Péter Magyar před půl rokem vystřídal Viktora Orbána v čele maďarské vlády a slíbil zemi zbavit korupce i mocenských struktur vybudovaných za předchozího kabinetu. Nová vláda už prosadila řadu změn, maďarské úřady vyšetřují některé bývalé představitele Orbánova režimu a zemi se otevřela cesta k části evropských peněz. Zároveň ale postup nového kabinetu vyvolává otázky, zda při obnově právního státu sám nepřekračuje jeho hranice.
Maďarsku již půl roku vládne Magyarův kabinet. Jím vedená strana Tisza v dubnových volbách získala ústavní většinu a ukončila tím šestnáctiletou snahu bývalého premiéra Orbána o přestavbu maďarského politického systému v takzvanou neliberální demokracii. Ta kromě proměny právního či mediálního prostředí zahrnovala i rozsáhlou korupci a útoky na menšiny.
Magyar krátce po převzetí premiérské funkce zopakoval své předvolební heslo o změně celého režimu a slíbil očistit zemi od orbánismu. Podle jeho červnového prohlášení měla vládní operace, na jejímž konci by mělo být uvolnění zmražených unijních prostředků pro Budapešť, trvat měsíce.
Ani po šesti měsících Magyarovy vlády však tyto snahy nekončí. Evropská unie, která Maďarsko pod Orbánovým vedením často kritizovala, sice pokrok uznává, zůstává ale ostražitá.
Pohodlná většina na změny
Magyarova Tisza zvítězila ve volbách do jednokomorového parlamentu 12. dubna se ziskem 141 z celkových 199 mandátů a výrazně tak předstihla Orbánem vedený Fidesz, který získal pouhých 52 křesel. Do té doby opoziční strana dosáhla na dvoutřetinovou většinu, což jí umožnilo kromě běžných zákonů měnit i ústavní pořádek.
Jak upozorňuje analytik Thomas Carothers z Carnegie Endowment, Orbánova vláda využila svou dlouholetou ústavní většinu k vybudování rozsáhlého systému politického vlivu a klientelismu. Magyar nyní disponuje podobně silným mandátem, aby jej rozebral.
Jedním z hlavních nástrojů nové vlády se stal Národní úřad pro ochranu a vymáhání majetku (NVVH). Nová instituce získala pravomoci prověřovat nakládání s veřejným majetkem a pátrat po prostředcích, které měly být podle vyšetřovatelů v minulosti nezákonně převedeny do soukromé sféry.
Zatím nejvýraznějším z případů NVVH se v listopadu stalo zabavení hotovosti v hodnotě přes 446 milionů korun, popisuje Reuters. „Vyšetřovatelé našli velké množství hotovosti zakopané v lesích, ukryté v zemědělských budovách, skladech a v obytném objektu a uložené v trezoru na cennosti na odlehlém místě,“ uvedl úřad s tím, že koordinované prohlídky proběhly po celé zemi. Případ se týká i někdejšího ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka, který vinu odmítá.
Podle vyšetřovatelů existuje podezření, že Seszták a tehdejší šéf maďarského státního správce majetku v letech 2015 až 2018 přijali od zástupců dodavatelských firem více než jedenáct miliard forintů (zhruba 720 milionů korun) na úplatcích. Peníze měly souviset se zakázkami státního autobusového dopravce Volánbusz. Zátah je součástí protikorupční kampaně, kterou Magyar nazval Operací Očistec.
Nejde navíc o jedinou kauzu. Vyšetřování se týkají také dalších bývalých ministrů Orbánovy vlády či někdejšího guvernéra maďarské centrální banky Györgye Matolcsyho. Vazebně stíhaní jsou rovněž bratr bývalého premiéra Áron Orbán se svou přítelkyní. Spolu s dalšími dvěma lidmi jsou podezřelí z toho, že za úplatu pomáhali vietnamským občanům dostat se do Unie.
Další změnou týkající se protikorupční kampaně je připojení Maďarska k úřadu Evropského veřejného žalobce, jehož členským státem se země stala letos v srpnu. Úřad nicméně začne v zemi fakticky působit až poté, co bude jmenován žalobce pro tuto zemi. Podle Komise by měl tento krok nastat až v příštím roce.
Jedním z dalších kroků bylo také zrušení šestnácti veřejně prospěšných majetkových nadací, které nevykonávaly vysokoškolskou činnost. Podle maďarské vlády se díky tomu do přímé kontroly státu vrátil majetek v účetní hodnotě 1,28 bilionu forintů (asi 83,91 miliardy korun).
