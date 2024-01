O budoucím využití karlínských kasáren má rozhodnout analýza

Vedení Prahy si nechá zpracovat analýzu budoucího využití objektu Kasárna Karlín. Vytvoří ji městská organizace Pražská developerská společnost (PDS), která navrhne, co by v prostoru mohlo být. Podle dokumentu, který v pondělí schválili radní, by památka mohla být využívána pro vzdělávací a společenské aktivity, vzniknout by mohlo i bydlení pro studenty. Kulturně-společenské centrum, které v kasárnách nyní sídlí, by mělo být zachováno. Kasárna město získalo jako součást směny majetků se státem, na které se strany domluvily. Budova je ve špatném stavu.