Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vedené Karlem Havlíčkem (ANO) zastavilo vymáhání stomilionové dotace od Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam, která spadá pod Agrofert. Zdůvodnilo to tím, že uplynula promlčecí lhůta, napsal v pátek server iRozhlas.cz s odkazem na dokument, který má k dispozici.
Případ se týká dotace 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chleba Penam, kterou společnost získala v roce 2018. V popisu projektu, který o dotaci žádal, Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.
Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila už existující technologii. Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila. Peníze na výrobní linku šly ze státního rozpočtu. Holding Agrofert patřil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který jeho akcie v únoru vložil do svěřenského fondu.
Pekárna čelí obžalobě kvůli možnému dotačnímu podvodu, Piráti se obrátí na evropského žalobce i kvůli promlčení, napsal místopředseda jejich poslaneckého klubu Ivan Bartoš.
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