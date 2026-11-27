V Česku podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni meziročně ubylo téměř sedm desítek veřejných knihoven včetně poboček. Klesá také počet tradičních knižních výpůjček, naopak roste zájem o elektronické knihy a další digitální služby. Knihovny se přizpůsobují měnícím se potřebám společnosti. Stále více se zaměřují na vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity a hledají nové způsoby, jak oslovit mladou generaci.
V Plzeňském kraji za čtvrtstoletí zaniklo 76 veřejných knihoven včetně poboček. Region jich ale stále má téměř pět stovek, jde o pátou nejhustší síť v zemi. Návštěvnost knihoven je ale v kraji nízká, loni zaznamenaly jen dva miliony návštěv. „Po Karlovarském kraji to je druhý nejnižší podíl mezi regiony v rámci celé republiky,“ řekla Tereza Mildorfová z oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Plzni. Nejlépe na tom byla Praha, na kterou připadla více než třetina všech návštěv knihoven v Česku.
Registrací přitom v knihovnách v krajských městech přibývá. „K poslednímu říjnu to je přes 27 tisíc registrovaných čtenářů,“ řekla mluvčí Knihovny Plzeň Lenka Kotroušová. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje evidovala sedm tisíc nových registrací, Krajská knihovna Karlovy Vary šest tisíc. „Máme i mladší čtenáře a i třeba hodně dětí,“ poznamenala mluvčí Krajské knihovny Karlovy Vary Danuše Hribová.
Zanikají většinou malé knihovny
Podle údajů Národního institutu pro kulturu (NIK) poskytovalo ke konci loňského roku veřejné knihovnické služby v celém Česku 5100 knihoven a 833 jejich poboček. Meziročně jich ubylo 67. Nejvíce jich fungovalo ve Středočeském kraji, a to 750. Naopak nejméně jich měla Praha, kde bylo evidováno 92 knihoven.
Podle předsedy Ústřední knihovnické rady Víta Richtera v malých obcích knihovny často zanikají proto, že nenajdou dostatečnou podporu. „V knihovnách pracují většinou dobrovolníci. Pokud se v obci nenajde někdo, kdo by si vzal knihovnu na starost, knihovna často končí. Obecně to souvisí s mírou podpory knihovny v obci a fungující komunitou,“ vysvětlil.
Důležitý je podle Richtera Program podpory regionálních funkcí knihoven – podpůrné služby krajských a regionálních knihoven pro ty malé. Financování těchto služeb má povinnost zajišťovat kraj. „Plzeňský kraj na tuto podporu dlouhodobě poskytuje nejnižší částku mezi kraji. To je také jedna z příčin, proč je úroveň veřejných knihoven v Plzeňském kraji nižší,“ poznamenal.
Změny v době internetu
Knihovny se přizpůsobují změnám, které přinesl rozmach internetu. Vedle půjčování knih nabízejí také řadu dalších služeb a pořádají nejrůznější akce. „S tím, jak se mění společnost a možnosti trávení volného času, mění se dostupnost knih a informací. Zatímco počet tradičních výpůjček klesá, elektronické výpůjčky, stejně jako využití on-line zdrojů, databází či digitálních knihoven naopak prudce roste,“ poznamenal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
Rostoucí zájem o digitální služby knihoven potvrzují i statistiky. „Ve třinácti krajích převažovali on-line hosté,“ řekla Mildorfová. On-line návštěvníků bylo v minulém roce téměř 1,1 milionu. Jejich počet tak mírně převýšil počet lidí, kteří do knihoven skutečně přišli.
Podle NIK došlo v roce 2025 meziročně ke snížení počtu fyzických návštěv knihoven. „Celkový počet návštěvníků byl 19,4 milionu, což bylo o tři procenta méně než v předcházejícím roce,“ uvedl ve zprávě.
Deskovky, 3D tisk a prostor, kde lze být
Lidé podle Hájka také stále více využívají prostory knihoven a jejich vzdělávací, kulturní a komunitní programy. Podobný vývoj lze podle něj pozorovat i v západní Evropě či skandinávských zemích. Například v plzeňské městské knihovně loni uspořádali 2300 akcí. „Knihovna je i komunitní prostor a čtenáři i chodí za sociální interakcí,“ poznamenala Kotroušová.
Knihovny se podle Hájka více soustředí také na celoživotní vzdělávání. „Zaměřují se na mediální gramotnost, rozvoj digitálních kompetencí, digitální služby státu a další podstatná témata. Prostřednictvím různých dílen rozvíjejí kreativitu, propojují lidi různých zájmů,“ popsal.
Aktuálním tématem pro knihovny je také čtenářství a čtenářská kultura mladých. „Určitě je co zlepšovat, ale řadě knihoven se oslovování mladých daří. Vznikají pro ně samostatné prostory, takzvané teen spaces,“ uvedl Hájek.
Leckde si podle něj mladí lidé v knihovně tvoří vlastní program nebo se zapojují do její činnosti jako dobrovolníci, jinde je přitáhnou deskové hry, kroužek videohry Minecraft nebo 3D tiskárna. „Možností je spousta a často stačí i to, že knihovna je bezpečný, příjemný a přístupný prostor, kde lze jen tak být,“ uzavřel.
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