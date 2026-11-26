V Bruselu začal dvoudenní mimořádný summit Evropské unie, kde se bude jednat o klíčových konturách jejího víceletého rozpočtu. Možnou dohodu zatím komplikuje i spor o finanční podporu Ukrajiny. Český premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na summit sdělil, že nelze spojovat financování Kyjeva s rozpočtem Unie. Nizozemský premiér Rob Jetten naopak zmínil, že Ukrajina bude v příštích letech potřebovat více vojenské a finanční pomoc a žádná země EU se z toho nemůže vyvázat.
Babiš řekl, že Česko potřebuje peníze z kohezních fondů na dostavbu dálnic a na zdravotnictví. „Česká republika bude za tyto peníze bojovat, 37 let od revoluce bohužel stále nemáme dálnici do Rakouska. Také musíme stavět nemocnice,“ uvedl Babiš.
Pokud jde o Ukrajinu, jsou podle něj důležitá zejména jednání o ukončení války. Zdůraznil, že je třeba „bojovat za mír“ na Ukrajině. Je podle něj nezbytné, aby EU byla u jednacího stolu, přičemž zmínil dohodu z neformálního summitu v Dublinu. Tam se v polovině listopadu se účastníci shodli, že Evropu budou při jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí. Poukázal také na to, že do jednání o Ukrajině se již na nedávném summitu zapojily Spojené státy a Čína.
Nizozemský premiér: Pomáhat Ukrajině musí všichni
Ukrajina bude v příštích letech potřebovat více vojenské a finanční pomoci. Je to něco, z čeho se nemůže žádná členská země EU vyvázat, řekl před začátkem mimořádného summitu EU nizozemský premiér Rob Jetten. Dodal, že souhlasí s názorem německého kancléře Friedricha Merze ohledně provázání budoucího víceletého rozpočtu EU s finanční pomocí Ukrajině.
„Všichni musejí být s Ukrajinci solidární, stejně jako je už mnoho let Nizozemsko,“ prohlásil Jetten. Ukrajinci podle něj nebojují jen za vlastní svobodu, ale také za evropskou demokracii a hodnoty. Jetten nevidí žádný jasný náznak toho, že by byl ruský vůdce Vladimir Putin ochoten vyjednávat o spravedlivém a trvalém míru. Ruská vojska z Putinova rozkazu v únoru 2022 zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Costa vyzývá státy ke kompromisům
Předseda Evropské rady António Costa ve čtvrtek uvedl, že cílem aktuálního summitu je dovést lídry jednotlivých států blíže k dohodě. Při příchodu je vyzval ke kompromisům. Zopakoval své přání, aby byla podoba unijního rozpočtu na roky 2028 až 2034 schválena ještě letos.
Podle předsedy musí Unie podporovat zemědělce, města a regiony, posílit vlastní konkurenceschopnost, investovat do bezpečnosti a obrany, reagovat na očekávání občanů ohledně cen bydlení a energií, a proto potřebuje odpovídající rozpočet. Costa nicméně dodal, že zároveň je nutné udržet finanční příspěvky jednotlivých států do rozpočtu na „rozumné úrovni“.
Costa představí ve čtvrtek svůj návrh nového sedmiletého rozpočtu, který předpokládá snížení objemu na 1,582 bilionu eur (38,7 bilionu korun). To je o 180,5 miliardy eur, tedy zhruba 10,2 procenta, méně, než loni navrhla Evropská komise. Část zemí ovšem požaduje v rozpočtu další škrty, jiné naopak odmítají snižování unijních výdajů a chtějí zachovat jejich současnou úroveň, případně je navýšit. Česká republika zdůrazňuje potřebu zachovat dostatečnou výši kohezních fondů.
Například nizozemský premiér však nyní zopakoval, že jeho země se současným návrhem rozpočtu nesouhlasí, že požaduje jeho další snížení a že pro dosažení dobré dohody o rozpočtu si není třeba dávat žádné časové omezení.
Švédsko a Finsko mluví o správném směru dlouhodobého rámce
Premiéři Švédska a Finska Ulf Kristersson a Petteri Orpo uvedli, že se plán příštího dlouhodobého rozpočtu ubírá správným směrem. Podle švédského premiéra však není jasné, zda se podaří sedmadvacítce dospět ke konsensu před Vánoci, jak si přeje Costa.
Finský premiér Orpo Costův návrh uvítal s tím, že je v něm zachována podpora pro severní řídce osídlené oblasti, není snížena alokace pro ochranu hranic a zároveň počítá se zlepšením mobility ozbrojených sil, což by mohlo přispět k posílení finské dopravní infrastruktury. Zároveň ale podle finského premiéra návrh obsahuje mnohé, co je „třeba opravit“. Orpo Costův návrh rozpočtu považuje za stále příliš vysoký, přičemž podle finského premiéra jsou „chybně“ sníženy alokace na obranu a konkurenceschopnost, zatímco Finsko by raději vidělo škrty v administrativě a v kohezních fondech.
Podle švédského premiéra Kristerssona je Costův nejnovější návrh „malým krokem správným směrem“, ale zatím není jasné, zda to bude stačit k uzavření dohody do konce roku. Švédský premiér řekl, že není v principu proti uzavření dohody před Vánoci, avšak Švédsko nepřistoupí na rozpočet kvůli časovému tlaku, pokud s ním nebude souhlasit.
Pobaltské státy odmítají další škrty v rozpočtu, zdůrazňují peníze na obranu
Zástupci pobaltských států řekli, že odmítají snižování budoucího rozpočtu EU s tím, že potřebují peníze na obranu východní hranice bloku. Uvedli to premiéři Estonska a Lotyšska Kristen Michal a Andris Kulbergs. Lotyšský premiér před novináři připomněl, že ochrana východního křídla představuje pro tamní země značnou ekonomickou zátěž. Vyzval proto k evropské solidaritě podobné té, kterou členské státy projevily za pandemie nemoci covid-19 a v době migrační krize. Estonský premiér zdůraznil pokračující podporu Ukrajiny. „Evropa a Ukrajina jsou spojené, protože Ukrajina bojuje i za nás. My jen počítáme eura, ale oni prolévají krev,“ řekl Michal.
Litevský prezident Gitanas Nausėda prohlásil, že „není spravedlivé“, když se regionům na dalekém severu dostává zvláštní podpory, zatímco dlouhodobé argumenty Litvy týkající se hrozeb na východní hranici dosud „nepřinesly žádný výsledek“. Podpořil také propojení unijního rozpočtu s pomocí Ukrajině a zdůraznil, že solidaritu s Kyjevem musí projevit všechny členské země, „ne pouze 23 nebo 24 zemí“.
Unie má do konce letošního roku naplánovaný ještě jeden summit.
Základní spor a jeho aktéři
Spor o víceletý rozpočet Unie a o peníze pro Ukrajinu gradoval již v týdnech před samotným mimořádným summitem. Česko a další tři země (Slovensko, Maďarsko a Bulharsko) daly najevo, že se na nové finanční pomoci Kyjevu podílet nechtějí. Německo však trvá na jednotném zapojení celé sedmadvacítky a hrozí zablokováním jednání.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho země bude jen v příštím roce potřebovat pomoc ve výši až 115 miliard eur (asi 2,8 bilionu korun).
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