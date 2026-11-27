Španělé v neděli v předčasných volbách zvolí poslance a senátory. Premiér Pedro Sánchez volby vyhlásil poté, co Kongres poslanců odmítl vládní dekrety na ochranu nájemníků. Rostoucí nájmy přivedly na podzim do ulic tisíce lidí a dostupnost bydlení se s migrací a korupčními kauzami v premiérově okolí stala jedním z hlavních témat kampaně. Ve většině průzkumů vede konzervativní Lidová strana (PP) před vládními socialisty (PSOE). Předseda lidovců Alberto Núñez Feijóo připouští koalici s krajně pravicovým Voxem.
Sánchez oznámil předčasné volby 5. října, tři dny poté, co jeho menšinová vláda v Kongresu poslanců neprosadila dva dekrety na ochranu nájemníků. Proti hlasovala i pravicová katalánská separatistická strana Junts. Podle ní by vládní opatření v konečném důsledku omezila nabídku nájemního bydlení.
Kabinet jimi chtěl reagovat na rostoucí nájmy a nejnovější vlnu protestů za dostupnější bydlení. Ty zesílily poté, co 23. září vystěhovali z madridského bytu 87letou Maricarmen Abascalovou, která v něm žila sedmdesát let. Nový majitel po ní místo dosavadních 500 eur (asi 12 tisíc korun) požadoval měsíční nájem 2650 eur (63 600 korun). Seniorka přitom pobírala důchod 1350 eur (asi 32 400 korun). Její právnička nakonec dojednala návrat do bytu, Abascalová ale zemřela v nemocnici ještě před podpisem nové smlouvy.
Protesty a „dekret Maricarmen“
Bezprostředně po vystěhování Abascalové se demonstranti na několik týdnů utábořili na madridském náměstí Puerta del Sol. Protesty pokračovaly i po rozpuštění parlamentu.
Dva největší odborové svazy pak na 11. listopadu svolaly první společnou celostátní generální stávku za čtrnáct let. Požadovaly dostupnější bydlení a vyšší mzdy. Stávku podpořily i nájemnické organizace. Demonstrovalo se v Madridu, Barceloně, Valencii, Zaragoze, Bilbau i dalších městech. Stávka omezila provoz hromadné dopravy, škol a některých služeb.
O den později schválila stálá deputace Kongresu poslanců, která po rozpuštění dolní komory vykonává některé její pravomoci, jeden z dekretů v přepracované podobě. Takzvaný dekret Maricarmen umožňuje za určitých podmínek odložit vystěhování zranitelných lidí, kteří nemají náhradní bydlení. Upravuje také pravidla pro krátkodobé nájmy a pronájem pokojů. Druhý dekret, který měl zavést automatické prodlužování nájemních smluv, deputace odmítla.
Těsný souboj PP a PSOE
V nedělních parlamentních volbách může hlasovat zhruba 38,7 milionu oprávněných voličů. Zvolí všech 350 členů Kongresu poslanců a 209 přímo volených senátorů. Přibližně 2,77 milionu oprávněných voličů žije v zahraničí. Ti mohli hlas poštou odeslat do 24. listopadu, osobně mohli hlasovat do 26. listopadu.
O podobě příští vlády rozhodne poměr sil v Kongresu poslanců. Sánchez usiluje o pokračování vlády vedené Španělskou socialistickou dělnickou stranou (PSOE). Jeho hlavním soupeřem je konzervativní Lidová strana (PP). Ta v roce 2023 získala nejvíc mandátů, vládu však nesestavila. Její předseda Alberto Núñez Feijóo připouští spolupráci s krajně pravicovým Voxem Santiaga Abascala.
Závěrečný průzkum agentury 40dB pro deník El País a rozhlasovou stanici Cadena SER přisuzuje lidovcům 31,8 procenta hlasů a socialistům 30,9 procenta. Obě média průzkum zveřejnila 23. listopadu, v poslední den, kdy zákon před volbami dovoloval zveřejňovat výsledky průzkumů. Rozdíl mezi PP a PSOE se vejde do statistické chyby. Vox by podle průzkumu skončil třetí se ziskem 17,3 procenta hlasů. Levicové koalici Frente Amplio, kterou vede bývalá barcelonská starostka Ada Colauová, průzkum přisoudil 3,9 procenta hlasů a šest mandátů.
