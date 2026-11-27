Návrh víceletého rozpočtu Evropské unie je ve stávající podobě nepřijatelný, pro Česko by ve srovnání s nynějším stavem znamenal o 3,2 miliardy eur (78,2 miliardy korun) méně. V pátek to na tiskové konferenci v Bruselu po mimořádném summitu EU prohlásil český premiér Andrej Babiš (ANO).
Zároveň řekl, že unijní státy nyní nejednaly o Ukrajině, ač se některé země k tomuto tématu vyjádřily. Předseda Evropské rady António Costa na noční tiskové konferenci oznámil, že novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur (1,1 bilionu korun) podpořilo na summitu 24 zemí. Costa neupřesnil, jaké státy se proti půjčce staví, dlouhodobě proti ní vystupují Česko, Slovensko a Maďarsko.
„Nedošlo k ničemu,“ odpověděl Babiš na dotaz, zda summit nepřinesl nějaký pokrok v hledání rozpočtové dohody. Premiér poznamenal, že Evropská rada zřejmě předloží nový návrh. Babiš zdůraznil, že Česko usiluje o více prostředků pro takzvanou kohezi, tedy podporu chudších regionů a zlepšení hospodářské i sociální soudržnosti evropského bloku.
Český premiér zmínil rovněž rozpory, které jednání doprovázely. „Některé státy relativně zvýšeným hlasem říkaly, že nejsou žádné závěry,“ uvedl k situaci, kdy Costa na závěr summitu hovořil o pozicích jednotlivých zemí. Některé země žádající úsporné škrty se odmítly účastnit následných jednání v menších skupinách, která Costa během summitu organizoval.
Babiš kritizoval především navrhované rozdělení peněz mezi členské státy a centrální programy EU. Zatímco v nynějším rozpočtovém období podle něj dostávají členské státy 62 procent prostředků a na centrální programy připadá 38 procent, v novém návrhu by se poměr obrátil. Členské státy by měly obdržet jen 46 procent rozpočtu. Babiš uvedl, že Česko z centrálních programů získává pouze 1,28 procenta prostředků, a jejich navýšení proto považuje za nevýhodné.
„Hlavně ty velké staré členské země jsou úspěšné. To znamená, že ony, i když jsou čistými plátci (do unijní pokladny), získávají další peníze v rámci těchto centrálních programů,“ řekl premiér. Jde například o unijní programy na podporu výzkumu, vzdělávání, digitalizace či životního prostředí, v nichž o financování projektů soutěží žadatelé z různých členských států. Na rozdíl od kohezních fondů v nich jednotlivé země nemají předem stanovenou finanční obálku.
Babiš zároveň kritizoval plánované zvýšení administrativních výdajů EU. Skupina 17 zemí přátel koheze, do které patří i Česko, podle premiéra požaduje zvýšení prostředků na kohezní politiku o sedm miliard eur. Tyto peníze mají zmírnit její plánované krácení v příštím rozpočtovém období. Babiš tvrdí, že požadavek by bylo možné pokrýt právě z administrativních výdajů Unie, které podle něj mají výrazně vzrůst. „Stačilo jenom říct, že bereme z administrativy sedm miliard,“ uvedl. Kritizoval přitom náklady na unijní byrokracii a počet zaměstnanců evropských institucí.
Jednání budou pokračovat v prosinci
Jednání o podobě nového rozpočtu budou pokračovat na unijním summitu 17. a 18. prosince v Bruselu. Vzhledem k přetrvávajícím rozdílům mezi členskými státy se očekává, že mohou trvat i několik dní. Předseda Evropské rady chce dosáhnout dohody ještě do konce letošního roku. Babiš očekává, že Costa v následujících týdnech předloží nový návrh rozpočtu, k dalšímu vývoji je ale skeptický. Požadavky kohezních zemí včetně Česka podle něj nebyly vysoké a kompromisu bylo možné dosáhnout už nyní.
Německý kancléř Friedrich Merz již před summitem propojil obě hlavní témata, tedy budoucí víceletý rozpočet a další financování Ukrajiny. Souhlas Německa s příštím sedmiletým rozpočtem podmínil tím, že všech 27 členských států se zaváže podílet se na finanční pomoci Ukrajině v roce 2027 a v dalších letech. Podle Merze jde o otázku společné evropské bezpečnosti, a náklady na podporu Kyjeva by se proto měly spravedlivě rozdělit mezi všechny země. Český premiér ale v pátek opětovně toto propojení odmítl.
„Já samozřejmě jsem se k tomu vyjádřil, že to nepatří do rozpočtu Evropské unie, že my tady vyjednáváme o penězích pro členské státy, pro občany Evropské unie a já tady vyjednávám hlavně peníze pro Českou republiku a pro naše občany,“ řekl Babiš.
Český premiér uznal, že situace na Ukrajině je vážná. Odkázal přitom na rozhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pro BBC, v němž znělo, že Ukrajina má vážné problémy s obranou. „Já samozřejmě souhlasím, že situace na Ukrajině je velice vážná,“ řekl premiér českým novinářům v Bruselu. Evropa by se podle něj měla do řešení konfliktu aktivněji zapojit. „Podle mého názoru bychom se měli aktivně do toho zapojit, ale zatím to tak vůbec nevypadá,“ poznamenal.