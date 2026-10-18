Ceny plynu a energií stoupají, řadu domácností nutí šetřit

Velkoobchodní ceny plynu a elektřiny stoupají. To se postupně začíná propisovat do ceníků pro spotřebitele. Hlavně u nově uzavíraných smluv. Drahé energie tak znovu nutí řadu domácností šetřit. Část z nich ceny elektřiny a zemního plynu fixuje. Další se snaží získat výhodnější nabídku změnou dodavatele.
Klára Pirklová vypere i dvě pračky denně. „Oblečení dětí už je dospělácká velikost,“ říká a dodává, že právě praní je jednou z věcí, které náklady navyšují. Pirklovi mají čtyři dospívající děti. Nejmladšímu je deset, nejstaršímu šestnáct. Jak rostou, zvyšují se i náklady na provoz domácnosti.
Rodina tak postupně hledala, kde ušetřit. Od času praní přes úsporné hlavice na vodu až po vytápění. „Jsme studený odchov. Topíme na hodně málo, na nějakých 20 až 21 stupňů,“ popisuje Pirklová. Kombinují plyn a elektřinu. Tu jim už dva roky z velké části vyrábí solární panely na střeše domu.
Ti, kteří odebírají elektřinu ze sítě, očekávají zdražení. Dodavatelé energií se sice snaží ceny u stávajících klientů držet. S tím jak rostou velkoobchodní ceny energií, i oni postupně ceníky upravují. V posledních měsících někteří zdražili zpravidla nově uzavřené smlouvy.
Společnosti upravují ceníky
„My už jsme museli taky udělat některé drobné úpravy některých našich ceníků pro refixace – tam se to do konce roku týká jednotek procent našich zákazníků,“ říká mluvčí společnosti ČEZ Ondřej Svoboda. Společnost E.ON pak nabídky upravovala naposledy v září. „Co se týče nabídek pro nové zákazníky, tak ty se mění v souvislosti v průběhu roku častěji, tak jak se vyvíjí trh,“ vysvětluje mluvčí firmy Lubomír Bludný. „V případě elektřiny se nové fixace zvedly v průměru a celkové ceně asi o pět procent. V případě plynu to bylo průměrně o devět procent,“ popisuje mluvčí společnosti PRE Karel Hanzelka.
Kvůli nejistotě roste zájem o fixace cen. Nejčastěji si domácnosti volí dvou až tříleté kontrakty. „Oni si můžou znovu zasmluvnit – takříkajíc refixovat – klidně s předstihem jednoho roku a určitě bych jim to doporučil, protože spíše než čekat na konec konfliktu, který je vzdálený a nejistý, se vyplatí raději pozdě než později. Zatím ty nabídky dodavatelů jsou pořád ještě přijatelné,“ říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
Další možností jak ušetřit je změna společnosti. Přechodem k novému dodavateli lze ročně uspořit několik tisíc. „Pokud bychom se podívali na elektřinu, tam většinou, pokud ji máme jenom na svícení, pro běžné spotřebiče, běžně se dostáváme na úsporu dva až pět tisíc korun za rok,“ ilustruje energetická analytička ze společnosti Revido Kristýna Bajer.
Pokud elektřinou topí, nová smlouva jim může ušetřit zhruba dvojnásobek. Pro jiného dodavatele energie se za prvních devět měsíců roku rozhodlo přes 275 tisíc domácností. Meziročně o zhruba dvacet tisíc víc.
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