Podle stejného průzkumu by lidovci, Vox a navarrská UPN získali v Kongresu poslanců dohromady 187 křesel, o jedenáct víc, než je potřeba k absolutní většině. Socialisté a Frente Amplio by měli dohromady 130 mandátů.
Ve váženém průměru předvolebních průzkumů deníku El País vedli lidovci o více než dva procentní body. Průměr jim přisoudil 31,4 procenta hlasů, socialistům 29,1 procenta a Voxu zhruba 18 procent.
Ceny bytů rostou rychleji než mzdy
Náklady na bydlení a nedostatek bytů, s nímž se Španělsko potýká dlouhodobě, patřily mezi hlavní témata volební kampaně, píše web RTVE. V listopadovém průzkumu Centra pro sociologický výzkum (CIS) zařadilo bydlení mezi tři největší problémy země téměř šest z deseti dotázaných.
Podle španělského statistického úřadu (INE) zdražily byty a domy mezi lety 2015 a 2025 zhruba o osmdesát procent. Průměrná hrubá roční mzda se však od roku 2015 do roku 2024 zvýšila o necelých 28 procent, uvádí INE.
Podle říjnové analýzy organizace Oxfam Intermón žije pod hranicí chudoby zhruba pětina pracujících, kteří si pronajímají byt za tržní cenu. Po zaplacení nájmu je to už každý třetí. Mezi pracujícími, kteří splácejí hypotéku, se po odečtení nákladů na bydlení pod touto hranicí ocitá zhruba každý desátý. Celkem se po zaplacení bydlení pod hranici chudoby dostává dalších asi 770 tisíc pracujících. Krize bydlení dopadá zvlášť silně na přistěhovalce a rodiny s nezletilými dětmi.
Drahé bydlení spolu se situací na trhu práce komplikuje mladým lidem osamostatnění. Loni se ve Španělsku stěhovali od rodičů v průměru ve 30,2 roku, téměř o čtyři roky později, než činil průměr Evropské unie. Podle Eurostatu dosáhla v září celková míra nezaměstnanosti ve Španělsku 10,3 procenta, zatímco v celé Unii činila 6,2 procenta. Podle španělského ministerstva práce byl navíc ve druhém čtvrtletí zhruba každý sedmý nezaměstnaný ve věku 15 až 24 let bez práce nejméně rok.
Co strany slibují v bydlení
Socialisté chtějí výstavbou a nákupem vytvořit státní fond sta tisíc bytů k prodeji nebo dlouhodobému pronájmu za dostupné ceny. Počítají také s prodloužením nájemních smluv. Levicová koalice Frente Amplio chce během dvanácti let zajistit 1,5 milionu veřejných bytů k dostupnému pronájmu a v oblastech s napjatým trhem zavést stropy nájemného.
Lidová strana slibuje výstavbu milionu bytů a domů za čtyři roky, píše RTVE. Dále chce zjednodušit povolování staveb a snížit daně lidem mladším čtyřiceti let při koupi prvního bydlení. Vox chce dát španělským občanům přednost při přidělování sociálních bytů a příspěvků na nájem.
Lidovci a Vox chtějí také urychlit vyklízení neoprávněně obsazených nemovitostí, ve Španělsku označované jako okupación. Realitní portál Idealista přitom ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 evidoval v Madridu 857 a v Barceloně 787 bytů a domů, které inzerenti nabízeli k prodeji jako obsazené. V Madridu tvořily 2,4 procenta nabídky na portálu, v Barceloně 3,1 procenta.
Pravicové voliče nejvíc trápí migrace
Migrace je ve Španělsku obvykle méně výrazným politickým tématem než jinde v Evropě. Podle amerického think tanku Council on Foreign Relations (CFR) ale letos patří k hlavním tématům volební kampaně.
Zatímco levicoví voliči nejčastěji uvádějí jako hlavní problém dostupnost bydlení, voliči pravice a středu vnímají jako největší problém migraci. Podle listopadového průzkumu organizace More in Common ji mezi tři největší problémy zařadilo 61 procent dotázaných na pravici a téměř polovina středových voličů.
Sánchezova vláda už v lednu oznámila, že lidem bez povolení k pobytu umožní požádat o legální pobyt a práci. Mimořádnou legalizaci spustila v dubnu a počítala s tím, že by jí mohlo využít asi půl milionu lidí. Zájem ale očekávání výrazně překonal, do konce června úřady přijaly přes 1,17 milionu žádostí. Kabinet opatření zdůvodňoval snahou omezit práci načerno.
