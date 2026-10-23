Plyn na trhu výrazně zdražuje. Víc stojí také dřevo a uhlí

Plyn prudce zdražuje. Jeho velkoobchodní cena se tento týden poprvé za téměř čtyři roky dostala na devadesát eur za megawatthodinu. Ceny energií rostou kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu. Situaci navíc komplikují relativně nízké zásoby plynu v Evropě. Zdražují také tuhá paliva a poptávka po nich roste.
Karel Blahuta pronajímá osm bytů. Ceny energií si u dodavatelů pravidelně fixuje, zdražování se proto neobává. „Fixuju klasicky na tři roky,“ řekl. Dodavatelé nakupují energie s předstihem, změny velkoobchodních cen se proto do jejich ceníků promítají se zpožděním. Zájem zákazníků o fixace ale roste.
„Zvlášť to vidíme ke konci roku. Na jednu stranu je tříletá fixace nejvýhodnější, na druhou stranu zákazníci často sahají po dvouleté fixaci, protože to považují za nějaké rozumné období,“ vysvětlil mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.
„Dlouhodobě české domácnosti v těch nejistých dobách začínají vždy víc preferovat fixace, platilo to jak po té energetické krizi po začátku války na Ukrajině, tak to platí i v současnost,“ poznamenal mluvčí ČEZ Ondřej Svoboda.
Cena plynu se od února téměř ztrojnásobila
Cena plynu vystoupala k devadesáti eurům za megawatthodinu. To je téměř třikrát více než v únoru, před začátkem konfliktu na Blízkém východě. „Hlavním důvodem byl nedostatek plynu, panika na trhu, a to způsobilo to, že začal plyn zdražovat. Ten trend se zatím nezměnil. Dodávky jsou omezené ze světa, a protože se plyn nakupuje na burze, tak ta burza bohužel reaguje negativním způsobem na podobné jevy,“ vysvětlil ředitel energetické sekce společnosti Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok.
Vysoká zůstává také cena ropy, jejíž dodávky jsou nadále nejisté. „Trh aktuálně využívá rozpouštění zásob, na kterém se dohodly země G7, ale samozřejmě to má omezenou platnost, to nebude trvat věčně. Trh stále naráží na velmi drahou přepravu, na velmi vysoké ceny pojištění,“ řekl analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
Situace se promítá také do cen benzinu a nafty. Na tuzemských čerpacích stanicích je od začátku měsíce reguluje stát. Ceny pohonných hmot začaly znovu prudce růst v září. Meziročně zdražily o 37 procent. Vládní opatření mají platit po celý říjen, kabinet ale zvažuje jejich prodloužení.
„Zatím nevidím moc prostor to opatření opustit, protože se ceny benzinu pořád pohybují tam, kde pohybují,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Pohonné hmoty budou zřejmě zdražovat i v příštím týdnu. O případném prodloužení regulace bude vláda jednat v pondělí.
Zdražování se promítá i do cen elektřiny
Evropské zásobníky plynu jsou naplněné v průměru ze 75 procent. Česko je se 77 procenty mírně nad evropským průměrem.
Rostoucí ceny zemního plynu se zároveň téměř okamžitě promítají do velkoobchodních cen elektřiny. Ta se aktuálně obchoduje za zhruba 3700 korun za megawatthodinu, zatímco před rokem to bylo asi 2300 korun. Velkoobchodní ceny se postupně promítají také do ceníků dodavatelů. Domácnosti, které uzavírají nové smlouvy, už zdražení pociťují. V říjnu výrazně vzrostly nabídkové ceny elektřiny i plynu.
S výběrem výhodnější nabídky mohou zákazníkům pomoci různé srovnávače. Jeden z nich provozuje na svém webu Energetický regulační úřad. Nově zveřejnil takzvaný energetický kompas. Ten hodnotí například kvalitu nabídky, rychlost zákaznického servisu nebo stabilitu dodavatelů.
Roste zájem o uhlí i palivové dřevo
Zdražují také tuhá paliva a poptávka po nich roste. Zatímco dříve se lidé uhlím a dřevem zásobovali především v létě, nyní je nakupují celoročně.
Nejprodávanějším druhem uhlí pro domácnosti je podle Jana Štefla z Uhelných skladů Pelhřimov ořech 2. Jeho cena vzrostla. Uhlí se nyní rozváží po celý rok a sklady ho mají zatím dostatek.
To zásoby suchého dřeva například na pile v Rozsochatci na Havlíčkobrodsku naopak postupně ubývají. Největší zájem je o smrkové dřevo. Nejlevněji vyjde sypané, zatímco rovnané dřevo na paletách je dražší.
S rostoucími cenami dřeva přibývá také krádeží. Z lesa u obce Horní Dlužiny na Světelsku se podle policie pokusil sedmačtyřicetiletý muž odvézt dřevo. Objednal si nákladní soupravu, ještě před jejím odjezdem ale na místo dorazili policisté. „Na nákladní soupravě bylo víc než 30 kubíků smrkového dřeva v hodnotě přes 100 tisíc korun,“ řekla policejní mluvčí na Vysočině Monika Lébrová.
Se zloději má zkušenosti také hajný Hynek Myslivec z Hradce Králové. „V zimě, když byl sníh, bylo vidět, že přijelo auto s vozíkem a kus ze skládky mi zmizel,“ popsal. Kulatina zloděje láká nejvíce. Lesníci proto místo pravidelně kontrolují. „Je dobré se občas ukázat v lese i navečer, když děláme myslivost,“ poznamenal.
Lesy hlídají i drony
V době kůrovcové kalamity se kubík smrkového dřeva prodával za necelých tisíc korun. „Oproti ceně v kalamitě je dnes cena znatelně vyšší, je to třeba trojnásob čtyřnásob,“ řekl vedoucí výroby společnosti Chodská lesní Domažlice Pavel Štětina.
Majitelé proto své lesy hlídají, ať už namátkovými obchůzkami, nebo pomocí dronů. Lesy ČR jen za první pololetí evidují 46 krádeží se škodou přesahující 800 tisíc korun. „Odvozní místa a skládky dříví nám hlídají fotopasti a namátkově do klád instalujeme GPS čipy,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Drony vybavené termokamerou pak plní dvojí úlohu – pomáhají kontrolovat stav lesa a zároveň odhalovat pohyb lidí.