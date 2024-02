Už čtvrt roku nebyly ve sněmovně interpelace. Opozice z toho viní koalici a naopak

„Doháníme to, co nejde projednat během běžného jednání sněmovny. Hodiny a hodiny využívají opoziční poslanci a navrhují nové body, takže oni si ten čas na interpelace trochu ubírají sami,“ řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Iniciované mimořádné schůze by podle opozice mohly připadat na jiné dny. Koalice poukazuje na dané lhůty a také na to, že řada zákonů čeká na projednání. „Pokud budou navrhovat další a další návrhy na mimořádné schůze, tak my určitě nebudeme rušit další jednací dny, abychom zastavovali projednávání vládních zákonů,“ řekl předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek (Piráti). „Zvlášť v době, kdy interpelace nebyly čtvrt roku, by mohla tu mimořádnou schůzi dát na jiný den, máme tady i výborové týdny,“ řekl předseda poslaneckého klubu Radim Fiala (SPD).

Prázdná koaliční i opoziční místa

Během interpelací je často v jednacím sále řada prázdných koaličních i opozičních míst. Řešilo se proto, jak zajistit vyšší účast i atraktivitu. Ve sněmovně se mluvilo o možné úpravě formy interpelací. Místo čtvrtečního odpoledne by se jim politici věnovali ráno. Odehrávaly by se od středy do pátku vždy na tři určené členy vlády.



V nejbližší době se ale zavedení do praxe nechystá. O tomto i možných jiných změnách má dál jednat skupina, která se věnuje jednacímu řádu.