Na konci července se spor vyostřil kvůli Ceutě, španělské exklávě v severní Africe, kam z Maroka přešly nebo připluly desítky tisíc lidí. Většina se v následujících dnech dobrovolně vrátila, ještě koncem září ale zůstávaly na plážích a v ulicích jednotky tisíc lidí. Vláda vyslala další policisty a vojáky.
Postup kabinetu ohledně migrace kritizovaly PP i Vox. Abascal označil příchod migrantů za „invazi“ a „válečný akt“, Feijóo mluvil o „okupaci“ Ceuty. Obě strany podpořily pochod, který 26. září v Madridu svolala pravicová platforma Sociedad Civil Española. Tisíce demonstrantů vládě vyčítaly, že nechrání hranice, a žádaly i předčasné volby.
S migračním náporem se dlouhodobě potýkají i Kanárské ostrovy, kam například v roce 2024 podle španělského ministerstva vnitra dorazilo po moři téměř 47 tisíc migrantů. Loni jejich počet klesl na necelých 18 tisíc, letos na podzim ale příjezdů znovu přibylo. Jen v první polovině listopadu dorazilo na souostroví přes jedenáct tisíc lidí, z toho zhruba deset tisíc na El Hierro.
Přístup stran k migraci
PSOE chce podle svého programu rozšířit legální možnosti pracovní migrace, usnadnit nábor pracovníků v zemích původu a posílit azylový systém. Frente Amplio chce dokončit letošní mimořádnou legalizaci pobytu a zavést trvalý postup pro vyřizování podobných žádostí.
Lidovci naopak chtějí plošné legalizace zakázat a povolení k pobytu na základě vazeb na Španělsko udělovat jen ve výjimečných případech. Pracovní migraci chtějí řídit ročními kvótami podle odvětví a bodovým systémem pro udělování víz. Vox chce možnost získat pobyt na základě těchto vazeb zrušit, vyhošťovat lidi bez povolení k pobytu a v Ceutě a Melille posílit ochranu hranic za účasti armády.
PP i Vox také chtějí zrušit zákon o demokratické paměti z roku 2022. Jeho ustanovení známé jako ley de nietos („zákon o vnoučatech“, pozn. red.) umožnilo získat občanství některým v zahraničí narozeným potomkům Španělů.
Duel se točil kolem kauz a povolebních dohod
„Je to kampaň, ve které jednoznačně převažuje ideologie,“ sdělila serveru BBC politoložka Cristina Mongeová z madridské Univerzity Complutense. „To znamená, že při rozhodování voličů hraje větší roli příslušnost k jednomu či druhému ideologickému bloku než hodnocení vládních výsledků nebo předkládaných návrhů.“
Bydlení, migrace a korupce podle analýzy veřejnoprávní RTVE dominovaly i televiznímu duelu z 19. listopadu. Předseda lidovců Feijóo napadal vládu kvůli soudním kauzám a vyčítal jí také postup po letošních železničních neštěstích. Při lednové srážce vlaků u Adamuzu zahynulo 46 lidí, při říjnové srážce u Urdy v provincii Toledo 69.
Sánchez hájil výsledky kabinetu prognózou Evropské komise, podle níž má španělská ekonomika letos vzrůst o 2,6 procenta. Poukázal také na to, že v říjnu evidoval systém sociálního zabezpečení přes 22,6 milionu pracujících. Varoval před vládou lidovců s krajně pravicovým Voxem a Feijóovi vytkl, že tam, kde lidovci vládnou, podle něj omezují opatření na podporu rovnosti žen a mužů a krátí pomoc obětem genderově podmíněného násilí.
Feijóo zase premiérovi vyčítal korupční kauzy někdejších představitelů jeho strany. Jednou z nejsledovanějších kauz je nákup roušek během pandemie. Nejvyšší soud v červnu odsoudil bývalého ministra dopravy Josého Luise Ábalose k čtyřiadvaceti letům a třem měsícům vězení a jeho někdejšího poradce Kolda Garcíu k devatenácti letům a osmi měsícům. Soud je uznal vinnými mimo jiné z úplatkářství a zpronevěry. Sánchez se během debaty omluvil za případy korupce a připustil, že důvěřoval lidem, kterým důvěřovat neměl.
Pozornost přitahuje i samostatný případ premiérovy manželky Begoñi Gómezové, která má stanout před soudem mimo jiné kvůli obvinění z obchodování s vlivem, píše BBC. Gómezová pochybení odmítá. Sánchez označuje tento případ za součást politického boje vedeného prostřednictvím soudů.
