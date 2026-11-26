„Nevidím pro ně v tuto chvíli žádný důvod,“ řekl o možných ústavních pojistkách nezávislosti veřejnoprávních médií ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v rámci veřejného slyšení, které pořádá mediální výbor sněmovny. Podle něj se plánovaná změna financování jejich nezávislosti nijak netýká. Téma v dolní komoře ostře rozděluje koaliční a opoziční zákonodárce. Zatímco koalice prosazuje převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet a návrat jejich prostředků na úroveň odpovídající letům 2008 až 2024, opozice usiluje o pokračování současného systému poplatků, případně o změnu doprovázenou silnými zárukami nezávislosti pro obě média. Ředitelé ČT a ČRo jsou pro zachování poplatků.
Klempíř ve svém projevu zdůrazňoval, že způsob financování veřejnoprávních médií a jejich nezávislost nejsou totéž. Nezávislost podle něj stojí na tom, že existují pravidla a pojistky, které brání politikům zasahovat do obsahu. „Pojistky se dělají tam, kde něco hrozí, tady ale nehrozí nic,“ ujišťoval ministr, který zároveň uvedl výčet řady věcí, které současný návrh nemění.
Požadavek na ústavní záruky nezávislosti ČT a ČRo přednesl minulý týden premiérovi Andreji Babišovi (ANO) generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) minulý týden uvedl, že vládní koalice je ochotná diskutovat o racionálních zárukách nezávislosti médií, včetně například ústavní pojistky.
Podle Klempíře navrhovaná změna financování přináší předvídatelnost, kdy budou ČT a ČRo přesně vědět, kolik peněz v daném roce dostanou. Naopak poplatkový systém označil za dlouhodobě neudržitelný, protože závisí na demografickém vývoji. Řekl, že velkou část poplatků hradí lidé starší 50 let, naopak mladá generace je podle něj k placení „vlažnější“. Připomněl, že poplatkový systém nese náklady na výběr a vymáhání poplatků.
„V jiných zemích vidíme, že ochota platit koncesionářské poplatky v čase klesá,“ řekl Klempíř. Zároveň připomněl, že v Česku v loňském roce počet plátců televizního a rozhlasového poplatku stoupl. „Ale já to považuji spíš za mimořádnost, než za něco, co by bylo pravidlem,“ komentoval to. Ministr vyzval k diskusi o výši prostředků, které mají média dostávat.
Diskutovat Klempíř už naopak nechce o způsobu projednání návrhu ve sněmovním prvním čtení, kdy koalice stanovila pevný čas konce rozpravy na 4:36 ráno. „Dejme konečně stranou kauzu hlasování v prvním čtení,“ řekl. „Asi se všichni shodneme na tom, že to šlo udělat jinak, ale pitváním se v této události se dnes už nikam nedostaneme,“ dodal.
Na úvod slyšení předseda mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) vyzval ministra Klempíře a premiéra Babiše, aby to nebyla poslední schůze na toto téma. „Bylo by velmi nešťastné, kdyby finální podoba (novely zákona) byla tvořena poslaneckými návrhy v lednu,“ prohlásil. Ocenil, že na uskutečnění čtvrteční akce spolupracovali zástupci koalice i opozice, a v souvislosti s tím poděkoval své kolegyni z výboru Gabriele Sedláčkové (Motoristé).
Ta ve svém projevu zmínila, že slyšení „nemá být tečkou za diskusí“, která má podle ní „hledat co nejlepší podobu navrhované změny“. Podotkla také, že občané mohou chtít změnu financování a zároveň nezávislost (médií). Talíř a Sedláčková zároveň neskrývali, že mají na problematiku odlišný názor.
Návrh vyvolal protesty
Návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku prosadila vládní koalice v úvodním kole schvalování po bouřlivém jednání v noci na sobotu koncem října. Reakcí byla protestní stávka zaměstnanců ČT i ČRo a různé pochody a demonstrace na náměstích napříč zemí, z nichž dosud nejmasovější se uskutečnila 15. listopadu na pražské Letné.
Koaliční norma předpokládá vedle zrušení poplatků snížení částek pro veřejnoprávní média. Televize by měla z rozpočtu dostat 5,7 miliardy korun, tedy o zhruba miliardu méně než letos vybere na poplatcích. Rozhlas by pak měl získat z poplatků 2,065 miliardy korun, částka od státu má být o asi 400 milionů korun nižší. Koalice nyní zvažuje jiné formy financování obou médií než přímo ze státního rozpočtu.
Evropský parlament ve středu schválil rezoluci, v níž vyzval českou vládu, aby zajistila, že systém financování ČT a ČRo bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům do jejich práce. Tentýž den český Senát vyzval vládu, aby zastavila projednávání současné podoby zákona o financování veřejnoprávních médií a o jeho úpravě jednala s odborníky. K podrobné diskusi již dříve vyzval i prezident Petr Pavel.