Po Hormuzském průlivu je aktuálně druhou nejnebezpečnější námořní trasou Černé moře. Rusko tam v noci na čtvrtek zaútočilo na další dvě dopravní lodě. Plavily se s nákladem 100 tisíc tun obilí z ukrajinského přístavu Oděsa. Turecko se pokouší vzkřísit dohodu o obnovení chráněného dopravního koridoru. Naráží ale na nezájem Moskvy.
Třicet jedna námořníků zachránilo před týdnem u vlastních břehů bulharské námořnictvo. Dvě lodě se potopily. Jen letos eviduje OSN přes tři stovky takových útoků. Zahynulo nejméně čtyřicet lidí. Černé moře, rozlohou pětkrát větší než Česko, je přitom oblastí s intenzivní nákladní dopravou.
„Tyto útoky provádí Rusko. Musíme zajistit, aby pochopilo, že je to nepřijatelné,“ konstatoval americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker.
Podle analýz stojí Moskva jen od září za devadesáti procenty útoků. Cílem je ochromit vývoz ukrajinského zrna, klíčového finančního zdroje bránící se země. Stejnou motivaci mají zase ukrajinské údery proti ruským tankerům.
Zatím marné snahy o obilnou dohodu
Bospor je jedinou cestou z Černého moře do světových oceánů. Letos tudy proplulo o tři pětiny méně lodí s pšenicí a kukuřicí než loni. Turecko i proto usiluje o vyjednání druhé takzvané obilné dohody.
První dohoda před čtyřmi lety umožnila vývoz téměř třiatřiceti milionů tun obilí. V červenci 2023 od ní ale Moskva odstoupila. Tento týden představilo Turecko na půdě OSN nový návrh, detaily ale zatím drží v tajnosti. Ankara usiluje o stabilitu vlastních obchodních tras, OSN argumentuje ohroženou potravinovou bezpečností afrických zemí.
Výkonný ředitel Světového potravinového programu OSN Luke Lindberg zdůraznil, že na trhy se letos nedostane asi deset milionů tun ruského a ukrajinského obilí. „To je množství, které by stačilo nasytit 44 milionů lidí,“ vypočetl.
Odmítavý postoj Moskvy se zatím změnit nedaří. „Nepřistoupíme na žádnou novou obilnou dohodu, která v praxi není ničím jiným než výměnou ukrajinských potravin za západní zbraně,“ prohlásila zástupkyně ruského velvyslance při OSN Anna Jevstignějevová.
„Ve srovnání se situací před dvěma či třemi lety bohužel vidím jen velmi malou šanci na dohodu,“ poznamenal politolog Serhat Güvenc z Univerzity Kadira Hase.
Pokud se útoky na lodě nezastaví, hrozí další růst cen potravin a prohloubení humanitární krize v zemích jako je Súdán, Libye nebo Somálsko.