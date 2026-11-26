Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr trest za fotbalovou korupci nedostane. Odvolací soud v Plzni ho ve čtvrtek potrestal podmínkou za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, kterou mu zmírnil ze tří roků na dva a půl roku, a potvrdil mu dvoumilionovou pokutu. Soud mu zrušil také tříletý zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Soudce Krajského soudu v Plzni Karel Velek rozsudek dále čte.
Soud nepotvrdil ani existenci organizované zločinecké skupiny. Některým dalším obžalovaným tresty změnil. Nepodmíněný trest dostal jen někdejší sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz.
Okresní soud v Plzni Berbra v červnu 2024 nepravomocně odsoudil za zpronevěru Plzeňského krajského fotbalového svazu k tříletému podmíněnému trestu s pětiletou zkušební dobou, pokutě dva miliony korun a tříletému zákazu výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Obžaloby z podplácení, pomoci k podplácení a účasti v organizované zločinecké skupině ho okresní soud zprostil. Berbr vždy všechna obvinění odmítal.
Státní zástupce původně obžaloval 21 lidí a klub Slavoj Vyšehrad za podíl na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Berbr podle obžaloby využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, tvrdí obžaloba. Berbra a další lidi obžaloba navíc vinila z vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur za nikdy neuskutečněné služby a školení.
Okresní soud nakonec většině obžalovaných vyměřil za fotbalovou korupci pokuty a zákazy činnosti. Čtyři se dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné. Všichni ostatní se proti rozsudku okresního soudu odvolali, stejně jako státní zástupce Jan Scholle, který požadoval přísnější tresty.
Nepodmíněný trest dostal u okresního soudu jen Rogoz, za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře mu soud uložil čtyři roky vězení a pokutu 400 tisíc korun.
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