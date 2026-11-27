Poslanci by měli v pátek schvalovat vládní návrhy na zavedení mimořádné daně na rafinerie a na změny v důchodech. V závěrečném kole je na programu také například zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou vojenskou invazí.
Důvodem uzákonění mimořádné daně je podle vlády růst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň dopadne zřejmě jen na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které vlastní Orlen Unipetrol. Daň se bude podle předlohy uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Jen za letošní rok by podle ministerstva financí měla daň přinést do státního rozpočtu asi 5,5 miliardy korun. Výnos za příští rok bude záviset na vývoji cen.
Důchodová novela rozšiřuje dosavadní přidání podle věku, kdy se penze zvedá v 85 a 100 letech. Proti současnosti by si polepšili senioři, jimž bude 80, 90 a 95 let. Od roku 2028 by se za odpracovaný rok v důchodovém věku navíc zvedal zásluhový díl penze o 1,5 procenta. Koalice chce předlohou navíc poslat důchodcům v příštím roce jednorázový příspěvek 2000 korun.
Novela ke zpřísnění podmínek dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků předpokládá například to, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. V Česku se budou muset zdržovat aspoň 16 dnů v měsíci. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících či seniorů. Ochrana má v budoucnu zaniknout podle předlohy lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dní. Zaniknout má běžencům i kvůli trestnímu či správnímu vyhoštění.