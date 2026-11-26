Poslanci by se ve čtvrtek měli dál zabývat navrhovaným zákonem o platformové práci. Ve druhém čtení je také související vládní novela zákoníku práce se sporným snížením podpor v nezaměstnanosti po jejich nedávném zvýšení. Poslanci se budou věnovat pravidelným interpelacím na členy vlády a zřejmě také schvalování plánu zahraničních misí české armády.
Do vládního zákona o platformové práci se promítá unijní směrnice, která má zaručit minimální pracovní podmínky platformových sil a ochranu jejich osobních údajů. Novela zákoníku práce přebírá zejména další směrnici o transparentním odměňování. Snížení podpor v nezaměstnanosti koalice zřejmě zmírní podle dohod ANO a SPD, úprava míří hlavně na lidi starší 52 let.
Předloha také upravuje definici závislé práce neboli zaměstnání. Kritici se obávají legalizace takzvaného švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list. I tuto pasáž novely patrně čekají změny, konkrétně vyškrtnutí. Vymezení zaměstnání by zůstalo v zákoníku práce v nynější podobě.
Sněmovna by také mohla dokončit druhé čtení novely, která zavádí trestnost podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí. Na odpoledních ústních interpelacích nebude premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli účasti na unijním summitu v Bruselu.