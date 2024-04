Zemětřesení na Tchaj-wanu přerušilo výrobu mikročipů. Světový trh má jen málo alternativ

Podle serveru Business Insider jde o připomínku toho, jak je světový trh s čipy zranitelný. V případě dramatičtějších událostí - jako napadení Tchaj-wanu komunistickou pevninskou Čínou, která si na kontrolu nad ostrovem dělá nároky - by byl dopad znatelně výraznější. Agentura Bloomberg odhaduje, že válka o Tchaj-wan by znamenala pro světovou ekonomiku ztrátu ve výši asi deseti bilionů dolarů, tedy zhruba deset procent světového HDP.

„Jsem přesvědčený, že jde o existenční hrozbu,“ řekl CNN ke koncentraci výroby čipů na Tchaj-wanu profesor a ředitel Institutu pro datovou vědu na Technologickém institutu v New Jersey David Bader.

„Celý svět nyní pracuje na polovodičových zařízeních pohánějících vše, co děláme. Ať už jezdíme v autech, bavíme se přes telefony, dokonce i naše vojenská obrana nebo zbraňové systémy, letecké společnosti - vše využívá čipy,“ řekl Bader. „Pokud by se výroba zastavila (...) bylo by to zničující,“ dodal.

Nové továrny vyžadují miliardové investice a velkou pracovní sílu

Zranitelnost dodavatelských řetězců pro výrobu čipů přitom odhalila už pandemie covidu-19. Rizika spojená s jejich nedostatkem si uvědomují i tahouni světové ekonomiky, kteří chtějí výrobu soustředěnou v závodech jedné společnosti diverzifikovat.

Jenže to se zatím moc nedaří. Firma TSCM samotná plánuje otevření nových továren v Japonsku, Německu i Spojených státech. Její druhý závod v Arizoně měl podle původního plánu začít fungovat už letos, byl však opakovaně odložen.