Sestavování budoucí vlády
O tom, kdo sestaví příští vládu, nemusí rozhodnout jen pořadí stran. Před třemi lety získali nejvíc mandátů lidovci, vládu ale sestavit nedokázali a premiérem se stal Sánchez. Pokud letos pravicová většina nevyjde, mohou znovu rozhodnout regionální strany.
Po volbách navrhne král na základě konzultací se zástupci stran kandidáta na premiéra. Ten představí program své vlády a požádá Kongres poslanců o důvěru. V prvním hlasování potřebuje nejméně 176 hlasů. Pokud tolik hlasů nezíská, poslanci o něm hlasují po 48 hodinách znovu. Tentokrát stačí víc hlasů pro než proti. Kandidáta, který získá důvěru, král jmenuje premiérem a na jeho návrh pak jmenuje ministry. Pokud důvěru nezíská žádný kandidát do dvou měsíců od prvního hlasování, král rozpustí obě komory parlamentu a vyhlásí nové volby.
Před třemi lety získaly katalánské Junts a ERC a baskické PNV a EH Bildu dohromady pětadvacet mandátů a pomohly Sánchezovi k většině 179 hlasů. Součástí dohody s Junts byla amnestie z roku 2024, kterou chtějí lidovci zrušit. Na jejím základě bylo například zastaveno trestní řízení proti bývalému katalánskému premiérovi Carlesi Puigdemontovi. Ten oznámil, že se do Španělska vrátí 12. prosince, píše RTVE.
Baskické strany letos varují, že vláda PP s Voxem může ohrozit baskickou samosprávu, zástupkyně lidovců to však odmítla. Pokud si PP a Vox zajistí společnou většinu a dohodnou se, hlasy regionálních stran k prosazení premiéra potřebovat nebudou. Při těsnějším výsledku může být rozhodující i to, kdo se při hlasování zdrží.
Vox může podle CFR získat vliv i bez účasti ve vládě. V roce 2023 získal 33 mandátů a spolu s lidovci měl 170 křesel, o šest méně, než je potřeba k většině. Pokud letos posílí, může si vyjednat místa ve vládě, nebo stanovit podmínky, za nichž podpoří menšinový kabinet PP.
Feijóo v rozhovoru pro El País označil za nejlepší variantu vládu samotných lidovců, připustil však i koalici s Voxem. Obě strany spolu už vládly v několika regionech, v roce 2024 se ale jejich koalice rozpadly kvůli sporu o přijímání nezletilých migrantů bez doprovodu.
Možná změna zahraničního směřování
Vláda PP by podle analytiků Matthiase Matthijse a Rafaely Uzanové z amerického think tanku Council on Foreign Relations mohla nejvýrazněji změnit vztahy Španělska se Spojenými státy a Čínou. Sánchez od roku 2023 čtyřikrát navštívil Čínu a s prezidentem Trumpem se opakovaně dostával do sporů.
Madrid v roce 2025 jako jediný člen NATO odmítl zvýšit výdaje na obranu a související bezpečnostní oblasti na pět procent HDP do roku 2035. Sánchez uvedl, že k plnění španělských závazků vůči Alianci stačí 2,1 procenta HDP.
Trump pak 3. března letošního roku pohrozil zastavením obchodu se Španělskem poté, co Madrid odmítl Spojeným státům umožnit využití vojenských základen k operacím proti Íránu. Koncem března pak Španělsko uzavřelo svůj vzdušný prostor i americkým letounům zapojeným do těchto operací.
„Vítězství PP by nejspíš vedlo k užším vztahům s Washingtonem a chladnějším vztahům s Pekingem,“ píší Matthijs a Uzanová. Lidovci se zároveň v programu zavázali dál podporovat Ukrajinu, zachovat sankce proti Rusku a rozvíjet vztahy s Latinskou Amerikou.
Případná koalice PP a Voxu by se podle Carly Hobbsové z think tanku European Council on Foreign Relations mohla dostat do sporu kvůli obchodní dohodě EU s jihoamerickým blokem Mercosur. Lidovci dohodu podporují, Vox ji odmítá s tím, že by poškodila španělské zemědělce.
Podle analytiků CFR by případné vítězství PP mohlo znamenat začátek širšího posunu doprava před prezidentskými volbami ve Francii a parlamentními volbami v Polsku, které se mají konat v roce 2027.