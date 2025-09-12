Polští představitelé odmítají tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohlo být omylem. Polsko a jeho spojenci poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu sestřelili nad polským územím cizí bezpilotní letouny.
Polsko odmítá Trumpovo tvrzení, že by průnik ruských dronů mohl být omyl
„Ne, to nemohl být omyl,“ prohlásil v pátek v televizi Polsat News náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk. „Sledujeme všechno, co se děje nad Ukrajinou, a závěry, k nimž na základě toho docházíme, jsou jednoznačné – při tak velkém útoku na Polsko nelze mluvit o omylu,“ sdělil dále.
„Také bychom si přáli, aby dronový útok na Polsko byl chyba. Ale nebyl. A my to víme,“ napsal polský premiér Donald Tusk.
Polsko, ale rovněž například představitelé Německa, Ukrajiny či Evropské unie předpokládají, že Rusko v noci na středu vyslalo bezpilotní stroje nad polské území záměrně. Například polský prezident Karol Nawrocki incident označil za ruskou provokaci s cílem vyzkoušet polské schopnosti a reakci za test mechanismu fungování v rámci NATO. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, natož o útok.
„Doopravdy tady panuje jeden jediný narativ od všech polských politiků, ať už vládních, nebo opozičních, kteří říkají, že šlo o záměr a šlo nejspíše o nějaký ruský test, který měl vyzkoušet připravenost nejen polské armády a polského letectva, ale například i to, jaká bude reakce Evropské unie nebo Severoatlantické aliance,“ shrnul zpravodaj ČT v Polsku Jan Řápek.
„Ne, to nebyl omyl,“ napsal ve čtvrtek v noci na sociální síti X v reakci na Trumpovo vyjádření polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. V pátek ráno šéf polské diplomacie přijel na předem neohlášenou návštěvu do Kyjeva a ve videu na síti X připomněl, že v noci na středu, kdy nad Polsko přiletělo devatenáct dronů, které označil za ruské, nad Ukrajinu přiletělo čtyři sta dronů a čtyřicet raket. „To nebyly omyly,“ zdůraznil před budovou polské ambasády.
Agentura Reuters ve čtvrtek bez dalších podrobností s odvoláním na člověka obeznámeného s věcí napsala, že zástupci polské armády navštíví Ukrajinu kvůli výcviku zaměřenému na sestřelování dronů.
V pátek večer SELČ se kvůli průniku dronů nad Polsko na žádost Varšavy mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. „Jde možná trochu o symbolické gesto. Polsko si přeje, aby opět zazněly argumenty a aby se opět do světa dostalo to, co se ve středu v noci stalo, aby to opět slyšely i další státy, nejen evropští spojenci. Byť se asi nepředpokládá, že by došlo k nějaké rezoluci právě proto, že Rusko by ji mohlo vetovat,“ vysvětlil Řápek.
Podle Šedivého zatím není zřejmé, zda šlo o úmyslný ruský pokus
K tvrzení amerického prezidenta i reakci polských politiků se vyjádřil také bývalý náčelník Generálního štábu AČR a armádní generál ve výslužbě Jiří Šedivý, podle něhož je potřeba zmírnit terminologii a vyjadřování na toto téma. „Skutečně není zcela zřejmé, do jaké míry to byl pokus a test a do jaké míry to bylo selhání,“ míní.
Některé indicie podle Šedivého ovšem naznačují, že ze strany Ruska mohlo jít o úmysl. Na to by podle něho ukazovalo například to, že šlo o poměrně velké množství prostředků. „Kdyby se to stalo jen jako technické selhání, tak není možné, aby se tak velké množství bezpilotních letounů pohromadě pohybovalo jedním směrem a do jednoho prostoru,“ upřesnil.
Šedivý ovšem zároveň dodal, že existují i indicie, které naznačují, že mohlo dojít k selhání. „Dovedu si představit, že prezident Trump dostal mnohem komplexnější informace než řada evropských lídrů,“ uvedl a dodal, že by s některými prohlášeními počkal do doby, kdy budou provedeny veškeré analýzy, což bude ještě nějakou dobu trvat.
Šedivý se vyjádřil i ke stavu protivzdušné obrany na východním křídle NATO. „Já si myslím, že my jsme lépe připraveni proti raketám a nadzvukovým letadlům. Na to jsme se vždycky připravovali a na to máme prostředky,“ sdělil s tím, že je ale potřeba doplnit systémy proti pomalým bezpilotním prostředkům, které manévrují v malých výškách.
Lipavský nechal předvolat ruského velvyslance
Průnik ruských dronů nad polské území se řeší i na diplomatické úrovni. Ruský velvyslanec v Česku Alexandr Zmejevskij obvinění ze středečního úmyslného narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odmítá. Šéf české diplomacie Jan Lipavský (za ODS) si ve čtvrtek velvyslance nechal předvolat.
„Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území Aliance budeme bránit,“ napsal ve čtvrtek Lipavský. Ruské diplomaty si předvolaly též Španělsko, Nizozemsko a Švédsko, Polsko tak u ruského chargé d'affaires učinilo už ve středu.
Ruská ambasáda sdělila, že na adresu Ruska od ministrova náměstka Jana Mariana (STAN) zazněla obvinění z úmyslného narušení polského vzdušného prostoru. Podle velvyslanectví se neprokázalo, že drony patřily ruským ozbrojeným silám, a vyšetřování incidentu stále pokračuje. Podle Varšavy ovšem o ruské bezpilotní letouny šlo.
„Česká strana byla informována o připravenosti ministerstva obrany Ruské federace vést konzultace s ministerstvem obrany Polské republiky v souvislosti s incidentem,“ uvedlo dále ruské velvyslanectví.
Zmejevskij podle ambasády navrhl, aby se „čeští partneři zamysleli nad tím, kdo z tohoto incidentu, stejně jako z hysterie, která se kolem něj rozpoutá, má skutečně prospěch“. „Rozhodně to není Rusko,“ tvrdí velvyslanectví.
Zmejevského nechal Lipavský předvolat také v únoru kvůli výhrůžkám senátorce Miroslavě Němcové (ODS) od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahoval výzvu k opětovné blokádě Leningradu. Zmejevskij byl předvolán na ministerstvo také kvůli ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města nebo kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu.
Polsku nabízejí pomoc země NATO
Některé země Severoatlantické aliance po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany.
Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š, podle čtvrtečního vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by tak mohlo učinit do tří dnů.
- Svět
- Polsko
- Rusko
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Drony
- Donald Trump
- Vzdušný prostor
- Jan Lipavský
- Alexandr Zmejevskij
- Bezpilotní letouny
- Velvyslanec
- Jan Marian
- STAN
- Jana Černochová
- ODS
- Miroslava Němcová
- NATO
- Cezary Tomczyk
- Ukrajina
- Radoslaw Sikorski
- Rada bezpečnosti OSN
- Mi-171Š
- Protivzdušná obrana
- Polská armáda
- Severoatlantická aliance
- Hlavní události
- Výběr redakce
- Výběr
- Donald Tusk
- Karol Nawrocki
- Jiří Šedivý