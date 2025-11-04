Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT


Při pádu společnosti Glocin zmizely miliardy korun a o peníze přišly tisíce lidí. Firma slibovala vysoké zhodnocení investic, ale teď je v insolvenci. O jejím pádu se mluví jako o historickém krachu. Oklamaní klienti i policisté říkají, že mohlo jít o takzvané letadlo. Tedy že firma ve skutečnosti peníze neinvestovala, ale žila jen z příjmů od nových klientů. A když zdroje vyschly, padla. Stál za ní mimo jiné i člověk, který byl v minulosti souzen v případu Radovana Krejčíře. Pozadí jednoho z největších krachů současnosti rozplétali Reportéři ČT Barbora Loudová a Petr Vodseďálek.

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

Politici na kardinála Dominika Duku vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) byl významnou osobností nejen katolické církve, ale i veřejného života. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ho vnímal jako muže pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život. Bývalý prezident Miloš Zeman si Duku pamatuje jako laskavého a moudrého kněze.
Při pádu společnosti Glocin zmizely miliardy korun a o peníze přišly tisíce lidí. Firma slibovala vysoké zhodnocení investic, ale teď je v insolvenci. O jejím pádu se mluví jako o historickém krachu. Oklamaní klienti i policisté říkají, že mohlo jít o takzvané letadlo. Tedy že firma ve skutečnosti peníze neinvestovala, ale žila jen z příjmů od nových klientů. A když zdroje vyschly, padla. Stál za ní mimo jiné i člověk, který byl v minulosti souzen v případu Radovana Krejčíře. Pozadí jednoho z největších krachů současnosti rozplétali Reportéři ČT Barbora Loudová a Petr Vodseďálek.
Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
Babiš složil koalici se stranami z pravého okraje, píší německá média

Vítěz českých sněmovních voleb Andrej Babiš vytvořil se dvěma stranami z pravého okraje politického spektra koalici, která bude kritická k Evropské unii a další pomoci Ukrajině. Napsala to německá média poté, co ANO, SPD a Motoristé v pondělí podepsali koaliční smlouvu. „Špinavou práci“ podle nich nechal pravděpodobný příští premiér Babiš na prezidentu Petru Pavlovi.
Zemřel kardinál Dominik Duka

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.
Kvůli poruše napájení nejezdila linka metra B v úseku Florenc – Černý most

Kvůli poruše trakčního vedení v úterý ráno téměř dvě hodiny nejezdilo pražské metro na lince B v úseku Florenc – Černý most, oznámil pražský dopravní podnik. Dopravce jako náhradu prodloužil některé linky autobusů z Černého Mostu na Lehovec a odtud posílil provoz tramvají do centra.
Ministr sportu se bude věnovat i růstu věku dožití ve zdraví, říká Šťastný

Ministr sportu bez portfeje bude existovat, protože je potřeba propojovat řadu agend spadajících pod školství, obranu či zdravotnictví, řekl v Interview ČT24 šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Konkrétně zmínil řešení primární prevence či snahu o dožití ve zdraví ne 61 let, ale třeba 70 let jako ve Švédsku. V pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou uvedl, že jména nových ministrů budou známa do konce listopadu. K programovému prohlášení řekl, že se do něj Motoristům podařilo dostat například nezvyšování dluhu či daní. Zdůraznil i trajektorii snižování deficitu státního rozpočtu směrem k vyrovnanosti. „Netvrdíme, že vyrovnaný rozpočet bude za čtyři roky. Situace není růžová," dodal. Ústupek Motoristů vidí u inkluze, kde chtěli její zrušení – místo toho má dojít k její zásadní revizi.
Inovativní léčbu rakoviny mozku začala proplácet pojišťovna

Léčbu nejzhoubnějšího nádoru na mozku – glioblastomu – začala proplácet pojišťovna. Jde o inovativní metodu, která dokáže prodloužit život. Podle lékařů pacient musí splnit daná kritéria.
