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Elektřina i plyn dál zdražují. Nově oznámil navýšení cen plynu od 10. ledna pro zhruba sto tisíc zákazníků bez fixace E.ON. Energie zdražují i ČEZ, Pražská plynárenská nebo innogy. Zvýšit ceny plánuje v příštím roce rovněž většina tepláren. Lidé si tak v závislosti na spotřebě zpravidla připlatí stovky až tisíce korun ročně. Nejvíce zdraží teplo vyprodukované z plynu, a to meziročně o patnáct až dvacet procent. O tři až pět procent by pak ceny měly stoupnout u tepláren spalujících uhlí a zhruba o desetinu u těch, které využívají biomasu.