Opatrnost při hodnocení ústavních změn
Proměna institucí zahrnovala i zásah do ústavy. Tiszou dominovaný parlament letos v červenci přijal její sedmnáctý dodatek, kterým kromě úprav fungování justice a ústavního soudu ukončil mandát Orbánem dosazeného prezidenta Tamáse Sulyoka. Komora následně v srpnu do úřadu zvolila emeritního předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku.
Některé tyto změny odborníci hodnotí pozitivně. Soudci podle lidskoprávní organizace Amnesty International získali větší vliv při výběru vedení zásadních institucí justice a ústavní soudci mají nově volit svého předsedu. Obnovena byla rovněž pravomoc ústavního soudu, jenž mu umožňuje přezkoumávat některé rozpočtové zákony.
Amnesty International ale současně kritizovala způsob a postup, jakým byly změny přijaty. Návrh rozsáhlé ústavní novely nebyl předložen k veřejné konzultaci, jak to vyžaduje zákon, a na neregulovaný veřejný dialog tak zbývalo pouze pět dnů, přičemž jeho vyhodnocení není zákonem upraveno, uvedla organizace ve své analýze. Předčasné ukončení mandátu hlavy státu a současně čtyř ústavních soudců navíc podle ní vyvolává pochybnosti o právní jistotě a nezávislosti institucí.
Podobné výhrady vyjmenovává i Carothers, podle něhož se nová vláda ve snaze o rychlou transformaci někdy vyhýbá potřebným debatám a postupuje nadmíru konfrontačně. Premiérův důraz na tvrdost a bojovnost, která podle analytika hraničí s panovačností, může v zemi, jež se teprve vzpamatovává z dlouholeté koncentrace moci, vyvolávat obavy.
Carothers zároveň připomíná, že Magyar dokázal v některých případech uznat vlastní chybu a přehodnotit nevydařené nominace na určité posty. To je podle něj sice rozdíl oproti Orbánovu způsobu vládnutí, nejedná se však o záruku, že nové instituce budou plnit své kontrolní funkce.
Konec mediální hegemonie?
Oblastí, kde se výrazně podepsala Orbánova éra, bylo mediální prostředí. Podle odhadu International Press Institute (IPI) a Media and Journalism Research Center (MJRC) měl Fidesz před letošními volbami přímý nebo nepřímý vliv přibližně na osmdesát procent mediálního trhu v zemi.
Magyarovo vítězství podle mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) představuje jedinečnou příležitost k „prolomení patové situace v oblasti svobody tisku, kterou způsobil Orbán“.
Organizace monitorující svobodu médií ve světě na situaci v Maďarsku dlouhodobě upozorňovala. Podle jejího Indexu svobody tisku se země od roku 2010 propadla o 51 příček a v dubnu 2026, tedy ještě před nástupem nové vlády, se umístila na 74. pozici ze 180 zemí světa.
Nová vláda v červnu prosadila rozsáhlou změnu mediálního zákona. Změnila strukturu veřejnoprávního vysílání, zavedla nezávislou radu pro dohled nad veřejnoprávními médii a upravila způsob výběru jejich vedení. Národní tisková agentura MTI se navíc organizačně oddělila od provozovatele veřejnoprávního vysílání.
Nová pravidla počítají se zastoupením vládních a opozičních nominantů i kandidátů profesních organizací. Přinášejí také veřejná výběrová řízení, transparentnější financování a podrobnější záruky redakční nezávislosti. Ve svém znění tak představují výrazný odklon od systému, v němž byla média soustředěna pod politicky kontrolovanou strukturou, popisuje analýza IPI a MJRC.
První zkušenosti s novou vládou však ukázaly, že samotná změna zákona nestačí. Výběr některých členů nové mediální rady kritizovaly profesní organizace kvůli nedostatečné transparentnosti. Podle monitorovací zprávy navíc premiér Magyar zasáhl do dvou personálních nominací ve veřejnoprávních médiích a jejich původní výběr byl následně změněn.
Problematická je rovněž přetrvávající koncentrace vlastnictví mediální nadace KESMA, upozorňuje IPI a MJRC. Tu v roce 2018 založili lidé z Orbánova okolí a dodnes sdružuje stovky médií spojených s předchozím režimem.
Evropský parlament nemá jasno
Proměna země byla 24. listopadu tématem v Evropském parlamentu. Ten debatoval o stavu právního státu v Maďarsku po dubnových volbách. Europoslanci ocenili reformní kroky nové vlády, frakce se však neshodují na tom, zda s Budapeští ukončit sankční řízení podle článku 7. V prosinci by měl parlament přijímat rezoluci, která může další postup ovlivnit.
