Úřad zavřel centrum Kasárna Karlín. Lidé protestují peticí, Praha chce dál jednat

Vedení hlavního města bude jednat se stavebním úřadem Prahy 8 o možném znovuotevření kulturně-společenského centra Kasárna Karlín. Úřad zakázal jeho činnost, protože podle něj využívalo prostory a vybudovalo stavby, které nemají kolaudační souhlas. Aktivity neodpovídají ani územnímu plánu, který by měla Praha ještě letos změnit. Uzavření vyvolalo vlnu nevole mezi Pražany, za záchranu provozu v Karlíně už lidé začali podepisovat petici.

Vlastníkem budovy je od letošního ledna hlavní město, které ji získalo při směně majetku se státem. „Základní problém je, že celý areál je podle územního plánu v ploše funkčního využití armáda a bezpečnost, což je zjevné, že se tam neděje,“ sdělil ČT24 pražský radní Adam Zábranský (Piráti), který věří, že se co nejdříve vydá změna, kterou schválí zastupitelstvo. Mělo by to trvat půl roku.

Situaci podle něj musí primárně řešit provozovatel se stavebním úřadem, protože zákaz provozování staveb vydal stavební úřad Prahy 8. „Doufám, že se provozovateli s úřadem podaří domluvit na dočasném provozu nebo překlenout to období do vydání změny územního plánu, která je v tomto ohledu klíčová,“ dodal. Také sdělil, že se stavebním úřadem Prahy 8 se chystá jednat i přímo Praha. „Budeme prověřovat, jestli je možnost aspoň v nějakém režimu otevřít,“ dodal.

Letní kino, festivaly a konference

Kulturně-společenské centrum pod názvem Kasárna Karlín se poprvé otevřelo veřejnosti v červnu 2017. Na nádvoří budovy organizátoři vybudovali letní kino, pořádají zde koncerty, festivaly i konference. Lidé si mohou dát občerstvení v některém z barů či kavárně. Spolek vybudoval také saunu nebo hřiště na plážový volejbal.

Podle Zábranského Praha prostor přebírala v dobré víře, že se provoz podaří udržet do doby, než se změní územní plán. „Nepovažovali jsme za dobrý nápad, že by to Praha okamžitě po převzetí zavřela,“ prohlásil Zábranský. Zákaz ze strany stavebního úřadu je podle něj nutné plnit okamžitě a musí se s ním provozovatel i politici smířit. Vedení Prahy si však podle Zábranského stojí za tím, že centrum má v kasárnách zůstat.