbidu křemíku až po finální výkonový modul, který zákazník namontuje například do elektromobilu,“ ujasnil Cáb.

Produkce na Tchaj-wanu

V současnosti značnou část mikročipů vyrábí tchajwanská firma TSMC. „Jsem přesvědčený, že jde o existenční hrozbu,“ řekl CNN ke koncentraci výroby čipů na Tchaj-wanu ředitel Institutu pro datovou vědu na Technologickém institutu v New Jersey David Bader. Zranitelnost dodavatelských řetězců pro výrobu čipů odhalila už pandemie covidu-19.

Serveru Business Insider varoval před dopady dramatických události, jako je napadení Tchaj-wanu komunistickou pevninskou Čínou, která si na ostrov dělá dlouhodobě nároky. Agentura Bloomberg odhadla, že válka o Tchaj-wan by znamenala pro světovou ekonomiku ztrátu ve výši asi deseti bilionů dolarů, tedy zhruba deseti procent světového HDP.

„Celý svět nyní pracuje na polovodičových zařízeních pohánějících vše, co děláme. Ať už jezdíme v autech, bavíme se přes telefony, dokonce i naše vojenská obrana nebo zbraňové systémy, letecké společnosti – vše využívá čipy,“ řekl Bader. „Pokud by se výroba zastavila, bylo by to zničující,“ dodal.

Rizika spojená s nedostatkem čipů si uvědomují i tahouni světové ekonomiky, kteří chtějí výrobu soustředěnou v závodech jedné společnosti diverzifikovat. Jenže to se zatím moc nedaří. Firma TSCM samotná plánuje otevření nových továren v Japonsku, Německu i Spojených státech. Její druhý závod v Arizoně měl podle původního plánu začít fungovat už letos, start projektu byl však opakovaně odložen.

V roce 2022 americký prezident Joe Biden podepsal nařízení, jímž vyčlenil 200 miliard dolarů (přes 4,6 bilionu korun) na investice, které mají Spojené státy vynést na vedoucí postavení ve výrobě polovodičů. Podle odborníků oslovených CNN však není založení nových závodů jednoduché. Vlády nebo společnosti musí investovat miliardy dolarů jen do výstavby, k tomu navíc musí mít dostatek pracovní síly s potřebnými dovednostmi.

Rozšiřování rozmanitosti v dodavatelském řetězci proto podle expertů neprobíhá dostatečně rychle. „Myslím, že se v příštích několika letech budeme nacházet v kritickém období – dokud se nenajde místo pro velkou továrnu, jako je TSMC, které by bylo v méně geopoliticky horké zóně než je Tchaj-wan,“ domnívá se Bader. „Po dobu několika dalších let, kdy budeme čekat, až se tak stane, bude práce skutečně náročná,“ zdůraznil.