Řízení proti Maďarsku spustil Evropský parlament v září 2018. Důvodem byly obavy z porušování základních hodnot Unie, jako oslabování nezávislosti justice, omezování svobody médií a zásahů do práv menšin za vlády premiéra Orbána. Maďarsku hrozily sankce, jako je pozastavení hlasovacích práv v Evropské radě – k tomu však nedošlo.
O ukončení sankčního řízení usiluje především středopravicová Evropská lidová strana (EPP), jejíž součástí je právě Magyarova Tisza. Největší politická skupina v Evropském parlamentu, tvrdí, že Maďarsko již neporušuje základní hodnoty. „Dlouholeté škody se nedají odčinit během pouhých šesti měsíců (…), ale pokrok je třeba uznat,“ řekl švédský europoslanec EPP Tomas Tobé.
Ostatní frakce zůstávají ostražité. Ačkoli jsou současné reformy důležité, nestačí k tomu, aby se dalo říci, že nehrozí ohrožení právního státu, prohlásil Krzysztof Śmiszek z frakce socialistů a demokratů (S&D). Podobně se vyjádřil Daniel Freund z frakce Zelených a dodal, že Maďarsko stále nedodržuje rozhodnutí EU v oblasti azylu.
Část problémů přetrvává, upozorňuje Komise
Evropská komise při té příležitosti na půdě parlamentu ocenila dosavadní reformy, zároveň ale upozornila, že řada problémů přetrvává.
Komisař pro spravedlnost Michael McGrath označil za významný pokrok především posílení protikorupčních mechanismů, změny v justici a zlepšení ochrany základních práv či akademických svobod. Podle něj se začínají obracet roky demokratického úpadku, které Maďarsko zažívalo za předchozí vlády.
Současně však komisař upozornil na nedostatky při přidělování soudních případů, nedostatečný dohled nad tajným sledováním osob nebo netransparentní rozdělování státní reklamy mezi média. Problémem zůstává také omezený přístup veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými penězi.
Evropská komise 23. září navrhla uvolnit 4,2 miliardy eur (asi 102,71 miliardy korun) pro Maďarsko z kohezních fondů, které byly zablokovány kvůli obavám z porušování principů právního státu. Rada EU následně 13. října ochranná opatření zrušila.
Finanční prostředky z kohezní politiky EU představují program zaměřený na podporu hospodářských, sociálních a územních reforem v členských zemích s nižšími příjmy. Maďarsko bylo spolu s Polskem, Itálií a Rumunskem jejich hlavním příjemcem. Unie v roce 2022 zmrazila 55 procent těchto prostředků kvůli obavám z korupce a nekalých praktik při zadávání veřejných zakázek v Orbánově vládě, které představovaly riziko pro „finanční zájmy EU“.
Maďarské univerzity také znovu získaly přístup k programům Erasmus+ a Horizon Europe. Komise změny odůvodnila zlepšením pravidel veřejných zakázek, protikorupčního rámce a prevence střetu zájmů. Nejde ovšem o automatické uvolnění všech evropských prostředků, které byly zemi v minulosti pozastaveny.
Evropská komise ocenila také říjnové odstranění některých diskriminačních ustanovení z takzvaného zákona o ochraně dětí, která byla v rozporu s právem EU a omezovala práva LGBTQ+ osob. Podle Komise nicméně přetrvávají další překážky pro činnost nezávislých občanských organizací.
Magyarova vláda tak za půl roku dokázala změnit řadu pravidel, která se zdála být za Orbána pevnou součástí maďarského politického systému. Získala zpět část evropské důvěry, zahájila vyšetřování významných kauz a zasáhla do struktury médií i veřejných institucí.
- Svět
- Maďarsko
- Péter Magyar
- Viktor Orbán
- Miklós Seszták
- György Matolcsy
- Tamás Sulyok
- Michael McGrath
- Krzysztof Kieślowski
- Daniel Freund
- Tisza
- Fidesz
- Evropská unie
- Evropská komise
- Evropský parlament
- Evropský veřejný žalobce
- Evropská lidová strana
- Amnesty International
- Reportéři bez hranic
- Korupce
- Právní stát
- Svoboda médií
- Ústavní reforma
- Kohezní politika
- Erasmus
- Výběr
- Výběr redakce
- V souvislostech