Schůzi sněmovny zahájili poslanci interpelacemi. Mají hlasovat i o penězích pro fond podpory investic

Poslanci zahájili čtvrteční jednání sněmovny pravidelnými písemnými interpelacemi na členy vlády, později budou pokračovat ústními interpelacemi. Měli by také rozhodnout o navýšení peněz pro Státní fond podpory investic a v prvním kole by mohli projednávat vládní návrh, který zavádí status umělce pro lidi pracující v kultuře. V prvním čtení by se mohli zabývat i zákonem o digitalizaci finančního trhu. Není vyloučeno, že před poslance předstoupí z popudu opozice premiér Petr Fiala (ODS) a bude je informovat o kauze žhářského útoku v Praze. Podle předsedy klubu ODS Marka Bendy je ale možné, že premiér vystoupí k této věci až v pátek. Schůze byla přerušeno do 11:00.