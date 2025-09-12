Spojené státy stojí při svém spojenci z NATO a budou bránit každou píď aliančního území, řekla v pátek členům Rady bezpečnosti americká zástupkyně při OSN Dorothy Sheaová. O mimořádné zasedání rady požádalo Polsko poté, co jeho vzdušný prostor v noci na středu narušily ruské drony. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na jednání odmítl tvrzení, že Rusko cílilo na Polsko. Ruské drony, které ten den ruská armáda použila pro útok na ukrajinské cíle, podle něj neměly takový dolet, aby mohly dosáhnout polského území.
USA budou bránit celé území NATO, řekla americká zástupkyně při OSN
Sheaová připomněla, že Rusko v poslední době navzdory tvrzením o tom, že si přeje mír, zintenzivnilo své vzdušné útoky na Ukrajinu. „Takové akce, nyní s narušením vzdušného prostoru amerického spojence – ať už to byl záměr či ne – ukazují obrovské pohrdání dobře myšlenými americkými snahami tento konflikt ukončit,“ prohlásila americká diplomatka.
Její slova podle agentury Reuters zřejmě měla za cíl uklidnit americké spojence poté, co prezident Donald Trump ve čtvrtek poznamenal, že narušení polského vzdušného prostoru mohlo být omylem. Polské a alianční letouny většinu dronů sestřelily, bylo to poprvé, co síly NATO tímto způsobem zakročily nad územím členského státu aliance.
Polsko zaznamenalo devatenáct narušení svého vzdušného prostoru drony. Za plánovanou akci označili incident polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance.
Už před pátečním jednání Rady bezpečnosti se Spojené státy připojily ke společnému prohlášení západních států, které vyjadřuje obavy z průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru a které obviňuje Moskvu z porušení mezinárodního práva a Charty OSN. Toto prohlášení před mimořádným zasedáním Rady bezpečnosti OSN přečetl státní tajemník polského ministerstva zahraničí Marcin Bosacki.
Podle tvrzení ruského diplomata Varšava nepředložila důkazy, že by se skutečně jednalo o ruské zbraňové systémy, drony přiletěly z ukrajinského území. Ruský velvyslanec uváděl že ze záběrů z jednoho místa dopadu trosek lze usuzovat, že se jednalo o ukrajinskou techniku. Ruské drony podle něj mají dolet 700 kilometrů a tak prý nebylo technicky možné, aby se do Polska dostaly. Moskva podle něj má zájem o dialog s Varšavou, pokud prý jde Polsku skutečně o zklidnění místo zesilování napětí.