Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán označil vraždu saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášakdžího za velkou chybu, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Prohlásil to při svém setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl.
„Nemusíte uvádět našeho hosta do rozpaků kvůli něčemu takovému,“ řekl Trump, který vstoupil do novinářského dotazu. Novináři žádali prince o komentář k tomu, že podle amerických tajných služeb za vraždou stál.
Princ řekl, že Rijád učinil všechny správné kroky, aby věc vyšetřil. „Je to bolestivé a je to velká chyba,“ řekl o vraždě. Chášakdží byl zavražděn patrně na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. Korunní princ vždy popíral, že by vraždu nařídil, i když tvrdil, že jako vůdce nese politickou odpovědnost.
K tématu Trump ještě řekl, že tento novinář byl značně kontroverzní. „Spousta lidí toho pána, o kterém mluvíte, ráda neměla. Ať už ho máte rádi, nebo ne, takové věci se stávají,“ řekl americký prezident.
Zpráva americké tajné služby z února 2021 dospěla k závěru, že korunní princ operaci s cílem zajmout nebo zabít novináře schválil. Tělo kritika saúdské královské rodiny se nikdy nenašlo. Saúdská Arábie nejprve tvrdila, že Chášakdží z konzulátu odešel, jeho zabití přiznala až po více než dvou týdnech s tím, že vražda byla vykonána zvláštním týmem, nicméně bez souhlasu korunního prince.
V prosinci 2019 bylo v Saúdské Arábii v této kauze odsouzeno pět lidí k trestu smrti a tři další k trestům vězení. V září 2020 jim byly tresty zmírněny na dvacet let vězení, ostatní tresty byly též sníženy. Soud se v Saúdské Arábii konal za zavřenými dveřmi a podle kritiků neodpovídal mezinárodním standardům.
Saúdská Arábie si podle Trumpa koupí americké stíhačky F-35
Trump podle agentury Reuters také uvedl, že Saúdská Arábie si pořídí americké stíhačky páté generace F-35. Země by mohla pokročilé stroje získat v rámci podobné dohody, jakou mají USA s Izraelem. Poznamenal, že obě země si zaslouží to nejlepší, což jsou právě F-35. Rovněž prohlásil, že Saúdské Arábii jako spojenecké zemi věří. Stíhačky F-35 označil za nejlepší na světě.
O možném prodeji strojů F-35 Rijádu hovořil Trump už krátce před bin Salmánovým příchodem do Bílého domu. Portál Axios k možnosti takového prodeje napsal, že Izrael se proti tomu v zásadě nestaví. Usiluje však o to, aby byla akvizice podmíněna normalizací vztahů Saúdské Arábie s židovským státem. Korunní princ řekl, že Rijád na normalizaci vztahů s Izraelem pracuje.
Podle BBC mají ale k prodeji letadel do Saúdské Arábie výhrady někteří představitelé amerického ministerstva obrany. Poukazují na to, že Rijád by získal přístup k citlivé americké technologii stealth, díky které jsou stroje jen obtížně zachytitelné radarem. Tuto technologii by pak Saúdská Arábie mohla podle nich sdílet s Čínou, která je hlavním americkým rivalem.
Stíhačky F-35 má ve výzbroji například Izrael, který je již nasadil v boji, mimo jiné proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy či při útocích na Írán.
Tento typ strojů se rozhodly koupit mimo jiné Německo nebo Česká republika. Pořízení 24 strojů schválila vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. První letouny pro ČR mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by pak měla armáda získat do roku 2035.
Nárok na tento typ letounů naopak nemá Turecko, ačkoli je členem Severoatlantické aliance. O možnost nakoupit je Ankara přišla kvůli reakci Spojených států na to, že si pořídila ruský systém protivzdušné obrany S-400.
Saúdové stojí o formální vztah s Izraelem, překážkou je Palestina
Trump také během setkání s princem opakovaně hovořil o skvělých vztazích mezi USA a Saúdskou Arábií, kterou označil za skvělého spojence a za zemi, které Washington věří. Prince Trump hned v úvodu oslovil jako starého a velmi dobrého přítele. Později ještě řekl, že bin Salmán je budoucí král a že se těší všeobecnému respektu. Bin Salmán svou návštěvu v Bílém domě přirovnal k nové kapitole vzájemných vztahů.
Bin Salmán také uvedl, že Saúdská Arábie chce být součástí abrahámovských dohod o normalizaci vztahů s Izraelem. Chce ale přitom zajistit i jasně vytyčenou cestu k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinské otázky. Trump označil jejich diskusi na toto téma za velmi dobrou a vyjádřil přesvědčení, že od prince obdržel pozitivní odpověď.
Korunní princ, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie, po boku Trumpa řekl, že oba vedli na toto téma konstruktivní diskusi. „Budeme na tom pracovat, abychom byli co nejdříve připraveni na správnou situaci, která to umožní,“ řekl bin Salmán s odkazem na cestu k dvoustátnímu řešení, aniž by se k přijetí dohod výslovně zavázal.
Trump navázal slovy: „Nechci použít slovo závazek, ale vedli jsme velmi dobrý rozhovor o abrahámovských dohodách. Mluvili jsme o jednostátním, dvoustátním (řešení), mluvili jsme o spoustě věcí.“ Oba budou o této věci nadále diskutovat, řekl Trump a dodal, že bin Salmán má z dohod „velmi dobrý pocit“.
„Chceme mír pro Izraelce, chceme mír pro Palestince. Chceme, aby v regionu žili v míru vedle sebe a uděláme vše pro to, aby ten den nastal,“ uzavřel korunní princ.
Washington se v rámci takzvaných abrahámovských dohod snaží zlepšovat vztahy mezi Izraelem a arabskými či převážně muslimskými zeměmi. Dohody vznikly za prvního Trumpova mandátu v roce 2020, vztahy s Izraelem na jejich základě dosud navázaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko, připojit se hodlá také Kazachstán.
Saúdská Arábie dlouhodobě podmiňuje navázání vztahů s Izraelem vznikem životaschopného samostatného Palestinského státu, což ale současná izraelská vláda, která se opírá o nacionalistické a náboženské strany, odmítá.
Saúdská Arábie také investuje ve Spojených státech šest set miliard dolarů (12,5 bilionu korun), oznámil Trump. Bin Salmán následně prohlásil, že investice zcela jistě dosáhne jednoho bilionu dolarů (20,8 bilionu korun). Podle Trumpa peníze půjdou do továren, společností nebo na burzu, což prý vytvoří mnoho nových pracovních míst.